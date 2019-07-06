حقيقة تقليل مدة خطبة الجمعة إلى 5 دقائق

٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٥ م

خطبة الجمعة - صورة أرشيفية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن وجود تعليمات لوزارة الأوقاف بتقليل مدة خطبة الجمعة لـ 5 دقائق فقط تيسيرا على المصلين، موضحا أنه تواصل مع وزارة الأوقاف, والتي أشارت إلى أن مدة الخطبة تكون في حدود 20 دقيقة، وأن تقليل المدة لـ5 دقائق لا يكفي لأداء خطبة الجمعة، والتي مرت خلال السنوات الماضية مرت بتحولات كبيرة، فبعد أن كانت الخطبة ارتجالية يُعدها كل إمام بنفسه حسب رغبته وميوله، أصبحت موحدة يلتزم بنصها كافة الأئمة في مساجد مصر.

وأضافت الوزارة أن المخالفين يتعرضون لعقوبات كبيرة تصل إلى الحرمان من حافز بدل صعود المنبر المُقدر بألف جنيه، وإلغاء تصريح الخطابة بالنسبة لغير المعينين.وذكرت أنها عملت على تقديم خدمة الخطبة المسموعة أسبوعيا على موقعها الرسمي، في إطار اهتمام الأوقاف بذوي الاحتياجات الخاصة سواء من العاملين بها أو غيرهم