هل تعيد القيادة البريطانية الجديدة «البريكست» للشعب؟

تعول فئات مختلفة من المجتمع البريطاني على القيادة الجديدة للبلاد في إعادة الخيار للشعب فيما يتعلق بالقرارات المصيرية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

تحرير:محمود نبيل ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٦ م

لا يزال ملف الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي "البريكست" يمثل ورقة ضغط على المرشحين لتولي منصب رئيس الحكومة خلفًا لتيريزا ماي، حيث ينظر كل مرشح في الأوراق التي يمكن استغلالها من أجل استقطاب أكبر قدر من الجماهير سواء داخل الحزب أو في عموم بريطانيا. وكما يخطط المرشحون لتخطي الأزمات المختلفة ومواجهة الملفات التي كانت تمثل تحديات بالغة الصعوبات بالنسبة لتيريزا ماي، فإن هناك استعدادات موازية من جانب فئات عديدة داخل المجتمع البريطاني، والذي بدأ يكشف عن مطالبه للمرشحين.

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن إتاحة الفرصة من أجل تصويت عام يحدد مصير الخروج من الاتحاد الأوروبي، قد يكون هو أفضل طريقة للتعامل مع هذا الملف الشائك، والذي لم تستطع تيريزا ماي تحقيق تقدم ملحوظ فيه على مدى أكثر من ثلاث سنوات. أملًا في الخروج السريع.. بريطانيا تراهن على الاتحاد الأوروبي للضغط على

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن إتاحة الفرصة من أجل تصويت عام يحدد مصير الخروج من الاتحاد الأوروبي، قد يكون هو أفضل طريقة للتعامل مع هذا الملف الشائك، والذي لم تستطع تيريزا ماي تحقيق تقدم ملحوظ فيه على مدى أكثر من ثلاث سنوات.

أملًا في الخروج السريع.. بريطانيا تراهن على الاتحاد الأوروبي للضغط على فرنسا

وحسبما ذكرت الصحيفة البريطانية، فإن أكثر من 400 محام حثوا كلا المرشحين لقيادة حزب المحافظين على الالتزام بتنفيذ الترتيبات القانونية لإجراء تصويت عام بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي من عدمه، مؤكدين أن هذه الإجراءات يجب أن تأتي كجزء رئيسي من قرار خروج بريطانيا من اليورو.

ويرى المحامون الذين تقدموا بهذا الطلب للمرشحين، بوريس جونسون وجيرمي هانت، أن الاستفتاء الذي تم إجراؤه في 2016 لا يزال يسبب الفوضى داخل المشهد السياسي في بريطانيا، مؤكدين أن "من غير المرجح أن يؤدي تغيير رئيس الوزراء إلى وضع حد لهذه الفوضى."

وقال بيانهم العام: نحن محامون ونكتب في هذه اللحظة المحورية، لنكرر التأكيد على الدعم الذي لا لبس فيه لتصويت الشعب باعتباره الوسيلة الدائمة والفعالة والديمقراطية لحل أزمة خروج بريطانيا."

وأشار المحامون إلى أن "من المهم أن يفهم السياسيون والعاملون بها والمعلقون عليها، الموقف القانوني لإجراء استفتاء جديد بشأن أي اتفاق يتم التوصل إليه من قبل البرلمان بشأن مغادرة الاتحاد الأوروبي."

وحول الانتقادات التي نالتها أي دعوة سابقة لإجراء استفتاء شعبي بشأن قرارات الخروج من الاتحاد الأوروبي، رد بيان المحامين في بريطانيا على تلك الاتهامات، قائلين: "لن يكون هذا التصويت التأكيدي "خيانة" للديمقراطية، بل هو استمرار للعملية الديمقراطية التي بدأت مع استفتاء عام 2016 واستمرت في البرلمان على مدار ثلاث سنوات كاملة".

وتابع البيان: "مثل هذا التصويت التأكيدي هو الطريقة الوحيدة لضمان أن يكون الخيار الذي تم التوصل إليه مقبولًا بالفعل لأكبر عدد من الناس.. ولا توجد أي عوائق قانونية لمثل هذا الإجراء، والاقتراحات التي تشير إلى عكس ذلك غير صحيحة من الناحية القانونية وخاطئة دستوريا."

الصحف البريطانية تشمت في دموع تيريزا ماي

ولم تكن هذه المحاولة هي الأولى للفئات السياسية في بريطانيا خلال السنوات القليلة الماضية، حيث يعتبر العديد من السياسيين أن السبيل الوحيد للخروج من المأزق الحالي هو عودة البرلمان إلى الشعب.

وفي هذا السياق، قالت الصحيفة البريطانية، إن العديد ينظرون إلى هذه الإجراءات على أنها حجر الأساس اللازم لضمان إمكانية تنفيذ النتيجة، مؤكدة أن دعوة الناس للتعبير عن رأيهم بشأن الخيارات المتاحة والقابلة للتنفيذ هو السبيل الرئيسي للخروج من هذا المأزق السياسي.

وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، فإن الاختيار بين البقاء والرحيل بأي شكل، أمر عجز مجلس العموم والحكومة عن البت فيه بشكل حاسم، الأمر الذي تحاول بعض الأوساط السياسية إيجاد سبيل لتحقيقه من خلال العملية الانتخابية المقبلة، والتي بدورها ستأتي بقيادة جديدة للبلاد.