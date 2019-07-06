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هل تعيد القيادة البريطانية الجديدة «البريكست» للشعب؟

تعول فئات مختلفة من المجتمع البريطاني على القيادة الجديدة للبلاد في إعادة الخيار للشعب فيما يتعلق بالقرارات المصيرية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
تحرير:محمود نبيل ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٦ م
بريكست
بريكست
لا يزال ملف الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي "البريكست" يمثل ورقة ضغط على المرشحين لتولي منصب رئيس الحكومة خلفًا لتيريزا ماي، حيث ينظر كل مرشح في الأوراق التي يمكن استغلالها من أجل استقطاب أكبر قدر من الجماهير سواء داخل الحزب أو في عموم بريطانيا. وكما يخطط المرشحون لتخطي الأزمات المختلفة ومواجهة الملفات التي كانت تمثل تحديات بالغة الصعوبات بالنسبة لتيريزا ماي، فإن هناك استعدادات موازية من جانب فئات عديدة داخل المجتمع البريطاني، والذي بدأ يكشف عن مطالبه للمرشحين.
وقالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن إتاحة الفرصة من أجل تصويت عام يحدد مصير الخروج من الاتحاد الأوروبي، قد يكون هو أفضل طريقة للتعامل مع هذا الملف الشائك، والذي لم تستطع تيريزا ماي تحقيق تقدم ملحوظ فيه على مدى أكثر من ثلاث سنوات. أملًا في الخروج السريع.. بريطانيا تراهن على الاتحاد الأوروبي للضغط على
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فيضانات-إقليم كراسنودار-جنوب روسيا

22 قتيلا و2500 مصاب بسبب الفيضانات في روسيا

أعلن نائب وزير الدفاع المدني والطوارئ والإغاثة في حالات الكوارث في روسيا بافيل باريشيف، اليوم السبت، أن 22 شخصا لقوا مصرعهم، وأصيب أكثر من 2500 آخرين ، فيما لا يزال 13 آخرين مفقودين جراء موجة الفيضانات العارمة التي اجتاحت منطقة إيركوتسك الواقعة في إقليم سيبيريا شرقي البلاد قبل نحو أسبوع. ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن باريشيف قوله "لسوء الحظ ، توفي 22 شخصا ونُقِل 410 أشخاص إلى المستشفى، وتلقى 2165 مصابا مساعدات طبية، وللأسف، ما زال مصير 13 شخصًا غير معروف".
شي-جين-بينج-رئيس-الصين

هل ينهار اقتصاد التكنولوجيا في الصين بسبب ترامب؟

بات المشهد في الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة غير واضح المعالم، لا سيما بعد أن بدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراهنًا على عنصر الوقت، وسياسة النفَس الطويل، التي من الممكن أن تجلب المزيد من المتاعب للصين في المستقبل القريب. وسياسة النفَس الطويل، التي ترجِّح كفّة الأقل تضررًا في فترات الانتظار والتفاوض، ربما لن تصب في مصلحة الصين، التي بدأت تعاني بشدة في العديد من المجالات الاقتصادية خلال الفترة الماضية، وبالأخص في قطاع التكنولوجيا بالبلاد.
رجب-طيب-أردوغان (2)

الرئيس التركي يطيح بمحافظ البنك المركزي

أطاح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمحافظ البنك المركزي. ووفقا لمرسوم رئاسي نُشر بالجريدة الرسمية، فإن تركيا عزلت محافظ البنك المركزي في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، وعينت نائبه بدلا منه. وذكرت وكالة «رويترز» أن المرسوم يعلن إقالة المحافظ مراد جتينقايا، وتعيين نائبه مراد أويسال بدلا منه، دون توضيح سبب العزل. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، يمر الاقتصاد التركي بظروف صعبة، حيث شهد في 2019 أول ركود له منذ عشر سنوات، كما بلغت نسبة التضخم 20%، في حين فقدت الليرة التركية نحو ثلث قيمتها أمام الدولار في 2018.
الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وكالة الطاقة الذرية تجتمع لبحث انتهاكات إيران

طلبت الولايات المتحدة الأمريكية عقد اجتماع طارئ لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لبحث الملف الإيراني. وقالت البعثة الأمريكية في الوكالة إن الولايات المتحدة طلبت بعقد اجتماع مجلس الوكالة المؤلف من 35 بلدا لبحث الملف الإيراني، وذلك بعدما انتهكت إيران الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية عام 2015. وأكدت الوكالة في إخطار للدول الأعضاء أن الاجتماع سينعقد الأربعاء، وذلك بعدما قالت في وقت سابق هذا الأسبوع إن إيران تجاوزت الحد الأقصى لمخزون اليورانيوم المخصب المنصوص عليه في الاتفاق النووي.
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جيرمي هانت وبوريس جونسون

توجهات مختلفة لكبار مرشحي خلافة ماي في بريطانيا

تظهر الانقسامات الرئيسية بين فريقي بوريس جونسون وجيرمي هانت، العديد من المحاور الرئيسية التي قد تحدد نمط قيادتهم لبريطانيا في العديد من الملفات مثل خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي "البريكست"، أو حتى الملفات السياسية الأخرى خلال المستقبل. وخلال الفترة الماضية، اتضحت العديد من المحاور الخاصة بنمط حكم المرشحين الأبرز لخلافة تيريزا ماي رئيسة الحكومة البريطانية في المستقبل، وبالأخص في نسق الإدارة العامة لمصالح بريطانيا أو المفاوضات الخاصة بالخروج من الاتحاد الأوروبي.
حزب المحافظين

23 يوليو.. إعلان اسم رئيس وزراء بريطانيا الجديد

صرح حزب المحافظين البريطاني، بأنه سيتم إعلان اسم رئيس الوزراء البريطاني الجديد، يوم 23 يوليو المقبل، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له. ونشر موقع "بي بي سي" بالعربية، اليوم الثلاثاء، تقريرا بعنوان "لماذا درس معظم رؤساء الحكومات البريطانية في جامعة أوكسفورد؟"، يسلط فيه الضوء على من سيحكم بريطانيا ليحل أزمة "البريكست"، بعد أن قررت تيريزا ماي الاستقالة من منصبها كرئيس للحكومة البريطانية وحزب المحافظين، لتبدأ رحلة البحث عمن سيتولى مسؤولية بريطانيا، وفي السباق على زعامة الحزب وبالتالي رئاسة الحكومة.
جيرمي هانت وبوريس جونسون

جونسون VS هانت.. «البريكست» يهيمن على سباق خلافة ماي

يقع مستقبل بريطانيا الآن في أيدي 0.2% من سكانها، حيث سيقضي المرشحان الأخيران الراغبان في الفوز بمنصب تيريزا ماي كرئيس للوزراء، هذه الأيام في محاولة الفوز بأصوات 160 ألف عضو من أعضاء حزب المحافظين الحاكم، وسيتولى الفائز منهما رئاسة الحزب على الفور، وسيشكل حكومته لإدارة البلد الذي يضم 66 مليون مواطن. وانتهت مساء أمس الخميس، الجولة الخامسة من سلسلة من التصويتات الأولية لتصفية المرشحين لرئاسة الحزب إلى مرشحين اثنين فقط، أدلى فيها نواب الحزب في مجلس العموم بأصواتهم، وأسفرت عن حصول بوريس جونسون على المركز الأول بـ160 صوتا، وبعده جيريمي هانت 77 صوتا.
حزب-المحافظين البريطانى

يوم الحسم.. بريطانيا تختار آخر مرشحين لخلافة ماي

اليوم سيسدل الستار على الجولات الأولية من انتخابات قيادة حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، والتي وصل عدد المتنافسين فيها إلى 3 مرشحين فقط، بعد أن بدأت بـ10 مرشحين أعلنوا رغبتهم في الفوز بمنصب رئيس وزراء البلاد، بعد أن أعلنت تيريزا ماي استقالتها من المنصب في مايو الماضي. حيث من المقرر أن تعقد اليوم آخر جولتين، التي يصوت فيها أعضاء الحزب بمجلس العموم لاختيار المرشحين الأخيرين اللذين سيتنافسان في اقتراع يشارك فيه كل أعضاء الحزب، ففي الواحدة مساءً بتوقيت بريطانيا عقدت الجولة الرابعة من التصويت، على أن تعقد الجولة الخامسة والأخيرة في السادسة مساءً.
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