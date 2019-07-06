«دار كريستيز».. حلم الثراء على أمجاد الفراعنة

«كريستيز» تأسست عام 1766 ولديها 54 مكتبا في 32 دولة.. الإله «آمون» و«باستيت» ومومياء من الذهب آخر ضحاياها.. ومخطوط قرآني وأمنحتب الثالث ومرافق الموتى أبرزهم

تحرير:مؤمن عبد اللاه ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٧ م

أول من أمس كان المجتمع المصري على موعد مع مزاد جديد لبيع جزء من التراث والتاريخ المصري الذى يعاني من السرقات وتهريب مقتنياته إلى خارج البلاد بعدما قامت «دار كريستيز» للمزادات بلندن ببيع تمثال الإله «آمون»، المنحوت على هيئة رأس الملك «توت عنخ آمون» والذى يقدر عمره بـ3300 عام، مقابل مبلغ 4 ملايين و746 ألف جنيه إسترليني، دون الكشف عن اسم المشتري، بالإضافة إلى ما يزيد على 30 قطعة أثرية أخرى بعدما فشلت الحكومة المصرية فى وقف المزاد وإعادة القطع الأثرية، لا سيما أن الدار ضربت بعرض الحائط كل المطالب المصرية بتسليم هذه القطع المسروقة من مصر.

لم تكن دار «كريستيز» معروفة كثيرا للمصريين قبل هذه الواقعة، على الرغم من أنها ذات باع طويل فى نهب التراث والآثار المصرية، فلا يمر عام إلا وتقوم هذه الدار بعرض بعض القطع الأثرية فى مزاداتها المنتشرة حول العالم، وهناك العديد من الوقائع السابقة التى كشفت عن توجهات هذه الدار، خاصة أنها فى كل

لم تكن دار «كريستيز» معروفة كثيرا للمصريين قبل هذه الواقعة، على الرغم من أنها ذات باع طويل فى نهب التراث والآثار المصرية، فلا يمر عام إلا وتقوم هذه الدار بعرض بعض القطع الأثرية فى مزاداتها المنتشرة حول العالم، وهناك العديد من الوقائع السابقة التى كشفت عن توجهات هذه الدار، خاصة أنها فى كل مرة ترفض تسليم القطع المعروضة لمصر وتسير فى عملية البيع رغم محاولات الحكومة المصرية فى كل مرة. (اقرأ أيضا: بيان بريطاني عن عملية بيع رأس تمثال توت عنخ آمون)

تاريخ الدار

دار المزادات البريطانية صاحبة الصيت الواسع فى نهب التراث المصري «كريستيز» تم تأسيسها على يد «جيمس كريستي» في عام 1766م، ولديها 54 مكتبا في 32 دولة، بالإضافة إلى 12 صالة في أشهر مدن العالم لاستضافة مزاداتها، ولعل أبرز الدول التى تحتضن صالاتها «لندن، ونيويورك، وباريس، وجنيف، وميلان، وأمستردام، ودبي، وزيوريخ، وهونغ كونغ، وشنغهاي، ومومباي»، وتنظم الصالة سنويا قرابة 350 مزادًا على امتداد أكثر من ثمانين فئة مختلفة من الفنون.

بقيمة 1.2 مليار يورو انتقلت ملكية الدار إلى الفرنسي «فرانسوا بينو» فى عام 1998، ونظرا إلى أن الدار أصبحت ذات صيت كبير، فكان تعيين سيدة رئيسا تنفيذيا لها أمرا فريدا بعدما تم تعيين الفرنسية «باتريسيا باربيزيه» رئيسا لدار «كريستيز» في عام 2014 لتكون أول سيدة تتقلد هذا المنصب منذ تأسيس الصالة. (اقرأ أيضا: وزير الآثار: لدينا 30 قطعة بلندن وسنستردها (فيديو))

يعود تاريخ تمثال الإله «آمون» أو «توت عنخ آمون» كما هو معروف إعلاميا، إلى أكثر من 3000 عام، وهو منحوت من حجر كوارتزيت، ويبلغ ارتفاعه 28.5 سنتيمتر، حصلت عليه الدار رفقة تابوت فرعوني خشبي وتمثال لقطة مصرية قديمة، من تاجر الآثار الألماني هاينز هيرزر عام 1985، بعد أن كانت مملوكة في السابق لتاجر الآثار النمساوي جوزيف ميسينا، الذي حصل عليها بدوره من الأمير فيلهلم فون ثور أوند تاكسي بين عامي 1973 و197.

أبرز القطع المعروضة

نموذج مصغر لقوارب الشمس المصرية، وإناء فرعوني من الفيروز الأزرق، ومجسم للإله «باستيت» الشهير الذي يأخذ شكل قط، هذه أبرز القطع الأثرية التى تم عرضها بصالة المزادات أول من أمس، بالإضافة إلى تمثال فرعوني صغير يعود تاريخه للفترة ما بين 525 و664 قبل الميلاد، بسعر 220 ألف جنيه إسترليني، ومجسم للجندي المصري على قارب في مجسم خشبي يقدر ثمنه بـ80 ألف جنيه إسترليني، وبردية من كتاب «أوراق الموتى» المصري، كان يتوقع التجار أن يصل ثمنها إلى 30 ألف جنيه إسترليني، وتمثال لقط مصري من البرونز سعره يصل إلى 180 ألف إسترليني، وقناع لمومياء مصرية مصنوعة من الذهب.

مخطوط قرآني

يأتى هذا بعد أيام معدودة من عرض مخطوط قرآني «مصحف» نادر يعود للعصر المملوكي منذ أكثر من 500 عام، للبيع فى معرض «كريستيز» بلندن، في الثاني من شهر مايو الماضي بنفس المعرض، وكان يتراوح سعر المخطوط ما بين 500 و800 ألف جنيه إسترلينى، وحمل المخطوط المعروض للبيع توقيع "الملك الأشرف"، أو "السلطان قايتباى".

أمنحتب الثالث

فى صالة دار «كريستيز» ولكن هذه المرة فى فرعها بمدينة نيويورك فى أكتوبر من العام قبل الماضي، تم بيع تمثال للملك «أمنحتب الثالث»، ابن الملك تحتمس الرابع وتاسع فراعنة الأسرة الثامنة عشرة، مقابل 1.3 مليون دولار في مزاد علني، لرجل أعمال أمريكي، وإلى جانب هذا التمثال تم بيع جدارية مصرية قديمة من الحجر الجيري بـ100 ألف دولار، وتمثالين مصريين لقرصانين بـ81 ألفا و250 دولارا، بالإضافة إلى قناع فرعوني بـ60 ألف دولار.



الدار البريطانية لم تتوقف عند هذا الحد فى استنزاف التاريخ المصري، بل أقدمت صالة المزادات على بيع تمثال أزرق اللون يبلغ طوله 12.5 سنتيمتر، ويعود تاريخه إلى عصر الأسرة الوسطى قبل 1070 عاما قبل الميلاد، حيث كان يوضع في المقابر الفرعونية لمرافقة الموتى كخادم في الآخرة مقابل 8000 إسترليني.

سخم كا

في العاشر من يوليو 2014، كانت مصر على موعد مع قيام صالة «كريستي» ببيع تمثال «سخم كا» ثالث ملوك مصر الجنوبية قبل توحيد القطرين، والمصنوع من الحجر الجيرى قبل 4 آلاف و500 عام، والذى يبلغ طوله 75 سنتيمترا، ويمثل «مفتش كتَبة إحدى المحاكم المصرية وفى يده لفافة مفتوحة من البردى» مقابل 16 مليون جنيه إسترلينى، لمشترٍ مجهول على الرغم من محاولات الحكومة المصرية وقف عملية البيع، لكنها باءت بالفشل.

وأخيرا، ومع استمرار مسلسل بيع الآثار المصرية فى الخارج وبعد تعدد حالات البيع يبقى السؤال الأهم، من يقف وراء سرقة الآثار المصرية؟ ولماذا لا تنجح الحكومة فى كثير من المناسبات فى إعادة القطع الأثرية إلى مصر؟ وكيف خرجت هذه القطع من الأساس؟ وما الخطوات الواجب على الدولة أن تقوم باتخاذها تجاه اعتداء دار «كريستيز» على التراث المصري من أجل وقفه؟ (اقرأ أيضا: «توت عنخ آمون» آخرها.. من يوقف بيع آثار مصر؟)



