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«دار كريستيز».. حلم الثراء على أمجاد الفراعنة

«كريستيز» تأسست عام 1766 ولديها 54 مكتبا في 32 دولة.. الإله «آمون» و«باستيت» ومومياء من الذهب آخر ضحاياها.. ومخطوط قرآني وأمنحتب الثالث ومرافق الموتى أبرزهم
تحرير:مؤمن عبد اللاه ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٧ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أول من أمس كان المجتمع المصري على موعد مع مزاد جديد لبيع جزء من التراث والتاريخ المصري الذى يعاني من السرقات وتهريب مقتنياته إلى خارج البلاد بعدما قامت «دار كريستيز» للمزادات بلندن ببيع تمثال الإله «آمون»، المنحوت على هيئة رأس الملك «توت عنخ آمون» والذى يقدر عمره بـ3300 عام، مقابل مبلغ 4 ملايين و746 ألف جنيه إسترليني، دون الكشف عن اسم المشتري، بالإضافة إلى ما يزيد على 30 قطعة أثرية أخرى بعدما فشلت الحكومة المصرية فى وقف المزاد وإعادة القطع الأثرية، لا سيما أن الدار ضربت بعرض الحائط كل المطالب المصرية بتسليم هذه القطع المسروقة من مصر.
لم تكن دار «كريستيز» معروفة كثيرا للمصريين قبل هذه الواقعة، على الرغم من أنها ذات باع طويل فى نهب التراث والآثار المصرية، فلا يمر عام إلا وتقوم هذه الدار بعرض بعض القطع الأثرية فى مزاداتها المنتشرة حول العالم، وهناك العديد من الوقائع السابقة التى كشفت عن توجهات هذه الدار، خاصة أنها فى كل
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جامعة-الاسكندرية

تجديد الثقة لمتوفىً بنادي «هيئة التدريس» بالإسكندرية

فوجئ أعضاء هيئة التدريس "دكاترة وأساتذة" بجامعة الإسكندرية، بقرار تجديد الثقة في أعضاء مجلس إدارة "نادي أعضاء هيئة التدريس"، وأن القائمة تضمنت عضوا متوفى وهو الدكتور أحمد غانم حافظ، أستاذ سابق بكلية الآداب والذى توفي فى شهر فبراير الماضي، حيث أصدرت وزارة التضامن القرار رقم 225 بتجديد الثقة فى المجلس بناء على الطلب المقدم من مديرية التضامن بالإسكندرية بشأن إعادة تعيين مجلس الإدارة المؤقت للجمعية؛ حيث تقرر إعادة تعيين مجلس الإدارة المؤقت لجمعية نادي أعضاء هيئة لتدريس بجامعة الإسكندرية المقيدة برقم 244 لسنة 1967.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

زيادة أسعار الحج السياحي.. الحكومة تنفي 11 شائعة

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم السبت، تقرير توضيح الحقائق، بهدف توضيح ما أثير في عدد من المواقع الإلكترونية وصحفات التواصل الاجتماعي، إذ نفت الحكومة عددا من الشائعات التي تم تداولها خلال الأيام الماضية، أبرزها: زيادة سعر رغيف الخبز والسلع التموينية، سحب شركة العاصمة الإدارية الأراضي المخصصة للشركات العقارية، اعتزام مصر الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، تداول أدوية بالصيدليات تسبب الفشل الكلوي، تقليل مدة خطبة الجمعة لـ5 دقائق، انتداب الأطباء تعسفيا للعمل بمنظومة التأمين الصحي الجديدة، خصخصة منظومة التأمين الصحي.
الحج

حقيقة زيادة أسعار برامج الحج السياحي لهذا العام

نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم السبت، ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن زيادة أسعار برامج الحج السياحي لهذا العام، موضحا أنه تواصل مع وزارة السياحة، والتي أكدت أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول زيادة أسعار برامج الحج السياحي، مشيرة إلى أن أسعار برامج الحج السياحي كما هي ولم يطرأ عليها أي زيادات، وفي حالة تطبيق أي زيادات جديدة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل الوزارة.
وقفة احتجاجية لأصحاب المعاشات فى وسط البلد -11

هل يتم إلغاء الزيادة السنوية للمعاشات؟ الحكومة تجيب

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم السبت، ما تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول إلغاء وزارة التضامن الاجتماعي صرف الزيادة السنوية للمعاشات، موضحا أنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي أوضحت أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن صرف الزيادة السنوية في المعاشات، بعد اعتماد الموازنة العامة الجديدة، وأن قيمة المعاشات لصندوقي التأمين الاجتماعي ارتفعت لـ15.4 مليار جنيه اعتبارا من بداية شهر يوليو 2019 مقارنة بـ13.4 مليار جنيه في 30 يونيو 2019.
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خالد-العنانى-وزير-الاثار

بسبب مزاد «كريستيز».. وزير الآثار يدعو لاجتماع طارئ

دعا الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إلى اجتماع طارئ للجنة القومية ‏للآثار المستردة، الأسبوع المقبل برئاسته وبحضور الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، وقيادات كل من وزارات الخارجية والداخلية والعدل والنيابة العامة وهيئةً قضايا الدولة والجهات الأمنية والرقابية والسيادية ‏بالدولة. وأقيم في بريطانيا أمس الأربعاء، مزاد بيعت فيه قطع أثرية مصرية، ومن أهمها تمثال مصري أثرى للملك توت عنخ آمون، رغم المطالبة المصرية بتأجيل ذلك المزاد، لإتاحة الوقت للتدقيق والتأكد من شرعية تداول هذه القطع وصحة وثائقها وإثباتات خروجها الشرعي من مصر.
توت-عنخ-آمون

بعد بيع رأس آمون| هل سقط حق مصر في المطالبة بتراثها؟

فى خطوة أقل ما يقال عنها إنها انتهاك واضح وصريح لكل المعاهدات والمواثيق الدولية، عقدت دار «كريستيز» للمزادات بلندن يوم الخميس الماضى مزادا علنيا لبيع تمثال رأس الملك الفرعوني الصغير «توت عنخ آمون» للبيع مقابل 4.7 مليون جنيه إسترليني، أى ما يعادل 6 ملايين دولار، إلى جانب 32 قطعة أثرية مصرية أخرى، ضاربة بعرض الحائط جميع تحركات الحكومة المصرية القانونية والدبلوماسية والقضائية والمجتمع الدولي على مدار الأشهر الماضية لوقف عملية البيع وإعادة التراث المصري، خاصة بعدما أكدت الحكومة المصرية أنها تمتلك أدلة تثبت أن هذه القطع الأثرية مصرية بنسبة 100%.
منتخب مصر

اتحاد الكرة يرفض معاقبة اللاعبين بعد أزمة «السوشيال»

أكد إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، أن المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب الفراعنة، عقد جلسة مع اللاعبين بعد الواقعة التي ظهرت على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، باتهام عارضة أزياء مصرية، على موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» وتدعى «ميرهان»، ونشرها بعض المحادثات، التي تتهم فيها عمرو وردة بالتحرش، كما نشرت «ميرهان» فيديو بخاصية «ستوري» على حسابها على «إنستجرام» قالت خلاله: «استنوا عليا شوية النهاردة بس افضى وانزلكم حاجة هتسليكم جدا وهتحزنكم وتقرفكم برضو جدا بس ده الواقع اللي لازم نفهمه».
توت-عنخ-آمون

حقيقة بيع رأس تمثال توت عنخ آمون بـ400 مليون دولار

نفى المركز الإعلامى لرئاسة مجلس الوزراء، ما تردد من أنباء حول بيع الحكومة لرأس تمثال الملك توت عنخ آمون بمزاد علني مقابل 400 مليون دولار بصالة "كريستنيز" ببريطانيا والمقرر عقده في 4 يوليو المقبل. وذكر المركز في بيان اليوم، أنه تواصل مع وزارة الآثار، ونفت تلك الأنباء تماما، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما أُثير حول بيع الحكومة لرأس تمثال توت عنخ آمون أو أي قطع أثرية أخرى بأيٍ من المزادات الدولية، وتم مخاطبة صالة كريستيز واليونسكو لوقف عملية البيع تمهيدا لاستردادها.
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