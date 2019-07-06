مصر ترد على أنباء تصدرها دول العالم في الانتحار

٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢٠ م

انتحار - صورة تعبيرية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم السبت، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تزعم تصدر مصر المركز الأول عالميا في معدلات الانتحار، موضحا أنه تواصل مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي أكد أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله حول تصدر مصر المرتبة الأولى عالميا في حالات الانتحار، مشيرا إلى أن حالات الانتحار خلال عام 2017، بلغت 69 حالة، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف النيل من الاستقرار المجتمعي.

ومن جانبه، ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه وفقا للبيانات المتاحة طبقا لمنظمة الصحة العالمية في تقريرها "الوقاية من الانتحار ضرورة عالمية" لسنة 2016"، يتضح معدل الانتحار في مصر من المعدلات المنخفضة جدا على مستوى العالم، إذ تحتل مصر المركز 150 من أصل 183 دولة، وهو ما أكده البنك الدولي أيضا.وناشد