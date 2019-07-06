انضمام أوتوبيسات «غاز طبيعي» للنقل العام بالقاهرة

٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م

الأتوبيسات الجديدة

صرح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بإنه سيتم استلام أول دفعة من الأتوبيسات التي تعمل بالغاز الطبيعي وعددها 10 أتوبيسات، خلال الأسبوع الجاري، من إجمالى 121 أوتوبيسا، تعاقدت عليها هيئة النقل العام بالقاهرة للدخول فى الخدمة وتطوير أسطول هيئة النقل العام. وقال عبد العال، فى بيان اليوم السبت، إن ذلك يأتى فى إطار احتفالات محافظة القاهرة بعيدها القومى والموافق 6 يوليو، ومرور 1050 عاما على إنشائها وفى سبيل حرصها على تقديم خدمات أفضل لمواطنيها.

وأوضح أن المحافظة حرصت على أن تكون تعاقداتها الجديدة على أوتوبيسات صديقة للبيئة تعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء، وذلك تماشياً مع نهج الدولة فى ترشيد استهلاك الوقود والحفاظ على البيئة. أمس، أقر محافظ القاهرة، التعريفة الجديدة لأتوبيسات النقل العام داخل محافظة القاهرة، بزيادة جنيها واحدا لكل الخطوط، لتصبح