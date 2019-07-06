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انضمام أوتوبيسات «غاز طبيعي» للنقل العام بالقاهرة

٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م
الأتوبيسات الجديدة
الأتوبيسات الجديدة
صرح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بإنه سيتم استلام أول دفعة من الأتوبيسات التي تعمل بالغاز الطبيعي وعددها 10 أتوبيسات، خلال الأسبوع الجاري، من إجمالى 121 أوتوبيسا، تعاقدت عليها هيئة النقل العام بالقاهرة للدخول فى الخدمة وتطوير أسطول هيئة النقل العام. وقال عبد العال، فى بيان اليوم السبت، إن ذلك يأتى فى إطار احتفالات محافظة القاهرة بعيدها القومى والموافق 6 يوليو، ومرور 1050 عاما على إنشائها وفى سبيل حرصها على تقديم خدمات أفضل لمواطنيها.
وأوضح أن المحافظة حرصت على أن تكون تعاقداتها الجديدة على أوتوبيسات صديقة للبيئة تعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء، وذلك تماشياً مع نهج الدولة فى ترشيد استهلاك الوقود والحفاظ على البيئة. أمس، أقر محافظ القاهرة، التعريفة الجديدة لأتوبيسات النقل العام داخل محافظة القاهرة، بزيادة جنيها واحدا لكل الخطوط، لتصبح
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التأمين-الصحي-ببورسعيد (11)

الحكومة تنفي خصخصة منظومة التأمين الصحي الجديدة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم السبت، ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تفيد باتجاه الحكومة نحو خصخصة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة وتطبيقها فقط بالمستشفيات الخاصة، بالتزامن مع بدء المرحلة الأولى من التشغيل التجريبي للمنظومة ببورسعيد، موضحا أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، التي أوضحت أن نظام التأمين الصحي الجديد هو نظام تكافلي اجتماعي يتم تطبيقه بالتشارك بين مستشفيات التأمين الصحي والمستشفيات الخاصة.
التأمين-الصحي-ببورسعيد (8)

حقيقة انتداب الأطباء تعسفيا للعمل بالتأمين الصحي

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم السبت، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول إجبار وزارة الصحة الأطباء على الانتداب تعسفيا بمنظومة التأمين الصحي الجديدة، موضحا أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي أكدت أنه تم الإعلان عن فتح باب التقدم للراغبين بالانضمام في العمل بمنظومة التامين الصحي الشامل، وذلك على الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، والطبيب الراغب في التقدم يقوم بملء نموذج به كافة البيانات.
الانتحار-شنقا

مصر ترد على أنباء تصدرها دول العالم في الانتحار

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم السبت، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تزعم تصدر مصر المركز الأول عالميا في معدلات الانتحار، موضحا أنه تواصل مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي أكد أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله حول تصدر مصر المرتبة الأولى عالميا في حالات الانتحار، مشيرا إلى أن حالات الانتحار خلال عام 2017، بلغت 69 حالة، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف النيل من الاستقرار المجتمعي.
خطبة الجمعة للصم والبكم (7)

حقيقة تقليل مدة خطبة الجمعة إلى 5 دقائق

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن وجود تعليمات لوزارة الأوقاف بتقليل مدة خطبة الجمعة لـ 5 دقائق فقط تيسيرا على المصلين، موضحا أنه تواصل مع وزارة الأوقاف, والتي أشارت إلى أن مدة الخطبة تكون في حدود 20 دقيقة، وأن تقليل المدة لـ5 دقائق لا يكفي لأداء خطبة الجمعة، والتي مرت خلال السنوات الماضية مرت بتحولات كبيرة، فبعد أن كانت الخطبة ارتجالية يُعدها كل إمام بنفسه حسب رغبته وميوله، أصبحت موحدة يلتزم بنصها كافة الأئمة في مساجد مصر.
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اتوبيسات

مسئولة تتنكر لكشف «مخالفي الأجرة» في الدقهلية (صور)

أثناء متابعتها التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة، استقلت منال الغندور رئيس مركز ومدينة ميت غمر، اليوم السبت، كمواطنة عادية، أحد أتوبيسات نقل الركاب على خط "ميت غمر - دماص"، من موقف سيارات ميت غمر، وأثناء جمع الأجرة أعطت "الغندور" - تباع السائق، مبلغ 10 جنيهات، ولكنه حاسبها على أجرة 3.5 جنيه للفرد مخالفا بذلك تسعيرة الركوب الجديدة المقررة ومقدارها 2.25 جنيه، وأثناء طلبها بحقها في باقي الأجرة، رفض التباع الالتزام بالتسعيرة الجديدة ونشبت مشاداة بينهما، لتكشف عن هويتها في النهاية.
عبد-العزيز-قنصوه-محافظ الإسكندرية

تعرف على تعريفة النقل العام والترام في الإسكندرية

اعتمد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، التعريفة الجديدة لأتوبيسات النقل العام وفقا للقرارر قم 612 لسنة 2019 والمقدمة من الهيئة العامة لنقل الركاب، ومن المقرر أن يتم تطبيقها اعتبارا من اليوم، وذلك خلال اجتماع مع المهندس محمد زكريا رئيس الهيئة العامه لنقل الركاب بالمحافظة. وجاءت التعريفة الجديدة بزيادة 50 قرشا للأتوبيس العادي لتصبح 2,5 جنيه بدلا من 2 جنيه، و5 جنيهات بدلا من 3 جنيهات لكل الخطوط، والأتوبيس المكيف بجميع خطوط السير من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات.
اتوبس نقل عام

تعريفة أتوبيسات النقل العام بعد زيادة أسعار البنزين

أقر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، التعريفة الجديدة لأتوبيسات النقل العام داخل محافظة القاهرة، بزيادة جنيها واحدا لكل الخطوط، لتصبح 6 جنيهات بدلا من 5 جنيهات، و5 جنيهات بدلا من 4 جنيهات، و4 جنيهات بدلا من 3 جنيهات، فيما تحددت سعر الزيادة الجديدة في تعريفة التاكسي الأبيض، عند فتح العداد جنيها واحدا لتصبح 7 جنيهات بدلا من 6 جنيهات، بالإضافة إلى 50 قرشا لكل كيلو متر، بييما أصبحت تعريقة ساعة الانتظار الأولى 17 جنيها، ثم 8 جنيهات لكل ساعة، أما فيما يخص تعريفة النقل العام.
اللواء-خالد-عبد-العال-محافظ-القاهرة

غضب في إسكان النواب لغياب محافظ القاهرة

حالة من الغضب اجتاحت لجنة الاسكان بسبب غياب اللواء محافظ القاهرة خالد عبد العال، عن حضور اجتماع اللجنة، اليوم الإثنين، والمخصص لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب علاء والي رئيس اللجنة، ما تسبب في إرجاء اللجنة مناقشة طلب الإحاطة، بشأن عدم تنفيذ محافظة القاهرة للأحكام القضائية واجبة النفاذ والصادرة لصالح المواطنين الذين استخرجوا تراخيص بناء وفقا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2009، وذلك لعدم حضور محافظ القاهرة ما أدى إلى حالة من الاستنكار والاستياء وغضب داخل الاجتماع.
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