لا تستخدم أدوات غيرك.. اعرف أكثر عن الأمراض المعدية

هناك أمراض تنتقل عن طريق الهواء، ما تؤدي إلى الميكروبات المسببة لأمراض صغيرة بما يكفي لإخراجها من شخص مصاب عن طريق السعال والعطس والضحك والاتصال الشخصي

تحرير:مي فؤاد ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

بكتيريا

كيف تحدث الإصابة بالأمراض المعدية؟ الفيروسات التي تنتقل إلى الإنسان عن طريق كائن حي آخر حامل للعدوى، تتعدد الأمراض المنقولة عن طريق الالتهابات والفطريات، بداية من الأمراض البسيطة مثل البرد والإنفلونزا، مرورًا بالأمراض الخطيرة كإنفلونزا الخنازير والإيبولا والأيدز، وهذه الأمراض تختلف عن الأمراض الجلدية، ولا تنتقل عن طريق العدوى مثل ارتفاع ضغط الدم والسرطان والفشل الكلوي. تنتقل تلك الأمراض عادة بسبب الاستخدام الخاطئ للأدوات الشخصية، وربما تأتي العدوى عن طريق الملامسة والتنفس.

كما أن هناك أمراضا تنتقل عن طريق الهواء، فالميكروبات المسببة للأمراض صغيرة بما يكفي لإخراجها من شخص مصاب عن طريق السعال والعطس والضحك والاتصال الشخصي. يحدث المرض عندما يتم استنشاق الميكروب أو ملامسة الأغشية المخاطية أو عند لمس أي متعلقات شخصية للمريض. تنتقل أمراض الاتصال عندما يكون لدى الشخص المصاب