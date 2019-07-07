لا تستخدم أدوات غيرك.. اعرف أكثر عن الأمراض المعدية

هناك أمراض تنتقل عن طريق الهواء، ما تؤدي إلى الميكروبات المسببة لأمراض صغيرة بما يكفي لإخراجها من شخص مصاب عن طريق السعال والعطس والضحك والاتصال الشخصي
كيف تحدث الإصابة بالأمراض المعدية؟ الفيروسات التي تنتقل إلى الإنسان عن طريق كائن حي آخر حامل للعدوى، تتعدد الأمراض المنقولة عن طريق الالتهابات والفطريات، بداية من الأمراض البسيطة مثل البرد والإنفلونزا، مرورًا بالأمراض الخطيرة كإنفلونزا الخنازير والإيبولا والأيدز، وهذه الأمراض تختلف عن الأمراض الجلدية، ولا تنتقل عن طريق العدوى مثل ارتفاع ضغط الدم والسرطان والفشل الكلوي.
تنتقل تلك الأمراض عادة بسبب الاستخدام الخاطئ للأدوات الشخصية، وربما تأتي العدوى عن طريق الملامسة والتنفس.
كما أن هناك أمراضا تنتقل عن طريق الهواء، فالميكروبات المسببة للأمراض صغيرة بما يكفي لإخراجها من شخص مصاب عن طريق السعال والعطس والضحك والاتصال الشخصي.
يحدث المرض عندما يتم استنشاق الميكروب أو ملامسة الأغشية المخاطية أو عند لمس أي متعلقات شخصية للمريض.
تنتقل أمراض الاتصال عندما يكون لدى الشخص المصاب
كما أن هناك أمراضا تنتقل عن طريق الهواء، فالميكروبات المسببة للأمراض صغيرة بما يكفي لإخراجها من شخص مصاب عن طريق السعال والعطس والضحك والاتصال الشخصي.
يحدث المرض عندما يتم استنشاق الميكروب أو ملامسة الأغشية المخاطية أو عند لمس أي متعلقات شخصية للمريض.
تنتقل أمراض الاتصال عندما يكون لدى الشخص المصاب اتصال جسدي مباشر مع شخص غير مصاب، ويتم تمرير الميكروب من واحد إلى الآخر. يمكن أيضًا أن تنتشر أمراض الاتصال عن طريق الاتصال غير المباشر مع بيئة الشخص المصاب أو متعلقاته الشخصية.
أهم هذه الأمراض:
الجمرة الخبيثة
مرض خطير تسببه بكتيريا الجمرة الخبيثة، وهي بكتيريا تشكل جراثيم. البكتيريا هي كائن صغير للغاية يتكون من خلية واحدة. العديد من البكتيريا يمكن أن تسبب المرض. يبدأ هذا الشكل من أشكال عدوى الجمرة الخبيثة عن طريق تناول اللحوم غير المطهوة جيدًا والتي يمكن أن تنتقل من شخص لآخر.
الأمعائيات المقاومة للكاربابينيم
هي عائلة من البكتيريا الموجودة عادة في الأمعاء. كما يمكن أن تسبب عدوى خطيرة في المثانة والدم والجرح والرئتين والتي تنتقل من شخص لآخر عند استخدام أدوات المصاب الشخصية.
فيروس كورونا
فصيلة كبيرة من الفيروسات التي يمكن أن تتسبب في طائفة من الأمراض تتراوح بين نزلة البرد الشائعة والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة.
الفيروس المعوي
الفيروسات المعوية بعيدًا عن شلل الأطفال هي فيروسات شائعة جدًا، تصيب نحو من 10 إلى 15 مليون شخص في العالم كل عام.
جراثيم العقدية المقيحة
وهي بكتيريا غالبًا ما توجد في الحلق وعلى الجلد. قد يحمل المصاب المرض في الحلق أو على الجلد ولا يظهر عليه أي أعراض مرضية. يمكن أن تسبب هذه البكتيريا أمراضًا شديدة تهدد الحياة.
المستدمية النزلية
تسبب تلك البكتيريا عددا من الأمراض الأكثر شيوعًا؛ الالتهاب الرئوي، والبكتريا الحموية الخفية، والتهاب السحايا، التهاب المفاصل الصدفي، التهاب النسيج الخلوي، التهاب الأذن الوسطى، التهاب التامور القيحي، والتهابات أخرى أقل شيوعًا مثل التهاب الشغاف والتهاب العظم والنقي.
مرض المكورات السحائية
هو السبب الرئيسي لالتهاب السحايا الجرثومي لدى الأطفال والشباب في العالم. تشمل أعراض مرض المكورات السحائية الحمى والصداع وتصلب الرقبة والطفح الجلدي.
الطاعون
الطاعون هو مرض تسببه بكتيريا يرسينيا بيستيس، وهي بكتيريا توجد في القوارض وبراغيثها في العديد من المناطق حول العالم.
الفيروس المخلوي التنفسي
فيروس تنفسي يصيب الرئتين وممرات التنفس. عادة ما يعاني الأشخاص الأصحاء من أعراض خفيفة شبيهة بالبرد، لكن هذا الفيروس يمكن أن يكون خطيرا خاصة بالنسبة للرضع وكبار السن.
فيروس سي
هو مرض كبدي يسببه فيروس التهاب الكبد C: يمكن أن يسبب الفيروس عدوى التهاب كبد حادة ومزمنة على حد سواء. ينتقل فيروس سي عن طريق الدم، طرق العدوى الأكثر شيوعاً تحدث من خلال ممارسات الحقن غير النظيفة، وعدم كفاية تعقيم المعدات الطبية، ونقل الدم الملوث.
الأيدز
مرض مزمن يشكل خطرًا على الحياة، وهو ناجم عن فيروس يسبب قصورًا في الجهاز المناعي لدى البشر، تحدث الإصابة بالأيدز
عن طريق الاتصال الجنسي.