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لا تستخدم أدوات غيرك.. اعرف أكثر عن الأمراض المعدية

هناك أمراض تنتقل عن طريق الهواء، ما تؤدي إلى الميكروبات المسببة لأمراض صغيرة بما يكفي لإخراجها من شخص مصاب عن طريق السعال والعطس والضحك والاتصال الشخصي
تحرير:مي فؤاد ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
بكتيريا
بكتيريا
كيف تحدث الإصابة بالأمراض المعدية؟ الفيروسات التي تنتقل إلى الإنسان عن طريق كائن حي آخر حامل للعدوى، تتعدد الأمراض المنقولة عن طريق الالتهابات والفطريات، بداية من الأمراض البسيطة مثل البرد والإنفلونزا، مرورًا بالأمراض الخطيرة كإنفلونزا الخنازير والإيبولا والأيدز، وهذه الأمراض تختلف عن الأمراض الجلدية، ولا تنتقل عن طريق العدوى مثل ارتفاع ضغط الدم والسرطان والفشل الكلوي. تنتقل تلك الأمراض عادة بسبب الاستخدام الخاطئ للأدوات الشخصية، وربما تأتي العدوى عن طريق الملامسة والتنفس.
كما أن هناك أمراضا تنتقل عن طريق الهواء، فالميكروبات المسببة للأمراض صغيرة بما يكفي لإخراجها من شخص مصاب عن طريق السعال والعطس والضحك والاتصال الشخصي. يحدث المرض عندما يتم استنشاق الميكروب أو ملامسة الأغشية المخاطية أو عند لمس أي متعلقات شخصية للمريض. تنتقل أمراض الاتصال عندما يكون لدى الشخص المصاب
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في-رمضان-الركض

ابعد عن ضغط العمل والقلق بهذه العادات الصحية

في زحمة اليوم لا تنسَ نفسك فأنت أيضا مهم لا تستحق التهميش أو تحمّل هذا الضغط النفسي، فإذا كان العمل يسبب لك القلق والتوتر والضغط، فيجب البحث عن السبل الفعالة التي تجعلك تتخلص من الطاقة السلبية؛ على سبيل المثال، ممارسة اليوجا والتمرينات الرياضية يوميا، ويمكنك أيضا اتخاذ الكتب صديقا لك من أجل الحصول على قدر كافٍ من الاسترخاء، ولا تنسَ النوم فهو أحد أهم العوامل الأساسية التي تساعدك على إنجاز المهام اليومية دون الشعور بالملل أو السلب المستمر لطاقتك. وذلك نقلا عن "times of india".
الانفلونزا (1)

دراسة: نزلات البرد يمكن أن تشفي من سرطان المثانة

عندما تتعرض لنزلة برد شديدة، فإنك تلتزم السرير وتحاول الحصول على أكبر قدر من الراحة، مع تناول المضادات الحيوية والمشروبات الساخنة، ولكن هناك أبحاثا جديدة تشير إلى أن نزلات البرد يمكن أن تستخدم في يوم ما لعلاج سرطان المثانة. ووجدت دراسة أن سلالة من فيروسات البرد تسمى فيروس كوكساكي (CVA21) تدمر الخلايا السرطانية في بطانة العضو الداخلية، كما أظهر غالبية المرضى علامات «موت الخلايا» داخل أورامهم بعد أسبوع واحد فقط من العلاج، كما كشفت الدراسة أن أحد المصابين بالسرطان لم يكن له أي أثر للمرض بعده.
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خلال الإجازات.. هذه الأوقات تعرضك لأزمات قلبية

عند ممارسة الرياضة أو القيام بأداء شاق، بالإضافة إلى مشاهدة التليفزيون أو النوم، جميع هذه الأمور تؤثر على عضلة القلب ولكن بشكل مختلف، ففي بعض الأحيان تقوم بعمل إضافي خلال المهام الشاقة دون شعورك بذلك. وبغض النظر عن مدى تفكيرك في قلبك، فهناك لحظات يكون فيها الخطر أكبر من الآخرين، ولهذا أنت بحاجة لمعرفة متى يجب الانتباه إليه أكثر، كما أن هناك أوقاتا معينة في السنة قد تواجه فيها مشكلات قلبية مفاجئة، وفي تلك الحالة سيكون عليك معرفة أفضل الطرق للتعامل، وفقا لما ذكره موقع Best Life.
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