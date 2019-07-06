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هل تتغير أسعار السلع كل 3 أشهر مع تحديد سعر البترول؟

خبراء: تحديد السعر مرتبط بسعر خام برنت وسعر صرف الدولار.. الشورابي: بعض الدول تضع زيادة سنوية لتعريفة الركوب بعيدا عن السعر المتغير.. أبو العلا: يجب تركه للعرض والطلب
تحرير:بيتر مجدي ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٤٠ م
مصفاة بترول
مصفاة بترول
بدأت الحكومة في تطبيق الشريحة الأخيرة من تقليل الدعم على الوقود والمحروقات، منذ صباح أمس الجمعة، إذ أصبح الآن سعر البنزين والسولار، وأسطوانة البوتاجاز، محررا، ويتم بيعه للمواطنين وفق الأسعار العالمية، وذلك ضمن إجرءات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة بالتزامن مع الحصول على قرض 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وأصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا بتشكيل لجنة تحدد سعر المواد البترولية كل 3 أشهر وفقا لسعر البترول عالميا وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، وبهامش زيادة ونقصان لا يتخطى 10%.
وتدور بعض الأسئلة في ذهن كثير من المواطنين ممن لا يملكون سيارات ويستخدمون وسائل النقل العامة والخاصة، هل إذا انخفض سعر البترول ستنخفض تعريفة الركوب، وهل إذا ارتفعت ستزداد مع كل زيادة في سعر البترول، وكيف يمكن ضبط الأسعار وفقا لسعر البترول المتغير، وكذلك السلع التي ترتفع أسعارها بسبب ارتفاع أسعار المواد
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محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-06

«الأوقاف» تفتح باب التقديم للحصول على تصريح واعظة

أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم للراغبات في استخراج تصريح واعظة جديدة متطوعة، وذلك لجميع عضوات هيئة التدريس ومعاونيهم في التخصصات الشرعية والعربية بجميع الجامعات المصرية، ولجميع خريجات جامعة الأزهر الشريف من العاملات بالمعاهد الأزهرية أو أية جهة تتبع الأزهر الشريف. واشترطت الوزارة في بيان لها اليوم، السبت، اجتياز الواعظات الاختبارات أو المقابلات المقررة، إذ تجرى الاختبارات تحريريًّا وشفويًّا لجميع المتقدمات عدا درجة أستاذ مساعد فصاعدًا فتجرى لهن مقابلة شخصية مع تقديم صورة من السيرة الذاتية ونسخة كاملة من مؤلفاتهن عند المقابلة.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي يطلق مع قادة إفريقيا اتفاقية تحرير التجارة

أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات أن الزيارة التى يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسى لجمهورية النيجر تعد زيارة استثنائية، إذ سيتم إطلاق اتفاقية التجارة الحرة القارية التي أقرتها برلمانات 24 دولة إفريقية من إجمالى 52 دولة موقعة عليها ودخلت حيز التنفيذ فى الثلاثين من مايو الماضى، وهو يعد حدثا تاريخيا لأفريقيا تحت رئاسة مصر. وذكرت الهيئة، في تقرير لها، أن الزيارة تأتي في سياق اهتمام السياسة المصرية في السنوات الأخيرة بتعزيز العلاقات مع دول القارة الأفريقية، وهو الاهتمام الذي تضاعف مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي اعتبارا من العاشر من شهر فبراير الماضي.
جامعة-الاسكندرية

تجديد الثقة لمتوفىً بنادي «هيئة التدريس» بالإسكندرية

فوجئ أعضاء هيئة التدريس "دكاترة وأساتذة" بجامعة الإسكندرية، بقرار تجديد الثقة في أعضاء مجلس إدارة "نادي أعضاء هيئة التدريس"، وأن القائمة تضمنت عضوا متوفى وهو الدكتور أحمد غانم حافظ، أستاذ سابق بكلية الآداب والذى توفي فى شهر فبراير الماضي، حيث أصدرت وزارة التضامن القرار رقم 225 بتجديد الثقة فى المجلس بناء على الطلب المقدم من مديرية التضامن بالإسكندرية بشأن إعادة تعيين مجلس الإدارة المؤقت للجمعية؛ حيث تقرر إعادة تعيين مجلس الإدارة المؤقت لجمعية نادي أعضاء هيئة لتدريس بجامعة الإسكندرية المقيدة برقم 244 لسنة 1967.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

زيادة أسعار الحج السياحي.. الحكومة تنفي 11 شائعة

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم السبت، تقرير توضيح الحقائق، بهدف توضيح ما أثير في عدد من المواقع الإلكترونية وصحفات التواصل الاجتماعي، إذ نفت الحكومة عددا من الشائعات التي تم تداولها خلال الأيام الماضية، أبرزها: زيادة سعر رغيف الخبز والسلع التموينية، سحب شركة العاصمة الإدارية الأراضي المخصصة للشركات العقارية، اعتزام مصر الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، تداول أدوية بالصيدليات تسبب الفشل الكلوي، تقليل مدة خطبة الجمعة لـ5 دقائق، انتداب الأطباء تعسفيا للعمل بمنظومة التأمين الصحي الجديدة، خصخصة منظومة التأمين الصحي.
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ازمة-بنزين

بعد تطبيق التسعير التلقائي.. ما مصير أسعار البنزين؟

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا ببدء تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية. وشمل القرار أن تتولى اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الوزراء، متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، أي كل ثلاثة أشهر، لربط سعر المنتجات البترولية بالسوق المحلية، بنسبة زيادة ونقص متوسط السعر العالمي، لخام برنت وسعر الصرف. ورفعت الحكومة أمس، الجمعة، أسعار المواد البترولية، والتي تعد الزيادة الرابعة والأخيرة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
محطة -بنزين (1)

قرار بتطبيق آلية التسعير التلقائي للبنزين كل 3 أشهر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1558 لسنة 2019، بشأن التسعير التلقائي للمنتجات البترولية. وشمل القرار أن تتولى اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الوزراء، متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، أي كل ثلاثة أشهر، لربط سعر المنتجات البترولية بالسوق المحلية، واستثنى البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة في الكهرباء والمخابز، بنسبة زيادة ونقص متوسط السعر العالمي، لخام برنت وسعر الصرف. وتضمن القرار تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تسليم المستهلك، شاملا الضريبة على القيمة المضافة.
بنزين

بعد الزيادة.. تطور أسعار الوقود في مصر منذ التعويم

بدأت الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح منذ عام 2016، وذلك بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، الذى وافق على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار، وبموجب هذا الاتفاق التزمت الحكومة المصرية بتنفيذ مجموعة من الإجراءات الإصلاحية دون تأجيل والاعتماد لأول مرة على حلول جذرية وجريئة ومهمة، وشملت هذه الإجراءات تحرير سعر الصرف، وهو ما يعرف بتعويم الجنيه، إلى جانب رفع أسعار الوقود، وغيره من الإجراءات الاقتصادية الصعبة. وخلال هذا البرنامج تم رفع أسعار الوقود بواقع 4 مرات على مدار 3 سنوات، ويعد العام الجاري (2019) بمنزلة المحطة الأخيرة لترشيد دعم الطاقة.
بنزين

«التحرير» تكشف حقيقة زيادة أسعار المواد البترولية

أكد مصدر رفيع المستوى بهيئة البترول، أنه تقرر تأجيل أي زيادات في أسعار المنتجات البترولية بما فيها بنزين 95، خلال الفترة الحالية. وقال المصدر في تصريحات لـ"التحرير"، إنه من الصعب الإعلان عن أى زيادات جديدة خلال الفترة الحالية، لأسباب عديدة، منها إقامة كأس الأمم الإفريقية في مصر، بالإضافة إلى ترشيح مصر والإمارات لاستضافة كأس العالم بعد الأنباء غير المؤكدة عن اتجاه الاتحاد الدولي لسحبها من دولة قطر؛ ما يُعزز من فُرص مصر والإمارات. وأضاف المصدر أن أي زيادات مرتقبة لن تكون قبل شهر يناير في العام المقبل.
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