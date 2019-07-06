هل تتغير أسعار السلع كل 3 أشهر مع تحديد سعر البترول؟

خبراء: تحديد السعر مرتبط بسعر خام برنت وسعر صرف الدولار.. الشورابي: بعض الدول تضع زيادة سنوية لتعريفة الركوب بعيدا عن السعر المتغير.. أبو العلا: يجب تركه للعرض والطلب

تحرير:بيتر مجدي ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٤٠ م

بدأت الحكومة في تطبيق الشريحة الأخيرة من تقليل الدعم على الوقود والمحروقات، منذ صباح أمس الجمعة، إذ أصبح الآن سعر البنزين والسولار، وأسطوانة البوتاجاز، محررا، ويتم بيعه للمواطنين وفق الأسعار العالمية، وذلك ضمن إجرءات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة بالتزامن مع الحصول على قرض 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وأصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا بتشكيل لجنة تحدد سعر المواد البترولية كل 3 أشهر وفقا لسعر البترول عالميا وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، وبهامش زيادة ونقصان لا يتخطى 10%.

وتدور بعض الأسئلة في ذهن كثير من المواطنين ممن لا يملكون سيارات ويستخدمون وسائل النقل العامة والخاصة، هل إذا انخفض سعر البترول ستنخفض تعريفة الركوب، وهل إذا ارتفعت ستزداد مع كل زيادة في سعر البترول، وكيف يمكن ضبط الأسعار وفقا لسعر البترول المتغير، وكذلك السلع التي ترتفع أسعارها بسبب ارتفاع أسعار المواد

وتدور بعض الأسئلة في ذهن كثير من المواطنين ممن لا يملكون سيارات ويستخدمون وسائل النقل العامة والخاصة، هل إذا انخفض سعر البترول ستنخفض تعريفة الركوب، وهل إذا ارتفعت ستزداد مع كل زيادة في سعر البترول، وكيف يمكن ضبط الأسعار وفقا لسعر البترول المتغير، وكذلك السلع التي ترتفع أسعارها بسبب ارتفاع أسعار المواد البترولية.

بين اليومي والربع سنوي

أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، ومساعد وزير المالية للعدالة الاقتصادية فى الفترة من نوفمبر 2013 إلى سبتمبر 2014، دكتورة شيرين الشواربي، أشارت إلى أن تحديد سعر المواد البترولية، صار مرتبطا بأمرين، أحدهما سعر برميل البترول وسعر صرف الدولار أمام الجنيه.

وأشارت إلى أن كل الدول التي اتبعت الإجراء نفسه، تقوم بهذه المعادلة، وأن مصر اختارت أن تكون كل 3 أشهر، وفي بعض الدول يتم التحديد بشكل يومي، موضحة أن أسعار البترول من المتوقع لها أن تنخفض عن الحالي، وأن سعر صرف الدولار انخفض هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

وبشأن ضبط تعريفة ركوب وسائل النقل، قالت إن بعض الدول تضع زيادة بقدر معين بين 7% إلى 10% سنويا.

تطبيقه صعب

أستاذ هندسة البترول الدكتور رمضان أبو العلا، أوضح أن قرار رئيس الوزراء بإنشاء لجنة تحدد سعر بيع المحروقات كل 3 أشهر، صدر العام الماضي، مع تطبيق شريحة زيادة الأسعار وقتها، موضحا أن الذي يتحكم في السعر هو سعر الدولار وسعر خام برنت، وهامش الزيادة أو النقصان 10%، لافتا إلى أن هذا الأمر «أعتقد تطبيقه في منتهى الصعوبة لأن كلمة التحرير تعني أن هناك عرضا وطلبا حرا لا تتحكم فيه أي جهة حكومية، وبالتالي النظام المتبع في أمريكا وأوروبا هو أن كل شركة تحدد أسعارها طبقا لإمكانياتها وظروف عملها ولا تنتظر موافقة أي جهة حكومية وهذا هو التنافس الحر.

أبو العلا أوضح أن ارتباط تحديد السعر بمعايير ولجنة وكل 3 أشهر أمر به شيء من الصعوبة، لأنه لا يوجد تحرير لسعر سلعة دون تركها للعرض والطلب، ويكون هناك لجنة تحدد الأسعار، ما يعني أن الحكومة ترفع يدها والشركات تتنافس.

وأشار إلى ضرورة أن تتيح المنظومة التنافسية بين الشركات التي تستورد أو تنتج النفط وبين شركات التكرير وشركات النقل، لافتا إلى أنه إذا «كنت أريد تطبيقا فعليا للأسعار العالمية، يجب أن يتوافر المناخ الملائم»، موضحا أن للدولة أن تتدخل في حالة إذا كانت تقدم دعما، وما دامت رفعت يدها عن الدعم من المفترض ألا تتدخل.

يقلل عجز الموازنة

الدكتور خالد عبدالمنعم قنديل، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد، أوضح أن إنشاء لجنة لتحديد سعر المواد البترولية، يفتح الباب لفك الارتباط القائم بين تكاليف توفير الوقود والموازنة العامة للدولة، بحيث لا تتحمل الموازنة الفروق بين السعر العالمي له وسعر البيع النهائي للمستهلك ارتفاعًا وانخفاضًا، وبالتالي التخلص من أحد عناصر عجز الموازنة.

وأوضح أن هذا القرار يساعد على الخفض التدريجي لعجز الموازنة العامة وبالتالى تخفيض حدة الاقتراض التي تقيد الموازنة، وبخاصة أن مصروفات خدمة الدين تسيطر على أكثر من 38% من الإنفاق العام بقيمة 541.3 مليار جنيه هذا العام متوقع زيادتها بسبب ضغوط زيادة أسعار الفائدة.