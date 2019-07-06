سولسكاير يحدد بديل بوجبا في مانشستر يونايتد

٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٤١ م

فيلان - سولسكاير

كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم السبت، أن ناديي ريال مدريد ويوفنتوس، يتأهبان للتعاقد مع الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، هذا الصيف، ووفقًا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن مانشستر يونايتد بات قريبًا من فتح الباب أمام رحيل بوجبا في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث ذكرت تقارير بريطانية أن بوجبا لا يريد خوض فترة الإعداد للموسم الجديد مع مانشستر يونايتد، وسيتقدم بطلب رسمي للرحيل، إذا لم يوافق المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير على خروجه من أولد ترافورد.

وفي ظل إصرار بوجبا على الرحيل، فإن مانشستر يونايتد يسابق الزمن، للتعاقد مع الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، نجم لاتسيو، ليخلف اللاعب الفرنسي، وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن اليونايتد وافق على تلبية طلبات كلاوديو لوتيتو، رئيس لاتسيو، ودفع 100 مليون يورو لحسم الصفقة. وسبق أن رفضت إدارة لاتسيو