اعتني بشعرك المصبوغ بـ 8 ماسكات طبيعية

الوصفات الطبيعية تساعدك بشكل أكبر من الصبغات التي تحتوي على مواد كيماوية ضارة بفروة الرأس، جربيها للحصول على لون مميز وثابت وبتكلفة أقل دون أضرار

تحرير:آية أشرف ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

العناية بالشعر المصبوغ

كسر الروتين وعمل تغيير في الشعر، من أهم الأشياء التي تلجأ الكثير من الفتيات إليها للشعور بتغيير في شكلها والتخلص من الملل والروتين، يمكن الحصول على التغيير بعمل تسريحة جديدة في الشعر، تغيير ملامحك، أو تعديل في لون الشعر، ولحماية شعرك من مخاطر الصبغات التي تحتوي على مواد كيماوية تضر فروة الرأس، يجب الحرص على روتين للعناية بالشعر المصبوغ حتى لا يتعرض شعرك للتلف، في السطور التالية نساعدك في التعرف على بعض النصائح والوصفات الطبيعية التي تساعدك على العناية بالشعر المصبوغ.

نصائح للعناية بالشعر المصبوغ: - إذا كنتِ ستقومين بصبغ الشعر في المنزل، احرصي على قراءة التعليمات المكتوبة على عبوة الصبغة؛ حتى تحصلي على نتيجة إيجابية ومضمونة. - يجب بعد صبغ الشعر تغيير روتين الاهتمام به، فبدلا من استخدام الشامبو الذي اعتدتِ عليه، ركزي على اختيار نوع مناسب للشعر المصبوغ، ويحميك من