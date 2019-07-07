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اعتني بشعرك المصبوغ بـ 8 ماسكات طبيعية

الوصفات الطبيعية تساعدك بشكل أكبر من الصبغات التي تحتوي على مواد كيماوية ضارة بفروة الرأس، جربيها للحصول على لون مميز وثابت وبتكلفة أقل دون أضرار
تحرير:آية أشرف ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
العناية بالشعر المصبوغ
العناية بالشعر المصبوغ
كسر الروتين وعمل تغيير في الشعر، من أهم الأشياء التي تلجأ الكثير من الفتيات إليها للشعور بتغيير في شكلها والتخلص من الملل والروتين، يمكن الحصول على التغيير بعمل تسريحة جديدة في الشعر، تغيير ملامحك، أو تعديل في لون الشعر، ولحماية شعرك من مخاطر الصبغات التي تحتوي على مواد كيماوية تضر فروة الرأس، يجب الحرص على روتين للعناية بالشعر المصبوغ حتى لا يتعرض شعرك للتلف، في السطور التالية نساعدك في التعرف على بعض النصائح والوصفات الطبيعية التي تساعدك على العناية بالشعر المصبوغ.
نصائح للعناية بالشعر المصبوغ: - إذا كنتِ ستقومين بصبغ الشعر في المنزل، احرصي على قراءة التعليمات المكتوبة على عبوة الصبغة؛ حتى تحصلي على نتيجة إيجابية ومضمونة. - يجب بعد صبغ الشعر تغيير روتين الاهتمام به، فبدلا من استخدام الشامبو الذي اعتدتِ عليه، ركزي على اختيار نوع مناسب للشعر المصبوغ، ويحميك من
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بلجيكا الأعلى| معدلات الإصابة بسرطان الثدي في العالم

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في اليوم العالمي لـ«البوس».. اعرف فوائد التقبيل

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ديزني تطلق ألعابا لمساعدة الأطفال على فقدان الوزن

تدهش شركات ديزني الأطفال والكبار أيضًا من وقت لآخر، بآخر إصدارات من الكارتون، فمن منا لا يحب كارتون فروزن "Frozen"، إضافة إلى كارتون حكاية لعبة "Toy Story 4"، والملك الأسد "The Lion King"، فمن المؤكد أن عينيك اتسعت الآن بلمعة فيها سحر الكارتون، ولأن الإنسان بطبيعته ينجذب إلى تعلم أو اتباع شيء من خلال ما يحب، من هنا أخذت شركة ديزني فكرة إطلاق تطبيقات ألعاب مثيرة بصور الكارتون تساعد الأطفال على عدم الإفراط في تناول الطعام، والتخلص من السمنة، نقلًا عن "dailymail".
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