اعتني بشعرك المصبوغ بـ 8 ماسكات طبيعية

الوصفات الطبيعية تساعدك بشكل أكبر من الصبغات التي تحتوي على مواد كيماوية ضارة بفروة الرأس، جربيها للحصول على لون مميز وثابت وبتكلفة أقل دون أضرار
كسر الروتين وعمل تغيير في الشعر، من أهم الأشياء التي تلجأ الكثير من الفتيات إليها للشعور بتغيير في شكلها والتخلص من الملل والروتين، يمكن الحصول على التغيير بعمل تسريحة جديدة في الشعر، تغيير ملامحك، أو تعديل في لون الشعر، ولحماية شعرك من مخاطر الصبغات التي تحتوي على مواد كيماوية تضر فروة الرأس، يجب الحرص على روتين للعناية بالشعر المصبوغ حتى لا يتعرض شعرك للتلف، في السطور التالية نساعدك في التعرف على بعض النصائح والوصفات الطبيعية التي تساعدك على العناية بالشعر المصبوغ.
نصائح للعناية بالشعر المصبوغ:
- إذا كنتِ ستقومين بصبغ الشعر في المنزل، احرصي على قراءة التعليمات المكتوبة على عبوة الصبغة؛ حتى تحصلي على نتيجة إيجابية ومضمونة.
- يجب بعد صبغ الشعر تغيير روتين الاهتمام به، فبدلا من استخدام الشامبو الذي اعتدتِ عليه، ركزي على اختيار نوع مناسب للشعر المصبوغ، ويحميك من
نصائح للعناية بالشعر المصبوغ:
- إذا كنتِ ستقومين بصبغ الشعر في المنزل، احرصي على قراءة التعليمات المكتوبة على عبوة الصبغة؛ حتى تحصلي على نتيجة إيجابية ومضمونة.
- يجب بعد صبغ الشعر تغيير روتين الاهتمام به، فبدلا من استخدام الشامبو الذي اعتدتِ عليه، ركزي على اختيار نوع مناسب للشعر المصبوغ، ويحميك من جفاف الشعر، والاحتفاظ بلونه أطول فترة ممكنة.
- احرصي على غسل الشعر مرتين في الأسبوع، وفي الأيام التي لا تقومين بغسل شعرك يفضل استخدام سبراي ليكون شعرك طريا أغلب الوقت.
- يفضل استخدام حمامات الزيت بعد صبغ الشعر، لكي يحصل على التغذية السليمة.
- ابتعدي قدر الإمكان عن استخدام منظفات قاسية مثل الصابون، لأنه يعمل على تساقط الشعر وتلفه، جربي البلسم فهو خفيف على الشعر وأفضل من الصابون، ويفضل استخدام شامبو خالٍ من المواد الكيميائيّة الضارَة، مثل الكبريت؛ مما يحافظ على زيوت الشعر الطبيعية.
وصفات طبيعية للشعر المصبوغ:
ترطيب الشعر
احرصي على عمل ماسكات لترطيب الشعر والتخلص من الجفاف الشديد الذي يمكن أن يحدث بسبب الصبغة، جربي خلطة اللبن لترطيب الشعر.
اهرسي الأفوكادو جيدًا، ثم اخلطيه مع الموز واللبن والمايونيز وزيت فيتامين e، اخلطي كافة المكونات جيدًا حتى التأكد من تجانسها، وضعيها على شعرك، ويمكنك إضافة زيت الزيتون فهو مفيد ويغذي الشعر بشكل كبير، اتركي الوصفة على شعرك لمدة ساعة، ثم اشطفي بالشامبو المناسب لشعرك.
الماء الفاتر
احذري غسل شعرك بالماء الساخن؛ لأن السخونة عدوة الشعر المصبوغ، وتعمل على نزول اللون بشكل سريع، احرصي على استخدام الماء الدافئ، لأن الساخن يعمل على تكسير الشعر ويفقده الرطوبة.
تلف الشعر
احمي شعرك المصبوغ من التلف الذي يؤدي لتساقط الشعر بشكل سريع، وذلك من خلال تناول الخضراوات والفاكهة الطازجة، وشرب الكثير من المياه على مدار اليوم مع الاهتمام بماسكات الشعر ومنها:
خلطة البيض والمايونيز، فالمايونيز يساعد على ترطيب الشعر وحمايته من التلف
اخلطي بيضة مع 2 ملعقة مايونيز، ضعي كافة المكونات على بعضها البعض للحصول على خليط متجانس، ضعي الخليط على شعرك وركزي على الأطراف أيضًا، اتركيه 30 دقيقة، ثم اشطفي شعرك بالماء البارد.
كرري الوصفة مرة في الأسبوع للحصول على نتيجة مضمونة.
تنظيف فروة الرأس
تنظيف فروة الرأس من الأمور المهمة لحماية الشعر من الرائحة الكريهة التي تنتج من تراكم الدهون والزيوت داخل فروة الرأس.
اخلطي صفار البيض مع قطرات من عصير الليمون والقليل من الماء، اخلطي كافة المكونات مع بعضها البعض.
وزعي الخليط على شعرك ثم غطيه بكيس بلاستيك واتركيه لمدة ساعة، واشطفي بعد ذلك شعرك بالماء الفاتر، وكرري الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على نتيجة.
نعومة الشعر
جربي الزبادي والبيض للحصول على شعر ناعم، اخلطي بيضة مع 3 ملاعق من زيت الزيتون وملعقتين من الزبادي، اخلطي كافة المكونات جيدًا، ثم ضعيها على شعرك 30 دقيقة، اشطفي شعرك بعد ذلك بالماء الفاتر، وكرري الوصفة مرتين في الأسبوع.