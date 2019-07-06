الشرنوبي يجيب.. هل هناك جزء ثان من «كأنه إمبارح»؟

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٤٩ م

مسلسل كأنه إمبارح

نشر الفنان محمد الشرنوبى، صورة تجمعه بكل من الفنانة هدى المفتي وخالد أنور وأسماء جلال، على موقع «إنستجرام» وهم يوجدون داخل حمام السباحة، وعلق على الصورة: «ده جزء تاني وده ولا إيه؟ كأنه إمبارح»، وتفاعل الجمهور مع الصورة، مؤكدين سعادتهم حال تقديم جزء ثان من المسلسل الذي عرض العام الماضى وحقق نجاحا كبيرًا، ولكن هل هناك بالفعل جزء ثان من المسلسل؟ الأمر لا يزال غير مؤكد، ولكن نهاية الجزء الأول تركها الكاتب مفتوحة وتتحمل تقديم جزء آخر، خاصة مع اهتمام المشاهدين بقصة "علي" الطفل الذى أصبح شابا وتبحث عائلته عنه منذ أن خطف منها وهو بالخامسة من عمره.

مسلسل «كأنه إمبارح من تأليف ورشة سرد رؤية درامية وسيناريو نجلاء الحديني، من إخراج حاتم علي، وإنتاج مشترك بين شركة «Eagle Films» للمنتج جمال سنان، وشركة «Beelink» للمنتج محمد مشيش، والمنتجة صفاء أبو رزق. تقع أحداث «كأنه إمبارح» فى 45 حلقة، وهو من بطولة الفنانة