أخطاء ساذجة تزيد استهلاك الوقود في سيارتك

يرتكب العديد من السائقين أخطاء جسيمة على مستوى قيادة السيارات أو العناية بها، مما قد ينتج عنه زيادة في معدلات استهلاك الوقود في السيارة بشكل رئيسي
يبحث جمهور السيارات بشكل رئيسي عن السيارات الاقتصادية ذات القدرات الكبيرة في تقليل استهلاك الوقود، إلا أن الارتكان إلى دور السيارات فقط في هذا الأمر، قد لا يكون هو الحل الأمثل، لا سيما وهناك العديد من الأخطاء يرتكبها السائقون أثناء القيادة أو في حق السيارات نفسها.
وتمثل العناية بالسيارة جزءا كبيرا من قدرتها على الاستهلاك الاقتصادي للوقود، فضلا عن طريق القيادة في الطرق المفتوحة أو داخل المدينة، ولذلك فإن العديد من العوامل يمكنها أن تحدد مستويات استهلاك الوقود بشكل رئيسي في السيارة.
وفي هذا السياق نستعرض مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها السائقون أثناء القيادة، والتي من الممكن أن تسهم بشكل رئيسي في زيادة استهلاك الوقود بالسيارة.
الصيانة الدورية
إهمال الصيانة الدورية، والتي تشمل العديد من الأمور مثل الزيوت المختلفة والسيور والفلاتر وغيرها من الوحدات الحيوية في تكوين المحرك، يمكن أن
وفي هذا السياق نستعرض مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها السائقون أثناء القيادة، والتي من الممكن أن تسهم بشكل رئيسي في زيادة استهلاك الوقود بالسيارة.
الصيانة الدورية
إهمال الصيانة الدورية، والتي تشمل العديد من الأمور مثل الزيوت المختلفة والسيور والفلاتر وغيرها من الوحدات الحيوية في تكوين المحرك، يمكن أن يسهم في زيادة استهلاك الوقود، لا سيما أن انسداد الفلاتر والصعوبات التي يجدها المحرك في تسيير الزيوت وحرق الوقود، يمكنها أن تزيد من كميات البنزين التي يحتاجها المحرك لتشغيل السيارة، الأمر الذي يعني أن الاهتمام بالصيانة الدورية والالتزام بها بانتظام، يمكن أن يسهم في الحفاظ على المستويات المعروفة عن السيارة في استهلاك الوقود.
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الطرق المفتوحة
الاستمرار في الضغط على بدال السرعة باستمرار في الطرق المفتوحة يمكن أن يسهم بشكل رئيسي في زيادة كميات الوقود المحروق المستخدم أثناء السير، ويفضل الخبراء الضغط بشكل متقطع على البدال، وذلك من أجل السماح للسيارة بتوفير أكبر كمية ممكنة من البنزين أثناء السير في الطرق المفتوحة السريعة، ولذلك فإن السماح للمركبة بالسير بقودة الدفع يمكن أن يؤدي إلى توفير الوقود المستهلك بل وتقليله.
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الانتظار الطويل
لا يفضل أن يقوم المرء بإبقاء سيارته في حالة تشغيل مستمر إذا ما كان في حالة انتظار طويل، لا سيما أن كميات الوقود التي تحتاجها السيارة للبقاء بحالة تشغيل وهي متوقفة أكبر من تلك الكمية التي تحتاجها عند السيرة في الطرق المفتوحة، ولذلك فإن الحرص على إبقاء السيارة في حالة غير مشغلة يساهم حتمًا في توفير الوقود المستهلك في السيارة بشكل رئيسي، وبالأخص أثناء التوقف التام عن السير.
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النوافذ
عند فتح السرعات أثناء القيادة في الطرق السريعة، لا بد ألا يبقي السائق النوافذ مفتوحة بالكامل، خاصة أن ذلك يزيد من كم الهواء المتدفق إلى داخل صالون السيارة، الأمر الذي يصعب من مهام المحرك في تسيير المركبة بشكل سلس، ولذلك فإنه يحتاج لمزيد من الوقود لمواصلة السير بشكل طبيعي، الأمر الذي يجعل بعض الخبراء يشددون على فتح أجزاء بسيطة من النوافذ في السيارة أثناء السير بسرعات عالية.
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الإطارات
إهمال ضغط الهواء في الإطارات ليس أمرًا خاطئًا بسبب ما يمكن أن يسفر عنه من مشكلات تتعلق بالسلامة والأمان فقط، ولكن أيضًا لدوره الكبير في زيادة استهلاك الوقود بالسيارة، لا سيما أن عدم ضبط الهواء بالصورة الصحيحة داخل الإطارات، يؤدي إلى مزيد من الصعوبات بالنسبة للمحرك في تسيير المركبة.
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ويُترجم ذلك إلى مزيد من كميات الوقود التي يحتاجها محرك السيارة للاستمرار في المشي بشكل طبيعي، وهو الأمر الذي يزيد من الاستهلاك بشكل رئيسي.