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أخطاء ساذجة تزيد استهلاك الوقود في سيارتك

يرتكب العديد من السائقين أخطاء جسيمة على مستوى قيادة السيارات أو العناية بها، مما قد ينتج عنه زيادة في معدلات استهلاك الوقود في السيارة بشكل رئيسي
تحرير:محمود نبيل ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
محطات الوقود
محطات الوقود
يبحث جمهور السيارات بشكل رئيسي عن السيارات الاقتصادية ذات القدرات الكبيرة في تقليل استهلاك الوقود، إلا أن الارتكان إلى دور السيارات فقط في هذا الأمر، قد لا يكون هو الحل الأمثل، لا سيما وهناك العديد من الأخطاء يرتكبها السائقون أثناء القيادة أو في حق السيارات نفسها. وتمثل العناية بالسيارة جزءا كبيرا من قدرتها على الاستهلاك الاقتصادي للوقود، فضلا عن طريق القيادة في الطرق المفتوحة أو داخل المدينة، ولذلك فإن العديد من العوامل يمكنها أن تحدد مستويات استهلاك الوقود بشكل رئيسي في السيارة.
وفي هذا السياق نستعرض مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها السائقون أثناء القيادة، والتي من الممكن أن تسهم بشكل رئيسي في زيادة استهلاك الوقود بالسيارة. الصيانة الدورية إهمال الصيانة الدورية، والتي تشمل العديد من الأمور مثل الزيوت المختلفة والسيور والفلاتر وغيرها من الوحدات الحيوية في تكوين المحرك، يمكن أن
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