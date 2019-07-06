بعد رفع دعم الوقود.. اهتم بهذه الأمور قبل شراء سيارة

لا شك أن السيارات عليها العامل الأكبر في تحديد مستويات استهلاك الوقود، وهو ما يجب أن يراعيه الراغبون في شراء موديلات جديدة بالأسواق بشكل عام
يبحث العديد من الفئات الجماهيرية عن إمكانيات محددة في السيارات، وهي تتراوح ما بين القدرات الفنية للمحرك أو حتى الشكل الخارجي، إلا أن هناك العديد من العوامل يمكنها أن تلعب دورًا كبيرًا في استهلاك الوقود أو حتى إعطاء المشتري مؤشرات صريحة لمعدلاته في السيارة.
وبالنسبة للراغبين في الحصول على سيارات ذات قدرات اقتصادية على استهلاك الوقود، فإن هناك العديد من الأمور التي يجب مراعاتها بخلاف البيانات الرسمية عن استهلاك البنزين في تلك الموديلات، وهو الأمر الذي قد يحدد فرص شرائهم لها.
وفي هذا السياق، نستعرض مجموعة من الأمور التي يجب أن ينظر إليها الراغبون في شراء السيارات بعين الاهتمام، إذا أرادوا شراء سيارات ذات قدرات اقتصادية في استهلاك الوقود.
البيانات الرسمية
تكشف البيانات الرسمية التي تصدرها الشركات العالمية عن السيارات الجديدة العديد من المعلومات عنها، وهو الأمر الذي
وفي هذا السياق، نستعرض مجموعة من الأمور التي يجب أن ينظر إليها الراغبون في شراء السيارات بعين الاهتمام، إذا أرادوا شراء سيارات ذات قدرات اقتصادية في استهلاك الوقود.
البيانات الرسمية
تكشف البيانات الرسمية التي تصدرها الشركات العالمية عن السيارات الجديدة العديد من المعلومات عنها، وهو الأمر الذي يجعل المستهلك قادرا على معرفة إمكانيات السيارة بشكل رئيسي، حيث توفر تلك البيانات المعدلات الرئيسية والرسمية لمستويات استهلاك البنزين، ولذلك يجب أن يكون اهتمام الجمهور شاملا لتلك القدرات الفنية الدقيقة، والتي بدورها تحدد مدى ملاءمة تلك الموديلات للباحثين عن الاستهلاك الاقتصادي للوقود.
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ارتفاع السيارة عن الأرض
يمثل ارتفاع السيارة عاملا مهما يحدد مستويات استهلاك الوقود، خاصة أن الارتفاع الكبير يمكن أن يجعل الهواء يتخلل في الأجزاء التي تفصل السيارة عن الأرض، وهو الأمر الذي يحدث خللا في توازنها عن السير بسرعات عالية، الأمر الذي يمكن أن يسهم في زيادة استهلاك الوقود بشكل رئيسي خلال فترات الاستخدام الطويل، ولذلك فإن الاهتمام بالحصول على سيارة ذات مستوى متوسط من الارتفاع عن الأرض يعد أمرًا ضروريا.
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البرامج الاقتصادية
العديد من الموديلات في الأسواق العالمية باتت الآن تتمتع بسلسلة من البرامج الخاصة بالقيادة، والتي يمكنها أن تحدد شكل ونمط استخدام تلك السيارات، ولذلك فإن الاهتمام بالموديلات التي تتوافر بها برامج خاصة بالاستهلاك الاقتصادي للوقود يمكن أن يكون الحل الأمثل للراغبين في الحصول على سيارات تتمتع بقدرات اقتصادية في استهلاك البنزين، وإن كانت تلك الموديلات مرتفعة السعر قياسًا بالعديد من الموديلات الأخرى بالأسواق العالمية.
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السعة اللترية للمحرك
لا شك أن السعة اللترية للمحرك هي الأساس في تحديد مستويات استهلاك السيارات للوقود، ولذلك فإن شراء السيارات التي يمتلك محركها سعة لترية 2000 سي سي أو أكثر، يمكن ألا تكون مثالية للراغبين في مستويات اقتصادية في استهلاك البنزين؛ الأمر الذي يجعل تلك السيارات منبوذة من تلك الفئات الجماهيرية بشكل رئيسي.
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ارتفاع السقف
الصالون الداخلي للسيارة عليه أيضًا عامل كبير في تحديد مستويات استهلاك البنزين، لا سيما أن بعض الموديلات يمكن أن يسهم سقفها المرتفع في زيادة كمية الهواء المتدفق إلى داخلها، الأمر الذي يخلق مقاومة أكبر للمركبة في أثناء السير، ولذلك فإن السيارة تحتاج بشكل رئيسي لكميات أكبر من الوقود، وبخاصة عند ترك النوافذ مفتوحة بالكامل خلال السير في الطرق المفتوحة بسرعات عالية، الأمر الذي يجب أن ينتبه إليه الراغبون في شراء السيارات ذات القدرات الاقتصادية في استهلاك الوقود.
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