حياة

حكايات

موضة

أجهزة

سيارات

أبراج

بعد رفع دعم الوقود.. اهتم بهذه الأمور قبل شراء سيارة

لا شك أن السيارات عليها العامل الأكبر في تحديد مستويات استهلاك الوقود، وهو ما يجب أن يراعيه الراغبون في شراء موديلات جديدة بالأسواق بشكل عام
تحرير:محمود نبيل ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
كيا
كيا
يبحث العديد من الفئات الجماهيرية عن إمكانيات محددة في السيارات، وهي تتراوح ما بين القدرات الفنية للمحرك أو حتى الشكل الخارجي، إلا أن هناك العديد من العوامل يمكنها أن تلعب دورًا كبيرًا في استهلاك الوقود أو حتى إعطاء المشتري مؤشرات صريحة لمعدلاته في السيارة. وبالنسبة للراغبين في الحصول على سيارات ذات قدرات اقتصادية على استهلاك الوقود، فإن هناك العديد من الأمور التي يجب مراعاتها بخلاف البيانات الرسمية عن استهلاك البنزين في تلك الموديلات، وهو الأمر الذي قد يحدد فرص شرائهم لها.
وفي هذا السياق، نستعرض مجموعة من الأمور التي يجب أن ينظر إليها الراغبون في شراء السيارات بعين الاهتمام، إذا أرادوا شراء سيارات ذات قدرات اقتصادية في استهلاك الوقود.   البيانات الرسمية تكشف البيانات الرسمية التي تصدرها الشركات العالمية عن السيارات الجديدة العديد من المعلومات عنها، وهو الأمر الذي
اقرأ المزيد
طرح-بنزين-95 فى محطات-الوقود (1)

أخطاء ساذجة تزيد استهلاك الوقود في سيارتك

يبحث جمهور السيارات بشكل رئيسي عن السيارات الاقتصادية ذات القدرات الكبيرة في تقليل استهلاك الوقود، إلا أن الارتكان إلى دور السيارات فقط في هذا الأمر، قد لا يكون هو الحل الأمثل، لا سيما وهناك العديد من الأخطاء يرتكبها السائقون أثناء القيادة أو في حق السيارات نفسها. وتمثل العناية بالسيارة جزءا كبيرا من قدرتها على الاستهلاك الاقتصادي للوقود، فضلا عن طريق القيادة في الطرق المفتوحة أو داخل المدينة، ولذلك فإن العديد من العوامل يمكنها أن تحدد مستويات استهلاك الوقود بشكل رئيسي في السيارة.
إلنترا ad 1

وصل لـ79000 جنيه.. شركات جديدة تخفض أسعار سياراتها

أعلنت شركتا «هيونداي» الكورية و«سيتروين» الفرنسية في مصر، عن تحريك أسعار عدد من طرازاتهما في السوق المحلية، ويعود هذا التخفيض السعري إلى انخفاض سعر صرف العملة الخضراء (الدولار) أمام الجنيه، وزيادة المنافسة بين الشركات، وحصلت طرازات سيتروين سي إليزيه، وجراند سي 4، وهيونداي النترا AD، على تخفيضات سعرية مختلفة، فكم تبلغ قيمة التخفيضات في كل سيارة منها؟ وما الأسعار الجديدة بعد التخفيض السعري؟ وما مواصفات كل واحدة منها على حدة؟ وما الفئات المطروحة لكل طراز من الطرازات التي حصلت على تخفيض؟
سكودا رابيد

بالأسعار.. هذه السيارات الأقل استهلاكًا للوقود بمصر

تبحث العديد من الفئات الجماهيرية عن عوامل مختلفة في السيارات التي يقبلون على شرائها، ومن بينها المعدلات الاقتصادية في استهلاك الوقود، خاصة بعد تطبيق زيادة جديدة في أسعار الوقود والمنتجات النفطية. وعلى مستوى إمكانيات السيارات الفنية، تراهن العديد من الشركات العالمية المتخصصة في هذه الصناعة، على القدرات الاقتصادية للموديلات الجديدة في استهلاك الوقود، خاصة وأن ذلك بات معيار أساسي للراغبين في شراء السيارات الجديدة والباحثين عن توفير النفقات الإجمالية لامتلاكها.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org