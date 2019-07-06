بعد رفع دعم الوقود.. اهتم بهذه الأمور قبل شراء سيارة

لا شك أن السيارات عليها العامل الأكبر في تحديد مستويات استهلاك الوقود، وهو ما يجب أن يراعيه الراغبون في شراء موديلات جديدة بالأسواق بشكل عام

تحرير:محمود نبيل ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

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يبحث العديد من الفئات الجماهيرية عن إمكانيات محددة في السيارات، وهي تتراوح ما بين القدرات الفنية للمحرك أو حتى الشكل الخارجي، إلا أن هناك العديد من العوامل يمكنها أن تلعب دورًا كبيرًا في استهلاك الوقود أو حتى إعطاء المشتري مؤشرات صريحة لمعدلاته في السيارة. وبالنسبة للراغبين في الحصول على سيارات ذات قدرات اقتصادية على استهلاك الوقود، فإن هناك العديد من الأمور التي يجب مراعاتها بخلاف البيانات الرسمية عن استهلاك البنزين في تلك الموديلات، وهو الأمر الذي قد يحدد فرص شرائهم لها.

وفي هذا السياق، نستعرض مجموعة من الأمور التي يجب أن ينظر إليها الراغبون في شراء السيارات بعين الاهتمام، إذا أرادوا شراء سيارات ذات قدرات اقتصادية في استهلاك الوقود. البيانات الرسمية تكشف البيانات الرسمية التي تصدرها الشركات العالمية عن السيارات الجديدة العديد من المعلومات عنها، وهو الأمر الذي