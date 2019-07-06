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الحكومة تحسم جدل تداول لحوم برازيلية فاسدة

٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٥٩ م
لحوم - صورة أرشيفية
لحوم - صورة أرشيفية
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم السبت، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تفيد تداول لحوم برازيلية فاسدة غير صالحة للاستهلاك الأدمي بالتزامن مع تفشي جنون البقر بالبرازيل، موضحا أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, والتي أكدت أن مصر لم تستورد أي لحوم من البرازيل في الوقت الحالي، مشددة على صلاحية وسلامة كافة اللحوم بالأسواق سواء البلدي أو المستوردة وإخضاعها للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية.
وأوضحت الوزارة أن اللحوم التي يتم استيرادها من الخارج تخضع للإشراف والرقابة من الأطباء البيطريين بالهيئة العامة للخدمات البيطرية في بلد المنشأ، ويتم ذبحها في مجزر معتمد لدى الهيئة ويتم التغليف والتجميد والتعبئة تحت الإشراف البيطري، مشيرة إلى أنه عند وصول الشحنة للموانئ المصرية يتم أخذ عينة من وزارتي
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جامعة-الاسكندرية

تجديد الثقة لمتوفىً بنادي «هيئة التدريس» بالإسكندرية

فوجئ أعضاء هيئة التدريس "دكاترة وأساتذة" بجامعة الإسكندرية، بقرار تجديد الثقة في أعضاء مجلس إدارة "نادي أعضاء هيئة التدريس"، وأن القائمة تضمنت عضوا متوفى وهو الدكتور أحمد غانم حافظ، أستاذ سابق بكلية الآداب والذى توفي فى شهر فبراير الماضي، حيث أصدرت وزارة التضامن القرار رقم 225 بتجديد الثقة فى المجلس بناء على الطلب المقدم من مديرية التضامن بالإسكندرية بشأن إعادة تعيين مجلس الإدارة المؤقت للجمعية؛ حيث تقرر إعادة تعيين مجلس الإدارة المؤقت لجمعية نادي أعضاء هيئة لتدريس بجامعة الإسكندرية المقيدة برقم 244 لسنة 1967.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

زيادة أسعار الحج السياحي.. الحكومة تنفي 11 شائعة

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم السبت، تقرير توضيح الحقائق، بهدف توضيح ما أثير في عدد من المواقع الإلكترونية وصحفات التواصل الاجتماعي، إذ نفت الحكومة عددا من الشائعات التي تم تداولها خلال الأيام الماضية، أبرزها: زيادة سعر رغيف الخبز والسلع التموينية، سحب شركة العاصمة الإدارية الأراضي المخصصة للشركات العقارية، اعتزام مصر الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، تداول أدوية بالصيدليات تسبب الفشل الكلوي، تقليل مدة خطبة الجمعة لـ5 دقائق، انتداب الأطباء تعسفيا للعمل بمنظومة التأمين الصحي الجديدة، خصخصة منظومة التأمين الصحي.
الحج

حقيقة زيادة أسعار برامج الحج السياحي لهذا العام

نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم السبت، ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن زيادة أسعار برامج الحج السياحي لهذا العام، موضحا أنه تواصل مع وزارة السياحة، والتي أكدت أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول زيادة أسعار برامج الحج السياحي، مشيرة إلى أن أسعار برامج الحج السياحي كما هي ولم يطرأ عليها أي زيادات، وفي حالة تطبيق أي زيادات جديدة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل الوزارة.
وقفة احتجاجية لأصحاب المعاشات فى وسط البلد -11

هل يتم إلغاء الزيادة السنوية للمعاشات؟ الحكومة تجيب

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم السبت، ما تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول إلغاء وزارة التضامن الاجتماعي صرف الزيادة السنوية للمعاشات، موضحا أنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي أوضحت أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن صرف الزيادة السنوية في المعاشات، بعد اعتماد الموازنة العامة الجديدة، وأن قيمة المعاشات لصندوقي التأمين الاجتماعي ارتفعت لـ15.4 مليار جنيه اعتبارا من بداية شهر يوليو 2019 مقارنة بـ13.4 مليار جنيه في 30 يونيو 2019.
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التأمين-الصحي-ببورسعيد (11)

الحكومة تنفي خصخصة منظومة التأمين الصحي الجديدة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم السبت، ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تفيد باتجاه الحكومة نحو خصخصة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة وتطبيقها فقط بالمستشفيات الخاصة، بالتزامن مع بدء المرحلة الأولى من التشغيل التجريبي للمنظومة ببورسعيد، موضحا أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، التي أوضحت أن نظام التأمين الصحي الجديد هو نظام تكافلي اجتماعي يتم تطبيقه بالتشارك بين مستشفيات التأمين الصحي والمستشفيات الخاصة.
التأمين-الصحي-ببورسعيد (8)

حقيقة انتداب الأطباء تعسفيا للعمل بالتأمين الصحي

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم السبت، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول إجبار وزارة الصحة الأطباء على الانتداب تعسفيا بمنظومة التأمين الصحي الجديدة، موضحا أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي أكدت أنه تم الإعلان عن فتح باب التقدم للراغبين بالانضمام في العمل بمنظومة التامين الصحي الشامل، وذلك على الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، والطبيب الراغب في التقدم يقوم بملء نموذج به كافة البيانات.
الانتحار-شنقا

مصر ترد على أنباء تصدرها دول العالم في الانتحار

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم السبت، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تزعم تصدر مصر المركز الأول عالميا في معدلات الانتحار، موضحا أنه تواصل مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي أكد أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله حول تصدر مصر المرتبة الأولى عالميا في حالات الانتحار، مشيرا إلى أن حالات الانتحار خلال عام 2017، بلغت 69 حالة، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف النيل من الاستقرار المجتمعي.
خطبة الجمعة للصم والبكم (7)

حقيقة تقليل مدة خطبة الجمعة إلى 5 دقائق

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن وجود تعليمات لوزارة الأوقاف بتقليل مدة خطبة الجمعة لـ 5 دقائق فقط تيسيرا على المصلين، موضحا أنه تواصل مع وزارة الأوقاف, والتي أشارت إلى أن مدة الخطبة تكون في حدود 20 دقيقة، وأن تقليل المدة لـ5 دقائق لا يكفي لأداء خطبة الجمعة، والتي مرت خلال السنوات الماضية مرت بتحولات كبيرة، فبعد أن كانت الخطبة ارتجالية يُعدها كل إمام بنفسه حسب رغبته وميوله، أصبحت موحدة يلتزم بنصها كافة الأئمة في مساجد مصر.
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