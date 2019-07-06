الحكومة تحسم جدل تداول لحوم برازيلية فاسدة

٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٥٩ م

لحوم - صورة أرشيفية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم السبت، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تفيد تداول لحوم برازيلية فاسدة غير صالحة للاستهلاك الأدمي بالتزامن مع تفشي جنون البقر بالبرازيل، موضحا أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, والتي أكدت أن مصر لم تستورد أي لحوم من البرازيل في الوقت الحالي، مشددة على صلاحية وسلامة كافة اللحوم بالأسواق سواء البلدي أو المستوردة وإخضاعها للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية.

وأوضحت الوزارة أن اللحوم التي يتم استيرادها من الخارج تخضع للإشراف والرقابة من الأطباء البيطريين بالهيئة العامة للخدمات البيطرية في بلد المنشأ، ويتم ذبحها في مجزر معتمد لدى الهيئة ويتم التغليف والتجميد والتعبئة تحت الإشراف البيطري، مشيرة إلى أنه عند وصول الشحنة للموانئ المصرية يتم أخذ عينة من وزارتي