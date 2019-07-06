هل يتم إلغاء الزيادة السنوية للمعاشات؟ الحكومة تجيب

٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٠٣ م

أصحاب المعاشات - صورة أرشيفية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم السبت، ما تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول إلغاء وزارة التضامن الاجتماعي صرف الزيادة السنوية للمعاشات، موضحا أنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي أوضحت أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن صرف الزيادة السنوية في المعاشات، بعد اعتماد الموازنة العامة الجديدة، وأن قيمة المعاشات لصندوقي التأمين الاجتماعي ارتفعت لـ15.4 مليار جنيه اعتبارا من بداية شهر يوليو 2019 مقارنة بـ13.4 مليار جنيه في 30 يونيو 2019.

وأضافت الوزارة أنها لم ترصد أي حالة شكوى يتضرر فيها أي مستحق أو صاحب معاش من عدم صرف الزيادة السنوية في المعاش، مؤكدة على أنه تم البدء في صرف أصحاب المعاشات المستحقين والمستفيدين للمعاشات الشهرية بقيمة 15.4 مليار جنيه شهريا، بعد زيادتها فى حدود 2 مليار جنيه شهرياً، اعتباراً من الاثنين الموافق الأول