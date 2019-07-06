حقيقة زيادة أسعار برامج الحج السياحي لهذا العام

٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:١٣ م

موسم الحج - صورة أرشيفية

نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم السبت، ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن زيادة أسعار برامج الحج السياحي لهذا العام، موضحا أنه تواصل مع وزارة السياحة، والتي أكدت أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول زيادة أسعار برامج الحج السياحي، مشيرة إلى أن أسعار برامج الحج السياحي كما هي ولم يطرأ عليها أي زيادات، وفي حالة تطبيق أي زيادات جديدة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل الوزارة.

وأكدت الوزارة على جودة الخدمات المقدمة لحجاج السياحة هذا العام، مشيرة إلى أن موسم الحج المرتقب سيشهد نجاحا كبيرا، نظرا للاستعدادات المبكرة له من قبل الدولة، وحرصها الشديد على تقديم كافة الخدمات والرعاية للمواطنين المصريين، وتجنب أي سلبيات حدثت من قبل.وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة