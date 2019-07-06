زيادة أسعار الحج السياحي.. الحكومة تنفي 11 شائعة

٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:١٦ م

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم السبت، تقرير توضيح الحقائق، بهدف توضيح ما أثير في عدد من المواقع الإلكترونية وصحفات التواصل الاجتماعي، إذ نفت الحكومة عددا من الشائعات التي تم تداولها خلال الأيام الماضية، أبرزها: زيادة سعر رغيف الخبز والسلع التموينية، سحب شركة العاصمة الإدارية الأراضي المخصصة للشركات العقارية، اعتزام مصر الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، تداول أدوية بالصيدليات تسبب الفشل الكلوي، تقليل مدة خطبة الجمعة لـ5 دقائق، انتداب الأطباء تعسفيا للعمل بمنظومة التأمين الصحي الجديدة، خصخصة منظومة التأمين الصحي.

كما نفى المركز: تصدر مصر دول العالم في الانتحار، تداول لحوم برازيلية فاسدة في الأسواق، إلغاء صرف الزيادة السنوية للمعاشات، زيادة أسعار برامج الحج السياحي لهذا العام.التفاصيل:هل ترفع الحكومة سعر الخبز المدعم بعد زيادة البنزين؟هل تسحب العاصمة الإدارية أراضي الشركات العقارية؟حقيقة حصول مصر على قرض جديد