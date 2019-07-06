مقتل محامٍ وإصابة زميله على أيدي لصوص في شبرا الخيمة

تحرير:هيثم بطاح ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:١٧ م

جثة - صورة أرشيفية

قُتل محامٍ وأصيب آخر، اليوم السبت، على أثر قيامهما بضبط بلطجية قاموا بسرقة مكتب أحدهما، فقاموا بإطلاق نيران عليهما، ما أدى إلى وفاة أحدهما وإصابة الآخر، وتم نقله إلى مستشفى ناصر العام وتولت النيابة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد إسماعيل عبد الله، مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بوفاة وإصابة محاميين بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وتم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية، والعميد يحيى راضي رئيس المباحث الجنائية؛ لكشف غموض وملابسات الحادث وضبط الجناة.

وبالفحص والتحري تبين أن المجنى عليه يدعى "محمد زعتر" محام، تعرض لواقعة سرقة مكتبه بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وعندما قام بتفريغ الكاميرا شاهد سيارة وحدد أرقامها وبعدها قام بالاتصال بزميله همام إبراهيم محام، لمقابلته بمنطقة إبراهيم بك بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وفي أثناء سيرهما شاهدا السيارة التي تمت