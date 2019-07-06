جريمة

مقتل محامٍ وإصابة زميله على أيدي لصوص في شبرا الخيمة

تحرير:هيثم بطاح ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:١٧ م
جثة - صورة أرشيفية
جثة - صورة أرشيفية
قُتل محامٍ وأصيب آخر، اليوم السبت، على أثر قيامهما بضبط بلطجية قاموا بسرقة مكتب أحدهما، فقاموا بإطلاق نيران عليهما، ما أدى إلى وفاة أحدهما وإصابة الآخر، وتم نقله إلى مستشفى ناصر العام وتولت النيابة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد إسماعيل عبد الله، مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بوفاة وإصابة محاميين بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وتم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية، والعميد يحيى راضي رئيس المباحث الجنائية؛ لكشف غموض وملابسات الحادث وضبط الجناة.
وبالفحص والتحري تبين أن المجنى عليه يدعى "محمد زعتر" محام، تعرض لواقعة سرقة مكتبه بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وعندما قام بتفريغ الكاميرا شاهد سيارة وحدد أرقامها وبعدها قام بالاتصال بزميله همام إبراهيم محام، لمقابلته بمنطقة إبراهيم بك بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وفي أثناء سيرهما شاهدا السيارة التي تمت
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حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (1)

ليلة سقوط «ضباع الجبل» بترسانة أسلحة بالعياط

معلومة سرية وصلت إلى ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة حول قيام مجموعة من العاطلين بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى فرض الإتاوات على مالكي الأراضى الصحراوية بالجيزة، بالإضافة إلى تجارتهم بالمخدرات وسرقة السيارات وبالتحديد العياط والمناطق الجبلية بالجيزة، ومن هنا قرر ضباط المباحث إنهاء نشاط العصابة فتم عمل كمين لهم وألقى القبض على 6 من عناصر التشكيل وبحوزتهم 3 أسلحة نارية، وكمية من الذخيرة غير مرخصة، أثناء استقلالهم سيارة ربع نقل بالعياط، وبإحالتهم للنيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.
المستشار- محمد- شرين- فهمى (2)

قبل الحكم فيها.. تعرف على مراحل «التخابر الكبرى»

تُصدر غدًا محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، حكمها فى قضية اتهام المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الإرهابية محمد بديع، و20 آخرين من قيادات الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر الكبرى»، وذلك على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، ونرصد فى السطور التالية أبرز المراحل التى مرت بها الدعوى، قبل ساعات من الحكم بها للمرة الثانية.
انتحار

مأساة في الفيوم.. انتحار فتاة بسبب «شغل البيت»

أقدمت فتاة لم تتجاوز السادسة عشرة من عمرها، على الانتحار متناولةً أقراص مكافحة تسوس القمح، بعدما ضاق بها الحال وساءت حالتها النفسية جراء تعمد والدتها تكليفها بأعمال منزلية كثيرة، وإلقاء كل الأعباء عليها، بقصد تعليمها واجبات المنزل، لتأهيلها للزواج وتحمل المسؤولية، إلا أنها لم تتحمل ذلك فتخلصت من حياتها بتناول أقراص مكافحة تسوس القمح ولم يتمكن أهلها من إسعافها فلفظت أنفاسها الأخيرة فور وصولها للمستشفى. تلقى اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم إخطارا من مستشفى الفيوم العام، بوصول "ر. ف. ع" 16 عاما، مقيمة بسيلا بدائرة المركز على أثر تناول مادة سامة.
حبس-متهمه

استولت على 20 مليونا.. قصة سيدة هزت الإسكندرية

حلم الثراء السريع راودها منذ صغرها، وعرفت طريق المال عبر شركة تصدير واستيراد، ومع نهمها الشديد للمال وقعت في دائرة الحرام، وحررت ضدها محاضر بالتبديد، ورغم ذلك لم تيأس من تحقيق حلمها بأن تصبح سيدة أعمال مرموقة فهداها تفكيرها إلى جمع أموال من المواطنين بحجة توظيفها في قطاع الخدمات البترولية نظير أرباح ضخمة تُصرف كل شهر، ومع حَبك قصتها وادعائها معرفة مسؤولين بالقطاع البترولي، ألقى المواطنون بـ«تحويشة العمر» في حجرها حتى وصل إجمالي ما تلقته إلى نحو 20 مليون جنيه، قبل أن يفاجأ المودعون بتوقف صرف الأرباح ومع تهربها حررت ضدها عدة بلاغات تتهمها بالنصب.
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طائرة-بكاميرا

ضبط محام يستخدم طائرة لتصوير السيدات ليلا ببنها

تمكنت مباحث القليوبية، اليوم الجمعة، من القبض على محام 30 عامًا، لقيامه بالتجسس على جيرانه باستخدام طائرة بها كاميرا صغيرة، حيث يقوم باستخدامها ليلًا للمرور على الشبابيك والبلكونات الخاصة بالسيدات للتجسس عليهن وهن نائمات ليلًا، وتم تحرير محضر بالواقعه، وتولت النيابة التحقيق. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم أحمد سامي رئيس مباحث قسم ثان بنها، بورود بلاغ من لأحد المواطنين بمنطقة كفر السرايا التابعة لمدينة بنها بعثوره على طائرة تجسس بها كاميرا تقف على باب بلكونة شقته أثناء نومه فقام بضبطها.
تصادم-سيارة-محملة-ببنزين -ب6-سيارات-اخرى-بسبب-الشبورة-بالبحيرة (5)

مصرع سيدتين وإصابة 13 شخصا في انقلاب سيارة بالمنيا

لقيت سيدتان مصرعهما، وأصيب 13 آخرون، اليوم الجمعة، على أثر انقلاب سيارة "ميكروباص" بالطريق الصحراوي الشرقي، قبالة مركز أبو قرقاص، وتحرر محضر بالواقعة، وتم نقل الجثتين والمصابين إلى المستشفى العام، وأزيلت آثار الحادث، وتلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي في المديرية، يتضمن ورود إشارة من عمليات النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي لمركز أبو قرقاص، جنوب محافظة المنيا، ووقوع متوفاتين ومصابين.
القبض-على-متهم

«أنبوبة» يطلق النار على نجل خالته بسبب خلافات بشبرا

أطلق عاطل النار من فرد خرطوش على نجل خالته بشبرا الخيمة، اليوم الخميس، إثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة فسقط غارقا فى دمائه وسط ذهول المارة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد بورود إشارة لقسم شرطة أول شبرا الخيمة من مستشفى ناصر العام بوصول المدعو "سيد. ا" وشهرته "أدهم - 20 عامًا"، عاطل، المطلوب التنفيذ عليه في 7 أحكام متنوعة مصابًا بطلق ناري خرطوش بالكتف الأيمن.
جثة

حفلة جنس انتهت بجثة.. قصة جريمة العجوز والحسناء

لم تمنعه شيبته من السقوط في بحر الرذيلة، بلغ من العمر أرذله دون أن يتخلص من تلك العادة السيئة، حفلاته الجنسية التي يقيمها في شقته لا تتوقف مستغلا إقامته بمفرده بحثا عن إشباع نزواته الشيطانية الدنيئة غير عابئ بسوء أو حسن الخاتمة، ظل يرتكب الخطيئة تلو الأخرى، بات المنزل بيئة خصبة لشياطين الإنس والجن على حد سواء، لكن الموظف بالمعاش لم يدر بما ينتظره عندما كتبت ساقطتان، تربطه علاقة غير شرعية بإحداهما، الفصل الأخير في حياته بجريمة أضحت حديث الساعة بمحافظة القليوبية.
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