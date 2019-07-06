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سمير الإسكندراني يخضع لعملية جراحية دقيقة بعين شمس

تحرير:التحرير ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٢١ م
سمير الإسكندراني
سمير الإسكندراني
قال طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين، إن الفنان الكبير سمير الإسكندراني يخضع اليوم السبت، لعملية جراحية دقيقة بمستشفى عين شمس. وأضاف مرتضى، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر اتصل بالإسكندراني صباح اليوم من السعودية للاطمئنان على صحته، موجها بتوفير كل ما يحتاج إليه لحين تعافيه من الوعكة الصحية، وناشد الجمهور الدعاء للفنان سمير الإسكندراني، الذي يرقد حاليا بمستشفى عين شمس التخصصي لإجراء العملية الجراحية.
كان رواد وسائل التواصل الاجتماعي تداولوا أنباء عن تدهور صحة الفنان الكبير سمير الإسكندراني، ودخوله المستشفى لإجراء عملية جراحية، وهو ما أصاب محبى الفنان الكبير بالقلق، وخرج محمد سطوحى المستشار الإعلامى للفنان القدير، وقال إنه كان بأحد المستشفيات في النزهة ثم انتقل إلى مستشفى عين شمس لإجراء بعض الفحوصات
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