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بسبب الوقود والكهرباء.. 30% ارتفاعا بأسعار العقارات

ارتفاع أكيد في أسعار العقارات خلال الأيام المقبلة قد يصل إلى 20%.. هذا بحسب تقديرات عدد كبير من خبراء العقارات بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود
تحرير:كريم ربيع ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٢٣ م
ارتفاع أسعار العقارات بنسبة قد تصل لـ30%
ارتفاع أسعار العقارات بنسبة قد تصل لـ30%
توقع مطورون ومستثمرون عقاريون، ارتفاع أسعار الوحدات السكنية خلال الأسابيع القليلة المقبلة وحتى نهاية العام، بنسب تتراوح بين 5 إلى 20%، بعدما أعلنت وزارة البترول، في بيان لها، أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، وبنزين 95 بـ9 جنيهات للتر، وبنزين 92 بـ8 جنيهات، وبنزين 80 والكيروسين والسولار بـ6.75 جنيه، كما ارتفعت أسعار المازوت أيضا إلى 4 آلاف و500 جنيه للطن الواحد، كل هذا يدخل في صناعة العقار، بداية من أسعار وتكلفة نقل مواد البناء، ويوميات العمال، فكم نسبة الزيادة في الأسعار؟
قد تصل لـ30% كشف هانى العسال، نائب رئيس غرفة التطوير العقارى، ارتفاع أسعار العقارات بنسبة قد تصل لـ30% خلال العام الحالي، موضحًا أن الارتفاع سيكون بنفس مقدار الزيادة فى تكلفة مدخلات عملية البناء سواء كانت داخلية أو خارجية، عقب ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، كما أن أسعار الحديد والأسمنت ارتفعت خلال الفترة
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نيسان-صني

بسبب اشتعال المنافسة.. نيسان تخفض أسعار سياراتها

أعلنت شركة «نيسان إيجيب» تخفيض أسعار جميع فئات سيارتيها المجمعتين في مصر «صني» و«سنترا» السيدان، بالإضافة إلى تخفيض أسعار السيارة المستوردة «قشقاي» الـSUV الرياضية الخدمية متعددة الاستخدامات، بقيم وصلت إلى 18 ألف جنيه. ونشر الموقع الرسمي للشركة الأسعار الجديدة للسيارات الثلاث في يوليو، وتراوحت قيم التخفيضات مقارنة بأسعار يونيو بين 11.000 جنيه وحتى 18.000 جنيه. وتسببت حملات المقاطعة الشعبية في كثير من المشاكل أجبرت وكلاء وتجار عدد من السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة.
صندوق-النقد-الدولي

بعد رفع الوقود| هل يصرف صندوق النقد الشريحة الأخيرة؟

رفعت الحكومة أمس، الجمعة، أسعار الوقود والتي تعد الزيادة الأخيرة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه حاليا بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وبموجب هذا البرنامج التزمت الحكومة المصرية بتنفيذ مجموعة من الإجراءات الإصلاحية وحصلت من خلالها على 10 مليارات دولار مقسمة على 5 شرائح. وتوقع أحمد كوجك نائب وزير المالية، صرف الشريحة السادسة والأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2 مليار دولار خلال شهر يوليو الجاري، لافتا إلى أن هذا يتوقف على حسب مواعيد اجتماعات مجلس إدارة الصندوق.
ازمة-بنزين

بعد تطبيق التسعير التلقائي.. ما مصير أسعار البنزين؟

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا ببدء تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية. وشمل القرار أن تتولى اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الوزراء، متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، أي كل ثلاثة أشهر، لربط سعر المنتجات البترولية بالسوق المحلية، بنسبة زيادة ونقص متوسط السعر العالمي، لخام برنت وسعر الصرف. ورفعت الحكومة أمس، الجمعة، أسعار المواد البترولية، والتي تعد الزيادة الرابعة والأخيرة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
ذهب

أسعار الذهب تعاود الهبوط خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم، السبت، لينخفض سعر الجرام بنحو 7 جنيهات، وذلك نتيجة انخفاض سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1400 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019، لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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انهيار-شرفة-عقار-بالإسكندرية (3)

الإيجار القديم.. مواجهة حامية بين الملاك والمستأجرين

صراع شديد قائم منذ عشرات السنين، لم يكتب له النهاية حتى الآن، إنه الصراع بين الملاك والمستاجرين المتعاقدين بنظام قانون الإيجار القديم، حاولت الإدارات السياسية المتتالية إيجاد حلول له، إلا أنه يحمل بين طياته قرارات قد تشعل حربًا مجتمعية حامية، بين طرفي الصراع.. إلا أن مجلس النواب حاول حل الموضوع بشكل جزئي وتم تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بشروط فيما يخص الوحدات التجارية والإدارية، وتبقى الجزء الخاص بالوحدات السكنية.. وهو ما آثار طرفي الصراع.. فما هو موقف كلاً منهم؟
عقارات (2)

الشهر العقاري: خفض رسوم توثيق العقارات لـ2000 جنيه

قررت مصلحة الشهر العقاري، التابعة لوزارة العدل، تخفيض رسوم توثيق وشَهر عقد بيع عقار، تشجيعا للمواطنين على تسجيل ما لديهم من عقارات، لتصبح ألفي جنيه عن كل شَهر أو تصرف بشأن الوحدة العقارية. وأكدت المصلحة، أنه تم تخفيض رسوم التوثيق والشَهر بناء على التعديلات الصادرة بالقانون رقم 83 لسنة 2006 المعدل لبعض أحكام القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، وقانون نظام السجل العيني الصادر بالقرار بالقانون رقم 142 لسنة 1964، على النحو الوارد مضمونه بنص المادة الأولى.
العاصمة-الجديدة

طرح 538 وحدة.. تفاصيل شقق العاصمة الإدارية الجديدة

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح 538 وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالمجاورة (D 8) بالحى السكنى (R 3)، بمساحات تتراوح بين 130 و173 مترا مربعا، بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني، من خلال بنك التعمير والإسكان. فما شروط وطريقة الحجز؟ وكم يبلغ مقدم الحجز والتعاقد وقيمة الأقساط ربع السنوية؟ وهل متاح أكثر من نظام للدفع أم طريقة واحدة؟ وما مساحة الحي الثالث وعدد مجاوراته والخدمات التي من المفترض أن توجد به؟.
عقارات

أزمة تواجه القطاع العقاري بسبب 10 ملايين وحدة خالية

أشار التقرير المرسل من وزارة الإسكان بعدد وحدات الإيجار القديم على مستوى جمهورية مصر العربية وتقسيم أنواع الوحدات ما بين سكني أو غير سكني، إلى وجود نحو 10 ملايين وحدة خالية «لم يتم حيازتها»، سواء كانت وحدات راكدة لدى شركات التطوير العقاري أو وحدات مخالفة، بخلاف الوحدات المغلقة التي يحمل أصحابها حيازات قانونية، فهل تؤثر هذه الملايين من الوحدات المغلقة على مشكلة السكن التي تحتاج 500 ألف وحدة سكنية سنويًّا؟ وما حلول هذه الظاهرة؟ وهل يحل قانون فرض ضريبة 10% على الوحدات المغلقة الأزمة أم لا؟
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