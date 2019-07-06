بسبب الوقود والكهرباء.. 30% ارتفاعا بأسعار العقارات

ارتفاع أكيد في أسعار العقارات خلال الأيام المقبلة قد يصل إلى 20%.. هذا بحسب تقديرات عدد كبير من خبراء العقارات بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود
توقع مطورون ومستثمرون عقاريون، ارتفاع أسعار الوحدات السكنية خلال الأسابيع القليلة المقبلة وحتى نهاية العام، بنسب تتراوح بين 5 إلى 20%، بعدما أعلنت وزارة البترول، في بيان لها، أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، وبنزين 95 بـ9 جنيهات للتر، وبنزين 92 بـ8 جنيهات، وبنزين 80 والكيروسين والسولار بـ6.75 جنيه، كما ارتفعت أسعار المازوت أيضا إلى 4 آلاف و500 جنيه للطن الواحد، كل هذا يدخل في صناعة العقار، بداية من أسعار وتكلفة نقل مواد البناء، ويوميات العمال، فكم نسبة الزيادة في الأسعار؟
قد تصل لـ30%
كشف هانى العسال، نائب رئيس غرفة التطوير العقارى، ارتفاع أسعار العقارات بنسبة قد تصل لـ30% خلال العام الحالي، موضحًا أن الارتفاع سيكون بنفس مقدار الزيادة فى تكلفة مدخلات عملية البناء سواء كانت داخلية أو خارجية، عقب ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، كما أن أسعار الحديد والأسمنت ارتفعت خلال الفترة
قد تصل لـ30%
كشف هانى العسال، نائب رئيس غرفة التطوير العقارى، ارتفاع أسعار العقارات بنسبة قد تصل لـ30% خلال العام الحالي، موضحًا أن الارتفاع سيكون بنفس مقدار الزيادة فى تكلفة مدخلات عملية البناء سواء كانت داخلية أو خارجية، عقب ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، كما أن أسعار الحديد والأسمنت ارتفعت خلال الفترة الماضية.
العسال أوضح أن الحديد يمثل نحو 20% من سعر العقار، والأسمنت يمثل نحو 30% من إجمالي السعر، والعناصر الأخرى تستحوذ على الـ50% المتبقية، من بينها سعر الأرض، التي تمثل 30%.
إلا أن المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، قلل من نسب الارتفاع، قائلا: «أتوقع زيادة أسعار العقارات بنسب مختلفة تتراوح بين 10% و15%، خلال الفترة القليلة المقبلة».
هذا التوقع أكده محمد البستاني، الخبير العقاري، إذ قال إن ارتفاع أسعار العقارات سيصل إلى 15%، عقب ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، وأسعار الحديد والأسمنت، الأمر الذي سيزيد من التكلفة الإنشائية، وبالتالي سينطبق على الأسعار النهائية للعقار.
زيادة أكيدة
في المقابل، رفض المهندس حسين صبور، الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي للتنمية العقارية، تحديد نسبة الزيادة المرتقبة في أسعار العقارات، وإن كان قد أكد حدوثها خلال الأسابيع المقبلة، بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء والطاقة والحديد والأسمنت، الأمر الذي سيؤثر بشكل كبير على أسعار كل السلع والخدمات.
هل يزيد الركود؟
أما مؤشر عقار ماب، فكان قد كشف عن وجود زيادة سريعة في مستوى الطلب مباشرة بعد عيد الفطر، بنسبة نمو بلغت 22%، مع بدء موسم الصيف، وتعد هذه أكبر زيادة سجلها المؤشر خلال أي شهر في عام 2019، وشكلت فئة المغتربين من المصريين نسبة 45% من هذا النمو في الطلب، ما دفع بالعديد من الشركات العقارية إلى إطلاق حملات دعائية لاستهدافهم في هذا الوقت.
رغم أن المؤشر أشار إلى وجود حالة من التراجع للطلب على شراء العقارات بدأت منذ أكتوبر الماضي بنسب وصلت إلى 12%، مبررًا إياها بتراجع موسم الصيف، كما أعلن المؤشر تراجع مبيعات السوق بشكل ملحوظ مع بداية العام، إذ انخفض الطلب على العقارات بنسبة 7% خلال شهر يناير 2019.
وتوقع المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، ألا يسبب هذا الارتفاع ركودًا إضافيا لما هو واقع حاليا، بينما رأى أن الفترة المقبلة ستشهد نشاطًا كبيرًا على صعيد المبيعات، خلال الفترة المقبلة، بسبب مبادرة البنك المركزي لتمويل الوحدات، مشيرًا إلى أنها تجاوزت توقعات المطورين بوصولها إلى 50 مليار جنيه لتمويل للعملاء، الأمر الذي سيوفر سيولة مالية كبيرة ستمكن المطورين من تنفيذ مشروعات أكثر.
في المقابل توقّع عبدالمجيد جادو، الخبير العقارى، تراجع المبيعات خلال الفترة المقبلة، لأن متوسط دخل الفرد أصبح لا يتناسب مع الوحدات السكنية المتوسطة والفاخرة، مشيرًا إلى أن الطلب على الإسكان المتوسط يصل إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية في العام.
تحديات السوق العقاري
وعن تحديات السوق العقاري، قالت مي عبدالحميد، رئيسة مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، إن المستثمرين العقاريين يواجهون أزمات خاصة بالتمويل، نظرا لأن البنوك تحتاج إلى ضمانات واسعة لضخ الأموال، بالإضافة إلى أعمال التسجيل والترخيص.
وأوضحت أن مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية يمكن أن يساهم فى ذلك من خلال اللجنة التى تم الإعلان عن تشكيلها من قبل رئيس الهيئة لدراسة معوقات التمويل العقارى لحلها.