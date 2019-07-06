بسبب الوقود والكهرباء.. 30% ارتفاعا بأسعار العقارات

ارتفاع أكيد في أسعار العقارات خلال الأيام المقبلة قد يصل إلى 20%.. هذا بحسب تقديرات عدد كبير من خبراء العقارات بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود

تحرير:كريم ربيع ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٢٣ م

ارتفاع أسعار العقارات بنسبة قد تصل لـ30%

توقع مطورون ومستثمرون عقاريون، ارتفاع أسعار الوحدات السكنية خلال الأسابيع القليلة المقبلة وحتى نهاية العام، بنسب تتراوح بين 5 إلى 20%، بعدما أعلنت وزارة البترول، في بيان لها، أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، وبنزين 95 بـ9 جنيهات للتر، وبنزين 92 بـ8 جنيهات، وبنزين 80 والكيروسين والسولار بـ6.75 جنيه، كما ارتفعت أسعار المازوت أيضا إلى 4 آلاف و500 جنيه للطن الواحد، كل هذا يدخل في صناعة العقار، بداية من أسعار وتكلفة نقل مواد البناء، ويوميات العمال، فكم نسبة الزيادة في الأسعار؟

قد تصل لـ30% كشف هانى العسال، نائب رئيس غرفة التطوير العقارى، ارتفاع أسعار العقارات بنسبة قد تصل لـ30% خلال العام الحالي، موضحًا أن الارتفاع سيكون بنفس مقدار الزيادة فى تكلفة مدخلات عملية البناء سواء كانت داخلية أو خارجية، عقب ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، كما أن أسعار الحديد والأسمنت ارتفعت خلال الفترة