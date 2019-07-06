فرانس برس: انفجار سيارة مفخخة قرب وزارة الدفاع الإسرائيلية

٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٢٨ م

جانب من مظاهرات تل أبيب

انفجرت سيارة مفخخة، اليوم السبت، بالقرب من وزارة الدفاع الإسرائيلية فى تل أبيب، وذلك حسبما أفادت وكالة "فرانس برس" الإخبارية. وتشهد دولة الاحتلال الإسرائيلي مظاهرات عرقية عنيفة، حيث اشتبك الإسرائيليون من أصل إثيوبى، والمعروفون بـ"يهود الفلاشا"، مع الشرطة الإسرائيلية، وسط تهديدات بالزحف إلى ميدان رابين لليوم الخامس على التوالى. وجاءت هذه التظاهرات العنيفة على خلفية مقتل شاب إثيوبى على يد شرطى إسرائيلى.

من جانبها، لم تذكر وسائل الإعلام الإسرائيلية أي تأكيد أو نفي لهذا الأمر، حتى هذه اللحظة، وذكرت قناة "روسيا اليوم" نقلا عن مراسلتها في القدس، أن الأنباء المتناقلة حول انفجار سيارة مفخخة في تل أبيب "شائعة". ونفت "روسيا اليوم" عبر موقعها الإلكتروني، الأنباء التي تناقلتها وسائل إعلام غربية حول وقوع انفجار