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فرانس برس: انفجار سيارة مفخخة قرب وزارة الدفاع الإسرائيلية

٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٢٨ م
جانب من مظاهرات تل أبيب
جانب من مظاهرات تل أبيب
انفجرت سيارة مفخخة، اليوم السبت، بالقرب من وزارة الدفاع الإسرائيلية فى تل أبيب، وذلك حسبما أفادت وكالة "فرانس برس" الإخبارية. وتشهد دولة الاحتلال الإسرائيلي مظاهرات عرقية عنيفة، حيث اشتبك الإسرائيليون من أصل إثيوبى، والمعروفون بـ"يهود الفلاشا"، مع الشرطة الإسرائيلية، وسط تهديدات بالزحف إلى ميدان رابين لليوم الخامس على التوالى. وجاءت هذه التظاهرات العنيفة على خلفية مقتل شاب إثيوبى على يد شرطى إسرائيلى.
من جانبها، لم تذكر وسائل الإعلام الإسرائيلية أي تأكيد أو نفي لهذا الأمر، حتى هذه اللحظة، وذكرت قناة "روسيا اليوم" نقلا عن مراسلتها في القدس، أن الأنباء المتناقلة حول انفجار سيارة مفخخة في تل أبيب "شائعة". ونفت "روسيا اليوم" عبر موقعها الإلكتروني، الأنباء التي تناقلتها وسائل إعلام غربية حول وقوع انفجار
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هل تعيد القيادة البريطانية الجديدة «البريكست» للشعب؟

لا يزال ملف الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي "البريكست" يمثل ورقة ضغط على المرشحين لتولي منصب رئيس الحكومة خلفًا لتيريزا ماي، حيث ينظر كل مرشح في الأوراق التي يمكن استغلالها من أجل استقطاب أكبر قدر من الجماهير سواء داخل الحزب أو في عموم بريطانيا. وكما يخطط المرشحون لتخطي الأزمات المختلفة ومواجهة الملفات التي كانت تمثل تحديات بالغة الصعوبات بالنسبة لتيريزا ماي، فإن هناك استعدادات موازية من جانب فئات عديدة داخل المجتمع البريطاني، والذي بدأ يكشف عن مطالبه للمرشحين.
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22 قتيلا و2500 مصاب بسبب الفيضانات في روسيا

أعلن نائب وزير الدفاع المدني والطوارئ والإغاثة في حالات الكوارث في روسيا بافيل باريشيف، اليوم السبت، أن 22 شخصا لقوا مصرعهم، وأصيب أكثر من 2500 آخرين ، فيما لا يزال 13 آخرين مفقودين جراء موجة الفيضانات العارمة التي اجتاحت منطقة إيركوتسك الواقعة في إقليم سيبيريا شرقي البلاد قبل نحو أسبوع. ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن باريشيف قوله "لسوء الحظ ، توفي 22 شخصا ونُقِل 410 أشخاص إلى المستشفى، وتلقى 2165 مصابا مساعدات طبية، وللأسف، ما زال مصير 13 شخصًا غير معروف".
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هل ينهار اقتصاد التكنولوجيا في الصين بسبب ترامب؟

بات المشهد في الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة غير واضح المعالم، لا سيما بعد أن بدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراهنًا على عنصر الوقت، وسياسة النفَس الطويل، التي من الممكن أن تجلب المزيد من المتاعب للصين في المستقبل القريب. وسياسة النفَس الطويل، التي ترجِّح كفّة الأقل تضررًا في فترات الانتظار والتفاوض، ربما لن تصب في مصلحة الصين، التي بدأت تعاني بشدة في العديد من المجالات الاقتصادية خلال الفترة الماضية، وبالأخص في قطاع التكنولوجيا بالبلاد.
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الرئيس التركي يطيح بمحافظ البنك المركزي

أطاح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمحافظ البنك المركزي. ووفقا لمرسوم رئاسي نُشر بالجريدة الرسمية، فإن تركيا عزلت محافظ البنك المركزي في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، وعينت نائبه بدلا منه. وذكرت وكالة «رويترز» أن المرسوم يعلن إقالة المحافظ مراد جتينقايا، وتعيين نائبه مراد أويسال بدلا منه، دون توضيح سبب العزل. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، يمر الاقتصاد التركي بظروف صعبة، حيث شهد في 2019 أول ركود له منذ عشر سنوات، كما بلغت نسبة التضخم 20%، في حين فقدت الليرة التركية نحو ثلث قيمتها أمام الدولار في 2018.
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اسرائيل-تشتعل

هل تتحول احتجاجات يهود إثيوبيا بإسرائيل لحرب أهلية؟

يبدو أن المشهد في إسرائيل خرج عن السيطرة مع تواصل تظاهرات واحتجاجات اليهود من أصول إثيوبية، المستمرة من 4 أيام، على أثر مقتل أحدهم منذ عدة أيام على يد أحد ضباط شرطة الاحتلال؛ ما تسبب في اشتعال شوارع إسرائيل، حيث قام المحتجون بحرق السيارات وتكسيرها وضرب الشرطة الإسرائيلية وإغلاق الطرق الرئيسية فى جميع أنحاء تل أبيب. وزير الأمن الداخلي في دولة الاحتلال، جلعاد أردان، فشل في السيطرة على الوضع المتفاقم، ووصل الأمر، بحسب ما نُشر، إلى تهديد يهود إثيوبيا بإغلاق مطار بن جوريون، ومحاصرة منزل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.
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صحف إسرائيلية لنتنياهو: «العنصرية ليست غريبة عليك»

لم تتوقع إسرائيل أن احتجاجات الإثيوبين على مدار الأيام القليلة الماضية، في أعقاب مقتل شاب مراهق على أيدي ضابط شرطة خارج الخدمة، أن تصل إلى مستويات من العنف والتوتر خلال الساعات القليلة الماضية. وعلى الرغم من محاولات إسرائيل إظهار أن الاحتجاجات المرتبطة بوفاة سليمان تيكا، البالغ من العمر 19 عامًا، تبدو ردا على عنف الشرطة في التعامل مع الإثيوبيين، فإن المتظاهرين يرون أيضًا أن الأزمة لا تخلو من العنصرية، والتي يتعرض لها أفراد المجتمع الإثيوبي الإسرائيلي يوميًا.
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الصين توضح موقفها من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

دعا نائب المبعوث الصيني الدائم بالأمم المتحدة "وو هاي تاو" إلى الالتزام بحل الدولتين في التعامل مع قضية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وقال تاو في كلمة أمام مجلس الأمن نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الجمعة، إن "حل الدولتين هو الطريق الصحيح الوحيد لحل المسألة الفلسطينية الإسرائيلية، ويجب على المجتمع الدولي العمل على أساس مبادرة السلام العربية ومبدأ الأرض مقابل السلام وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لتسهيل وجود حل شامل وعادل ودائم للمسألة الفلسطينية مع رؤية إقامة دولة فلسطينية بسيادة كاملة على أساس حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
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خبراء قطريون في إسرائيل لمد خط كهرباء جديد إلى غزة

نقلت وكالة أنباء "رويترز" عن مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين اليوم الثلاثاء، إن وفدا قطريا من الخبراء الفنيين أجرى محادثات في إسرائيل وقطاع غزة هذا الأسبوع بشأن المساهمة في دفع تكاليف مد خط كهرباء جديد بينهما، ما يشير إلى توسع محتمل في جهود الدوحة لمساعدة الفلسطينيين. وحسب "رويترز" فإن إسرائيل توافق على هذه الخطوة لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يتعامل بفتور مع قطر بسبب علاقاتها بإيران وجماعات إسلامية مثل حماس، لا يظهر بدرجة كبيرة إقراره لها.
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