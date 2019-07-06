تجديد الثقة لمتوفىً بنادي «هيئة التدريس» بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٣٧ م

المبنى الإداري بحامعة الإسكندرية

فوجئ أعضاء هيئة التدريس "دكاترة وأساتذة" بجامعة الإسكندرية، بقرار تجديد الثقة في أعضاء مجلس إدارة "نادي أعضاء هيئة التدريس"، وأن القائمة تضمنت عضوا متوفى وهو الدكتور أحمد غانم حافظ، أستاذ سابق بكلية الآداب والذى توفي فى شهر فبراير الماضي، حيث أصدرت وزارة التضامن القرار رقم 225 بتجديد الثقة فى المجلس بناء على الطلب المقدم من مديرية التضامن بالإسكندرية بشأن إعادة تعيين مجلس الإدارة المؤقت للجمعية؛ حيث تقرر إعادة تعيين مجلس الإدارة المؤقت لجمعية نادي أعضاء هيئة لتدريس بجامعة الإسكندرية المقيدة برقم 244 لسنة 1967.

تضمنت القائمة كلا من الدكتورة ماجدة الشاذلي، عميد كلية التربية الرياضية بنات السابق، ود. مها عبدالعزيز بطب الأسنان، ود. أحمد سليمان البقرى "الزراعة" ود. أشرف محمد عبدالغني شربت بكلية رياض الأطفال. كما ضمت الدكتورة دعاء أحمد غريب "العلوم"، والدكتور وليد عبدالعظيم البرقى كلية الهندسة، والدكتور يحيى إكرام