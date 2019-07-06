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تجديد الثقة لمتوفىً بنادي «هيئة التدريس» بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٣٧ م
المبنى الإداري بحامعة الإسكندرية
المبنى الإداري بحامعة الإسكندرية
فوجئ أعضاء هيئة التدريس "دكاترة وأساتذة" بجامعة الإسكندرية، بقرار تجديد الثقة في أعضاء مجلس إدارة "نادي أعضاء هيئة التدريس"، وأن القائمة تضمنت عضوا متوفى وهو الدكتور أحمد غانم حافظ، أستاذ سابق بكلية الآداب والذى توفي فى شهر فبراير الماضي، حيث أصدرت وزارة التضامن القرار رقم 225 بتجديد الثقة فى المجلس بناء على الطلب المقدم من مديرية التضامن بالإسكندرية بشأن إعادة تعيين مجلس الإدارة المؤقت للجمعية؛ حيث تقرر إعادة تعيين مجلس الإدارة المؤقت لجمعية نادي أعضاء هيئة لتدريس بجامعة الإسكندرية المقيدة برقم 244 لسنة 1967.
تضمنت القائمة كلا من الدكتورة ماجدة الشاذلي، عميد كلية التربية الرياضية بنات السابق، ود. مها عبدالعزيز بطب الأسنان، ود. أحمد سليمان البقرى "الزراعة" ود. أشرف محمد عبدالغني شربت بكلية رياض الأطفال. كما ضمت الدكتورة دعاء أحمد غريب "العلوم"، والدكتور وليد عبدالعظيم البرقى كلية الهندسة، والدكتور يحيى إكرام
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زيادة أسعار الحج السياحي.. الحكومة تنفي 11 شائعة

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم السبت، تقرير توضيح الحقائق، بهدف توضيح ما أثير في عدد من المواقع الإلكترونية وصحفات التواصل الاجتماعي، إذ نفت الحكومة عددا من الشائعات التي تم تداولها خلال الأيام الماضية، أبرزها: زيادة سعر رغيف الخبز والسلع التموينية، سحب شركة العاصمة الإدارية الأراضي المخصصة للشركات العقارية، اعتزام مصر الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، تداول أدوية بالصيدليات تسبب الفشل الكلوي، تقليل مدة خطبة الجمعة لـ5 دقائق، انتداب الأطباء تعسفيا للعمل بمنظومة التأمين الصحي الجديدة، خصخصة منظومة التأمين الصحي.
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نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم السبت، ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن زيادة أسعار برامج الحج السياحي لهذا العام، موضحا أنه تواصل مع وزارة السياحة، والتي أكدت أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول زيادة أسعار برامج الحج السياحي، مشيرة إلى أن أسعار برامج الحج السياحي كما هي ولم يطرأ عليها أي زيادات، وفي حالة تطبيق أي زيادات جديدة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل الوزارة.
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هل يتم إلغاء الزيادة السنوية للمعاشات؟ الحكومة تجيب

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم السبت، ما تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول إلغاء وزارة التضامن الاجتماعي صرف الزيادة السنوية للمعاشات، موضحا أنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي أوضحت أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن صرف الزيادة السنوية في المعاشات، بعد اعتماد الموازنة العامة الجديدة، وأن قيمة المعاشات لصندوقي التأمين الاجتماعي ارتفعت لـ15.4 مليار جنيه اعتبارا من بداية شهر يوليو 2019 مقارنة بـ13.4 مليار جنيه في 30 يونيو 2019.
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الحكومة تحسم جدل تداول لحوم برازيلية فاسدة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم السبت، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تفيد تداول لحوم برازيلية فاسدة غير صالحة للاستهلاك الأدمي بالتزامن مع تفشي جنون البقر بالبرازيل، موضحا أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, والتي أكدت أن مصر لم تستورد أي لحوم من البرازيل في الوقت الحالي، مشددة على صلاحية وسلامة كافة اللحوم بالأسواق سواء البلدي أو المستوردة وإخضاعها للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية.
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الإسكندرية.. أيقونة تشجيع المنتخب بـ«كان 2019» (صور)

بطرق مختلفة مجتمعين على هدف واحد، رفع أبناء المرسي أبو العباس بمدينة الإسكندرية شعار "شجع منتخب بلدك" استعدادا لمؤازرة المنتخب الوطني في أثناء خوض مبارياته ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة فى تاريخ البطولة والتى تحمل فيها مصر الرقم الرفيع بالحصول على لقبها 7 مرات، إذ استعد الجميع لتشجيع المنتخب الوطني متناسين ألوان فانلات الأندية التى ينتمون إليها حاملين الأعلام المصرية فقط. ترصد "التحرير" طرق واستعداد السكندريين للتشجيع والأماكن المفضلة.
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تميمة «توت» تغزو محطات وسيارات النقل بالإسكندرية

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1105 أسواق عشوائية فى مصر والقاهرة تحظى بنصيب الأسد

تحولت أغلب المناطق فى محافظات مصر خلال السنوات الماضية إلى أسواق عشوائية، ومع الوقت تحولت هذه الأسواق إلى غول من الصعب السيطرة عليه فى ظل قوانين غير رادعة، وهو ما ساهم فى انتشار ظاهرة الباعة الجائلين، ليس فقط فى الأماكن الثابتة بل فى وسائل النقل والمواصلات، وكانت الحلول دائما لا تخرج عن نطاق إخلاء المكان فقط دون توفير البديل، أو إخلاء المكان مع توفير بديل أحيانا ما يكون مناسبا ولكنه لا يستوعب الجميع، وأحيانا يجده البائع غير مناسب فيتجه للبحث عن سوق عشوائية جديدة، ومع تفاقم الأزمة وضعها البرلمان على مائدته بحثا عن الحل.
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«سموم» الإسكندرية: 125 حالة تسمم في العيد

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