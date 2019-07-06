هيرفي رينارد: أحترم عقدي مع اتحاد الكرة المغربي

٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٤٣ م

هيرفي رينارد

كشف هيرفي رينارد في تصريح إذاعي له عن أنه يحترم العقد الذي يربطه باتحاد الكرة المغربي والممتد حتى 2021، ولا يرى أي إمكانية لمغادرته في الوقت الحالي رغم الإخفاق في كأس الأمم 2019، والإقصاء المبكر. ويوجد بند في عقد رينارد مع اتحاد الكرة المغربي يلزمه بلوغ نصف نهائي أمم إفريقيا 2017، التي احتضنتها الجابون، ونهائي أمم إفريقيا 2019، وهي الأهداف التي لم يوفق رينارد في بلوغها. وهناك توجه قوي لإنهاء الارتباط برينارد كونه لم يوفق في أهم هدف سعى خلفه اتحاد الكرة المغربي بعد إقالة الزاكي، وهو التتويج بلقب أمم إفريقيا الثاني في تاريخ الكرة المغربية.

وعقد اتحاد الكرة المغربي برئاسة فوزي لقجع، اجتماعًا طارئًا في القاهرة، لبحث مستقبل هيرفي رينارد، وأرجأ لقجع حسم مصير رينارد لما بعد الاطلاع على التقرير الفني الذي يفسر الإقصاء أمام منتخب بنين المغمور، والاستماع لوجهة نظر المدرب بعد العودة إلى المغرب. وسيكون للمدرب الفرنسي لقاء مع رئيس اتحاد الكرة المغربي

وعقد اتحاد الكرة المغربي برئاسة فوزي لقجع، اجتماعًا طارئًا في القاهرة، لبحث مستقبل هيرفي رينارد، وأرجأ لقجع حسم مصير رينارد لما بعد الاطلاع على التقرير الفني الذي يفسر الإقصاء أمام منتخب بنين المغمور، والاستماع لوجهة نظر المدرب بعد العودة إلى المغرب.



وسيكون للمدرب الفرنسي لقاء مع رئيس اتحاد الكرة المغربي الأسبوع المقبل، بمقر الاتحاد، لتدارس أسباب المشاركة المخيبة للأسود رغم توفير إمكانيات هائلة من أجل الذهاب بعيدًا في النسخة الحالية المقامة في مصر.

وخرج منتخب أسود الأطلس من دور الـ16 على يد بنين بضربات الجزاء الترجيحية، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 1/1.

