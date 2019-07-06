رياضة

هيرفي رينارد: أحترم عقدي مع اتحاد الكرة المغربي

٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٤٣ م
هيرفي رينارد
هيرفي رينارد
كشف هيرفي رينارد في تصريح إذاعي له عن أنه يحترم العقد الذي يربطه باتحاد الكرة المغربي والممتد حتى 2021، ولا يرى أي إمكانية لمغادرته في الوقت الحالي رغم الإخفاق في كأس الأمم 2019، والإقصاء المبكر. ويوجد بند في عقد رينارد مع اتحاد الكرة المغربي يلزمه بلوغ نصف نهائي أمم إفريقيا 2017، التي احتضنتها الجابون، ونهائي أمم إفريقيا 2019، وهي الأهداف التي لم يوفق رينارد في بلوغها. وهناك توجه قوي لإنهاء الارتباط برينارد كونه لم يوفق في أهم هدف سعى خلفه اتحاد الكرة المغربي بعد إقالة الزاكي، وهو التتويج بلقب أمم إفريقيا الثاني في تاريخ الكرة المغربية.
وعقد اتحاد الكرة المغربي برئاسة فوزي لقجع، اجتماعًا طارئًا في القاهرة، لبحث مستقبل هيرفي رينارد، وأرجأ لقجع حسم مصير رينارد لما بعد الاطلاع على التقرير الفني الذي يفسر الإقصاء أمام منتخب بنين المغمور، والاستماع لوجهة نظر المدرب بعد العودة إلى المغرب. وسيكون للمدرب الفرنسي لقاء مع رئيس اتحاد الكرة المغربي
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مايك -فيلان - سولسكاير

سولسكاير يحدد بديل بوجبا في مانشستر يونايتد

كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم السبت، أن ناديي ريال مدريد ويوفنتوس، يتأهبان للتعاقد مع الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، هذا الصيف، ووفقًا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن مانشستر يونايتد بات قريبًا من فتح الباب أمام رحيل بوجبا في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث ذكرت تقارير بريطانية أن بوجبا لا يريد خوض فترة الإعداد للموسم الجديد مع مانشستر يونايتد، وسيتقدم بطلب رسمي للرحيل، إذا لم يوافق المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير على خروجه من أولد ترافورد.
وائل-جمعة

وائل جمعة يوجه رسالة لنجوم الفراعنة قبل لقاء الأولاد

دعم وائل جمعة، نجم المنتخب الوطني والأهلي السابق، الفراعنة قبل ساعات من مواجهة المنتخب الوطني نظيره جنوب إفريقيا، اليوم السبت، في تمام الساعة 9 مساء، على ملعب القاهرة الدولي، ضمن مواجهات دور الـ16 من النسخة رقم 32 من كأس الأمم الإفريقية. ووصلت مصر إلى هذا الدور بعد تصدرها ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط، بالفوز على زيمبابوي بهدف نظيف، والفوز على كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا 2-0، أما جنوب إفريقيا فصعدت ضمن أفضل ثوالث من المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بعد الخسارة من المغرب وكوت ديفوار 1-0 والفوز على ناميبيا بنفس النتيجة.
محمد-صلاح

أجيري يشدد على صلاح الالتزام بالأدوار الدفاعية

طالب الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، الدولي محمد صلاح، نجم ليفربول والفريق القومي، بالالتزام بالأدوار الدفاعية في لقاء جنوب إفريقيا، المقرر له في التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب القاهرة الدولي، في اليوم الثاني من منافسات دور الـ16 من النسخة رقم 32 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليا في مصر، حتى يوم 19 يوليو، ووصلت مصر إلى هذا الدور بعد تصدرها ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط، بالفوز على زيمبابوي بهدف نظيف، والفوز على كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا (2-0).
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رينارد‎

رينارد عن خسارة المغرب: أنا المسؤول وحذرت من بنين

أعرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب المغرب، عن حزنه الشديد لخروج أسود الأطلس على يد منتخب بنين بركلات الترجيح، فى المباراة التى أقيمت اليوم الجمعة على استاد السلام فى إطار دور الستة عشر من عمر بطولة كأس الإمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر بنسختها الـ32 حتى 19 يوليو . وقال رينارد، خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "أوجه التهنئة لمنتخب بنين ومدربهم ميشيل دوساييه على مجهودهم طوال اللقاء، وتأهلهم لدور الثمانية". وشدد على أنه المسؤول الأول عن هزيمة المغرب والخروج من البطولة، موضحًا أن هذا هو حال كرة القدم.
المغرب-و كوت ديفوار (4)

«زياش والنصيري» يقودان هجوم المغرب أمام بنين

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب، تشكيل فريقه لمواجهة بنين في بطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019، في السادسة مساء اليوم الجمعة، على ملعب السلام الدولي، ضمن منافسات دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا 2019، وتسعى المغرب للوصول إلى ربع النهائي للمرة الرابعة في تاريخها في البطولة الإفريقية، بعد أعوام 1998 و2004 و2017، وقبل نسخة 1992، لم يكن هناك الدور ربع النهائي. وشهدت تشكيلة أسود الأطلسي استبعاد الفرنسي هيرفي رينار للمدافع الدولي مهدي بن عطية من التشكيلة الأساسية
خالد-بوطيب (3)

رينارد يحذر مصر ويكشف تفاصيل حالة بوطيب

حذر الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب منتخب المغرب، الجهاز الفني للمنتخب الوطني من مواجهة جنوب إفريقيا المقرر لها بعد غد السبت على استاد القاهرة بدور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري. وتأهل الفراعنة لدور الـ16 بالعلامة الكاملة بعد أن جاء في صدارة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بينما تأهل جنوب إفريقيا كثالث للمجموعة الرابعة. وقال رينارد في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام بنين، المقرر لها غدا الجمعة: "جنوب إفريقيا منتخب قوي للغاية ويمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، وحذارِ أن تقلل من قدراته".
منتخب-المغرب‎ (2)

مدرب المغرب يتغنى بمبارك ويعتبر مواجهة بنين نهائية

أكد هيرفي رينارد، مدرب منتخب المغرب، صعوبة مباراة أسود الأطلس، أمام بنين المقرر، لها الجمعة على ملعب السلام، بدور الـ16 لمسابقة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، وقال رينارد في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نحن في منافسة شرسة وأعتبر مواجهة بنين مباراة نهائية لأننا يجب أن نفوز للتأهل للدور المقبل، وعلينا التحلي بالتركيز وتجنب الأخطاء من أجل التأهل للدور المقبل لتحقيق حلم ملايين العشاق بالمغرب، واللاعبون جاهزون لمباراة الغد الصعبة للغاية وهم ينفذون تعليماتي على أكمل وجه وأعتقد أننا قادرون على تحقيق نتيجة إيجابية غدا".
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