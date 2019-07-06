التشكيل الرسمي لمواجهة الكاميرون ونيجيريا بكان 2019

تحرير:أحمد سعيد ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٢٤ م

نيجيريا

أعلن الهولندي كلارنس سيدورف والألماني جيرنو رور المديران الفنيان للكاميرون ونيجيريا عن تشكيل فريقيهما لمباراة ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية التي ستقام مساء اليوم السبت على استاد الإسكندرية، وتأهلت الكاميرون إلى هذا الدور، بعدما حلت في المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط بالفوز على غينيا بيساو 2-0 والتعادل مع كل من غانا وبنين بدون أهداف، أما نيجيريا فحلت ثانية في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بالفوز على كل من بوروندي وغينيا بهدف نظيف، والخسارة أمام مدغشقر بنتيجة 2-0.

وجاء تشكيل الكاميرون على النحو التالي: حراسة المرمى: أندريه أونانا خط الدفاع: يايا بانانا- كولينز فاي - ميشيل نجاديو - أويونجو بيتولو خط الوسط: تشوبو موتينج - كوندي مالونج - كلينتون أنجي - جيورجيس ماندجيك خط الهجوم: كريستيان باسجوج - ستيفان باهوكين بينما جاء تشكيل المنتخب النيجيري كالتالي: في