سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

السيسي يطلق مع قادة إفريقيا اتفاقية تحرير التجارة

تحرير:أ.ش.أ ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٣٠ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات أن الزيارة التى يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسى لجمهورية النيجر تعد زيارة استثنائية، إذ سيتم إطلاق اتفاقية التجارة الحرة القارية التي أقرتها برلمانات 24 دولة إفريقية من إجمالى 52 دولة موقعة عليها ودخلت حيز التنفيذ فى الثلاثين من مايو الماضى، وهو يعد حدثا تاريخيا لأفريقيا تحت رئاسة مصر. وذكرت الهيئة، في تقرير لها، أن الزيارة تأتي في سياق اهتمام السياسة المصرية في السنوات الأخيرة بتعزيز العلاقات مع دول القارة الأفريقية، وهو الاهتمام الذي تضاعف مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي اعتبارا من العاشر من شهر فبراير الماضي.
وقال التقرير "إن الرئيس السيسي، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، سيحضر اجتماعا تنسيقيا لقادة إفريقيا، طبقا لما أعلنه الرئيس في 11 فبراير الماضي في أديس ابابا عقب تسلمه رئاسة الاتحاد الإفريقي، إذ قال إن هذا العام هو الأول الذي لن يشهد قمة صيفية لقادة الاتحاد الإفريقي، التي سيستعاض عنها باجتماع تنسيقي
اقرأ المزيد
محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-06

«الأوقاف» تفتح باب التقديم للحصول على تصريح واعظة

أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم للراغبات في استخراج تصريح واعظة جديدة متطوعة، وذلك لجميع عضوات هيئة التدريس ومعاونيهم في التخصصات الشرعية والعربية بجميع الجامعات المصرية، ولجميع خريجات جامعة الأزهر الشريف من العاملات بالمعاهد الأزهرية أو أية جهة تتبع الأزهر الشريف. واشترطت الوزارة في بيان لها اليوم، السبت، اجتياز الواعظات الاختبارات أو المقابلات المقررة، إذ تجرى الاختبارات تحريريًّا وشفويًّا لجميع المتقدمات عدا درجة أستاذ مساعد فصاعدًا فتجرى لهن مقابلة شخصية مع تقديم صورة من السيرة الذاتية ونسخة كاملة من مؤلفاتهن عند المقابلة.
جامعة-الاسكندرية

تجديد الثقة لمتوفىً بنادي «هيئة التدريس» بالإسكندرية

فوجئ أعضاء هيئة التدريس "دكاترة وأساتذة" بجامعة الإسكندرية، بقرار تجديد الثقة في أعضاء مجلس إدارة "نادي أعضاء هيئة التدريس"، وأن القائمة تضمنت عضوا متوفى وهو الدكتور أحمد غانم حافظ، أستاذ سابق بكلية الآداب والذى توفي فى شهر فبراير الماضي، حيث أصدرت وزارة التضامن القرار رقم 225 بتجديد الثقة فى المجلس بناء على الطلب المقدم من مديرية التضامن بالإسكندرية بشأن إعادة تعيين مجلس الإدارة المؤقت للجمعية؛ حيث تقرر إعادة تعيين مجلس الإدارة المؤقت لجمعية نادي أعضاء هيئة لتدريس بجامعة الإسكندرية المقيدة برقم 244 لسنة 1967.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

زيادة أسعار الحج السياحي.. الحكومة تنفي 11 شائعة

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم السبت، تقرير توضيح الحقائق، بهدف توضيح ما أثير في عدد من المواقع الإلكترونية وصحفات التواصل الاجتماعي، إذ نفت الحكومة عددا من الشائعات التي تم تداولها خلال الأيام الماضية، أبرزها: زيادة سعر رغيف الخبز والسلع التموينية، سحب شركة العاصمة الإدارية الأراضي المخصصة للشركات العقارية، اعتزام مصر الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، تداول أدوية بالصيدليات تسبب الفشل الكلوي، تقليل مدة خطبة الجمعة لـ5 دقائق، انتداب الأطباء تعسفيا للعمل بمنظومة التأمين الصحي الجديدة، خصخصة منظومة التأمين الصحي.
الحج

حقيقة زيادة أسعار برامج الحج السياحي لهذا العام

نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم السبت، ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن زيادة أسعار برامج الحج السياحي لهذا العام، موضحا أنه تواصل مع وزارة السياحة، والتي أكدت أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول زيادة أسعار برامج الحج السياحي، مشيرة إلى أن أسعار برامج الحج السياحي كما هي ولم يطرأ عليها أي زيادات، وفي حالة تطبيق أي زيادات جديدة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل الوزارة.
اقرأ المزيد من الأخبار
بدء أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين بأوساكا -

تتحكم في 75% من تجارة العالم/ مكاسب مصر من قمة الـ20

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة العشرين والتي تعقد بمدينة أوساكا اليابانية، ويمثل الرئيس 54 دولة إفريقية في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي. وتعد هذه القمة أحد أبرز المنتديات الاقتصادية الدولية، إن لم تكن أهمها، أولا لحضور رؤساء أكبر الدول العالمية، بالإضافة لحضور عدد كبير من رجال المال والأعمال والمنظمات الدولية الفاعلة. وقمة مجموعة العشرين (‏G20‎‏)، هي عبارة عن منتدى تأسس عام 1999م، مكون من 19 دولة عضوة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.
وفد-الماني-سياحي-يزور-المنيا (2)

ألمانيا ترفع الحظر عن سفر السياح إلى طابا

صرح الدكتور بدر عبد العاطي سفير مصر لدى ألمانيا الاتحادية، اليوم السبت، بأن وزارة الخارجية الألمانية أدخلت، أمس الجمعة، تعديلات على إرشادات سفر السائحين الإلمان إلى مصر، وتضمنت رفع الحظر المفروض منذ عام 2014 على سفر السائحين الألمان إلى مدينة ومنتجع طابا السياحي، موضحا أن هذا التعديل من شأنه زيادة معدلات تدفق السياحة الألمانية إلى منطقه جنوب سيناء، خاصة بعد نجاح جهود السفارة المصرية ببرلين لتسيير وزيادة عدد رحلات شارتر المباشرة من المدن الألمانية إلى مدينة شرم الشيخ.
الصين-وافريقيا-قمة-مصغرة-بحضور-السيسn

الصين وإفريقيا قمة مصغرة بحضور السيسي

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم فى القمة الصينية الإفريقية المصغرة على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين بأوساكا، والتي جمعته بكل من الرئيس الصيني "شي جين بينج"، ورئيس جنوب أفريقيا "سيريل رامافوزا"، والرئيس السنغالي "ماكي سال"، وسكرتير عام الأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش".
اجتماع-ترامب وشي في-قمة-العشرين

خبراء يوضحون مكاسب مصر من قمة العشرين

وسط صراع تجاري بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، الولايات المتحدة الأمريكية والصين، تأتي قمة مجموعة العشرين، في مدينة أوساكا باليابان، لتكون الحدث الأبرز الذي تهتم به أغلب وسائل الإعلام العالمية، في ظل الخلافات التي وقعت بين الدولتين مؤخرا، وتناقش القمة الصراع التجاري وقضايا المناخ والإرهاب، ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذه القمة ممثلا للقارة الإفريقية بصفته رئيس الاتحاد الإفريقي وممثلا -كذلك- لمصر، ومن خلال المشاركة سيتحدث عن مصالح دول القارة التي تعد أهم منجم للمواد الخام.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org