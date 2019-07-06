توافد جماهير الكاميرون ونيجيريا على استاد إسكندرية

تحرير:أحمد الزغبي ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٣٣ م

توافد جماهير الكاميرون ونيجيريا على استاد إسكندرية

شهد محيط استاد الإسكندرية، اليوم السبت، توافد جماهير منتخبي نيجيريا والكاميرون، إذ بدأت المباراة بين الفريقين في تمام السادسة مساء في إطار منافسات الدور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية "كان 2019"، التي تستضيفها مصر، ويدير المباراة طاقم تحكيم من بوتسوانا بقيادة الحكم جوشوا بوندو. وكان منتخب نيجيريا حجز مقعده في دور الـ 16 بعدما حل ثانيا في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط خلف مدغشقر، بينما صعد منتخب الكاميرون بعدما حل ثانيا في جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط خلف غانا.

وتواجه المنتخبان في 22 مباراة سابقة، حققت نيجيريا خلالها الانتصار في 11 مباراة وتعادلا في 7 لقاءات، مقابل فوز الكاميرون في 4 مباريات فقط. وكانت البداية في نهائي نسخة 1984، وفازت الكاميرون بنتيجة 3-1، ومن ثم تواجه مرتين في نسخة 1988 الأولى في دور المجموعات وتعادلا 1-1 والثانية في المباراة النهائية