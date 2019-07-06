رياضة

توافد جماهير الكاميرون ونيجيريا على استاد إسكندرية

تحرير:أحمد الزغبي ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٣٣ م
توافد جماهير الكاميرون ونيجيريا على استاد إسكندرية
توافد جماهير الكاميرون ونيجيريا على استاد إسكندرية
شهد محيط استاد الإسكندرية، اليوم السبت، توافد جماهير منتخبي نيجيريا والكاميرون، إذ بدأت المباراة بين الفريقين في تمام السادسة مساء في إطار منافسات الدور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية "كان 2019"، التي تستضيفها مصر، ويدير المباراة طاقم تحكيم من بوتسوانا بقيادة الحكم جوشوا بوندو. وكان منتخب نيجيريا حجز مقعده في دور الـ 16 بعدما حل ثانيا في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط خلف مدغشقر، بينما صعد منتخب الكاميرون بعدما حل ثانيا في جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط خلف غانا.
وتواجه المنتخبان في 22 مباراة سابقة، حققت نيجيريا خلالها الانتصار في 11 مباراة وتعادلا في 7 لقاءات، مقابل فوز الكاميرون في 4 مباريات فقط. وكانت البداية في نهائي نسخة 1984، وفازت الكاميرون بنتيجة 3-1، ومن ثم تواجه مرتين في نسخة 1988 الأولى في دور المجموعات وتعادلا 1-1 والثانية في المباراة النهائية
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المغر- وجنوب-افريقيا (5)

مدرب جنوب إفريقيا يعلن تشكيل مباراة مصر

أعلن ستيوارت باكستر المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا عن تشكيل فريقه لمواجهة المنتخب الوطني الأول، في مباراة الدور ثمن النهائي لكأس أمم إفريقيا 2019، والمقرر أن تقام على استاد القاهرة، في تمام التاسعة مساء، ووصلت مصر إلى هذا الدور بعد تصدرها ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط، بالفوز على زيمبابوي بهدف نظيف، والفوز على كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا 2- 0، أما جنوب إفريقيا فصعدت ضمن أفضل ثوالث من المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بعد الخسارة من المغرب وكوت ديفوار 1- 0 والفوز على ناميبيا بنفس النتيجة.
أليو ديانج

ديانج: انتقالي للأهلي فرصة كبيرة في مسيرتي

أعرب المالي أليو ديانج، عن سعادته البالغة بالانتقال لصفوف الأهلي المصري، قادمًا من مولودية الجزائر لمدة 5 مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأعلن النادي الأهلي، أمس الجمعة، ضم المالي أليو ديانج لمدة 5 مواسم، قادمًا من مولودية الجزائر، بعد سلسلة من المفاوضات استمرت قرابة الشهر. ديانج يبلغ من العمر 21 عاما، ويلعب في مركز الوسط المدافع، ويعد أحد لاعبي منتخب مالي الأوليمبي، انضم إلى صفوف مولودية الجزائر ليصبح محط أنظار العديد من الفرق، إلا أن رغبة اللاعب والمفاوضات الجادة حسمت الصفقة لصالح الأهلي لمدة 5 مواسم قادمة.
بعثة-الأهلي-في إسبانيا‎

بعثة الأهلي تصل إلى إسبانيا بعد رحلة طيران 4 ساعات

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل إلى فندق الإقامة بمدينة إليكانتي بإسبانيا لخوض معسكر الإعداد وانطلقت رحلة الطيران في العاشرة صباح اليوم السبت، والتي استغرقت نحو 4 ساعات ونصف الساعة وصولا إلى مدينة إليكانتي التي تستضيف معسكر الفريق، ويتخلل المعسكر ثلاث مباريات ودية متدرجة المستوى من أجل تجهيز اللاعبين لاستئناف منافسات الموسم الجاري عقب نهاية بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام حاليا في مصر حتى 19 يوليو. ويخوض الفريق مرانا خفيفا مساء اليوم السبت فى إليكانتى على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة.
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مباراة-نيجيريا-وغينيا (3)

التشكيل الرسمي لمواجهة الكاميرون ونيجيريا بكان 2019

أعلن الهولندي كلارنس سيدورف والألماني جيرنو رور المديران الفنيان للكاميرون ونيجيريا عن تشكيل فريقيهما لمباراة ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية التي ستقام مساء اليوم السبت على استاد الإسكندرية، وتأهلت الكاميرون إلى هذا الدور، بعدما حلت في المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط بالفوز على غينيا بيساو 2-0 والتعادل مع كل من غانا وبنين بدون أهداف، أما نيجيريا فحلت ثانية في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بالفوز على كل من بوروندي وغينيا بهدف نظيف، والخسارة أمام مدغشقر بنتيجة 2-0.
منتخب-أنجولا‎ (1)

مدرب أنجولا: سنلعب بشكل متوازن أمام مالي

أكد الصربي سيرجان فاسيلفيتش، المدير الفني للمنتخب الأنجولي لكرة القدم، أننا سنلعب اليوم الثلاثاء مباراتنا أمام فريق مالي أحد أقوى فرق المجموعة ولديهم لاعبون رائعون في كل المراكز، وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي بمقر استاد الإسماعيلية الدولي الرياضي تحت إشراف الكابتن محمد شيحة رئيس مجموعة الإسماعيلية وفريق التنظيم الخاص ببطولة الأمم الإفريقية التي تنظمها مصر حتى يوم 19 من شهر يوليو الجاري، بمشاركة نجوم القارة السمراء على ملاعب استاد القاهرة والسويس والإسكندرية والإسماعيلية.
المدير-الفني-لمنتخب-غانا ‎

المدير الفني لمنتخب غانا: غياب أيو لن يؤثر علينا

أكد كواسي أبياه المدير الفني لمنتخب غانا، أنه يحترم فريق الكاميرون وكل منتخبات البطولة التي تلعب جميعها بشكل جيد للغاية، قائلأً:"نحن نخطط جيدًا دفاعًا وهجومًا ولقاء الغد أمام المنتخب الكاميروني سوف يكون قويًا عن باقي مباريات المجموعة السادسة التي تضم بجانب هذين المنتخبين كلا من منتخب غينيا وبنين والذين سيخوضون مباراة هامة أيضا على نفس الملعب بمدينة الإسماعيلية"، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للمدير الفني لمنتخب غانا بقاعة المؤتمرات باستاد نادي الإسماعيلية الرياضي للإعلان عن آخر الاستعدادات الخاصة بمنتخب غانا استعدادا للقاء منتخب الكاميرون.
المدير-الفني-لمنتخب-غانا ‎

مانجيك: المنتخب الكاميروني قادر على تخطي عقبة غانا

أكد جورج مانجيك لاعب وسط الكاميرون أن مباراة منتخب بلاده غدا أمام منتخب غانا هامة جدا وفاصلة في التأهل للدور القادم في البطولة ونحن نسعى لذلك، جاء هذا خلال مؤتمر صحفي للفريق الكاميروني للإعلان عن آخر الاستعدادات الخاصة بمباراة الغد والتي تجمع بينه وبين منتخب غانا على أرض ملعب استاد الإسماعيلية الرياضي خلال الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة والتي تضم أيضا كلا من منتخبي بنين وغينيا بيساو الذين سيلعبون أيضا مباراة مساء الغد على نفس الملعب في إطار بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل.
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