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أزياء تعبر عن شمال إفريقيا في أسبوع الموضة بباريس

رفع زهير مراد الستار عن أحدث التصميمات لخريف وشتاء 2019- 2020 على المسارح العالمية، حيث قدم عرضا خياليا على مسرح الهوت كوتور، وعكسَ أزياء شمال إفريقيا والمغرب العربي
تحرير:فيروز ياسر ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
أسبوع الموضة بباريس
أسبوع الموضة بباريس
مع انطلاق أسبوع الموضة بباريس، تركت دور الأزياء بصمة كبيرة لدى المهتمين بالموضة حول العالم، إذ وضع مصممو الأزياء كل جهودهم من أجل ظهور تصميماتهم بشكل مختلف، لتتنوع الأزياء وتكشف أغلبيتها عن حضارات قد تكون غير معروفة للكثيرين، والبعض الآخر اهتم بالحيوانات والطيور، وعكسَ ذلك على الأزياء المختلفة. ومع اقتراب نهاية أسبوع الموضة بباريس لخريف وشتاء 2019، كان هناك حضور باهر لدور أزياء أخرى، كما لم يكن إيلي صعب مصمم الأزياء العربي الوحيد، حيث شارك جورج حبيقة وزهير مراد بمجموعة مختلفة.
مجموعة زهير مراد تعبر عن شمال إفريقيا رفع زهير مراد الستار عن أحدث التصميمات لخريف وشتاء 2019- 2020، على المسارح العالمية، حيث قدم عرضا خياليا على مسرح الهوت كوتور، وعكسَ أزياء شمال إفريقيا والمغرب العربي، وتنوعت اختياراته ما بين الفساتين القصيرة والبذلة بالسراويل. وذلك وفقا لما ذكره موقع Azyaa Mode. وكان
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