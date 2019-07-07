أزياء تعبر عن شمال إفريقيا في أسبوع الموضة بباريس

رفع زهير مراد الستار عن أحدث التصميمات لخريف وشتاء 2019- 2020 على المسارح العالمية، حيث قدم عرضا خياليا على مسرح الهوت كوتور، وعكسَ أزياء شمال إفريقيا والمغرب العربي
مع انطلاق أسبوع الموضة بباريس، تركت دور الأزياء بصمة كبيرة لدى المهتمين بالموضة حول العالم، إذ وضع مصممو الأزياء كل جهودهم من أجل ظهور تصميماتهم بشكل مختلف، لتتنوع الأزياء وتكشف أغلبيتها عن حضارات قد تكون غير معروفة للكثيرين، والبعض الآخر اهتم بالحيوانات والطيور، وعكسَ ذلك على الأزياء المختلفة.
ومع اقتراب نهاية أسبوع الموضة بباريس لخريف وشتاء 2019، كان هناك حضور باهر لدور أزياء أخرى، كما لم يكن إيلي صعب مصمم الأزياء العربي الوحيد، حيث شارك جورج حبيقة وزهير مراد بمجموعة مختلفة.
مجموعة زهير مراد تعبر عن شمال إفريقيا
رفع زهير مراد الستار عن أحدث التصميمات لخريف وشتاء 2019- 2020، على المسارح العالمية، حيث قدم عرضا خياليا على مسرح الهوت كوتور، وعكسَ أزياء شمال إفريقيا والمغرب العربي، وتنوعت اختياراته ما بين الفساتين القصيرة والبذلة بالسراويل. وذلك وفقا لما ذكره موقع Azyaa Mode.
وكان
مجموعة زهير مراد تعبر عن شمال إفريقيا
رفع زهير مراد الستار عن أحدث التصميمات لخريف وشتاء 2019- 2020، على المسارح العالمية، حيث قدم عرضا خياليا على مسرح الهوت كوتور، وعكسَ أزياء شمال إفريقيا والمغرب العربي، وتنوعت اختياراته ما بين الفساتين القصيرة والبذلة بالسراويل. وذلك وفقا لما ذكره موقع Azyaa Mode.
وكان القماش المطرز الشفاف هو الظاهر بشكل كبير في جميع تصميماته، مستخدما الألوان التي تعبر عن الخريف والشتاء بكل درجاتها، وضمنها الأحمر والبرتقالي والبنفسجي.
جورج حبيقة يخطف الأنظار بألوان زاهية
خطف المصمم اللبناني جورج حبيقة الأنظار بتصميمات ذات ألوان زاهية، على عكس الألوان الشائعة خلال الخريف والشتاء لعام 2019، مستلهما فكرته من الطيور الملونة.
وظهرت عارضات الأزياء بمعاطف مزينة بالريش الملون، وبعدها انطلقت أخريات بفساتين ثلاثية الأبعاد، ومنها ما يحمل ورودا ليشعر الحاضرون بأنهم داخل حديقة وتتجمع الطيور حولهم.
كما تنوعت فساتين السهرة ما بين المنفوشة والمحددة للقوام، وتنوعت ألوان المجموعة بين الأصفر والأحمر والوردي والأخضر والأزرق والبرتقالي.
فالنتينو الإيطالية تقدم تصميمات ساحرة
مع اقتراب نهاية أسبوع الأزياء الراقية، اختتمت دار الأزياء الإيطالية "فالنتينو" الحدث بمجموعة ساحرة تجمع بين الألوان المختلفة والتصميمات الجذابة، حيث ظهرت عارضات الأزياء بفساتين تحمل نقوشات مفرغة وأخرى ذات قماشات منقوشة، كما هناك بعض الأشكال ثلاثية الأبعاد لتطل تلك العارضات على المنصة وكأنهن لوحة فنية تزخر بالأزهار والبهجة.
والمختلف في تلك التصميمات أن أغلبها يحمل غطاءً للرأس بنفس لون الفستان وفي الغالب تكون مفرغة على شكل مربعات.
فيكتور آند رولف يقدم الساحرات في أبهى صورهن
تطل عارضات الأزياء على المنصة بتصميمات غريبة، كما أنهن يشبهن الساحرات، من خلال تسريحة الشعر وطريقة وضع المكياج، حيث قدمهن فيكتور آند رولف بشكل خارج عن المألوف؛ وذلك لأن التصميمات جميعها بالألوان الزاهية حتى وإن كانت غريبة.
ظهرت إحدى عارضات الأزياء وهي ترتدي فستانا بأكمام نصفية، وألوان زاهية مختلفة، وفي المنتصف حزام من اللون الفضي، لينتهي الفستان بكورنيشة من نقشة مختلفة تماما عن الجزء العلوي.
اعتمد فيكتور آند رولف في التصميمات على الطبيعة، وظهر ذلك في نقوشات الورود ورسومات القمر والشمس الموجودة في نهاية بعض الفساتين، بالإضافة إلى رسومات تحمل شكل الكرة الأرضية وتجمع بين البحار والمناطق الخضراء.
ولم تكن التصميمات وحدها هي ما جذبت المهتمين بعام الموضة، بل كانت هناك صيحات للمكياج في هذا الأسبوع.
دائما تعتمد دار شانيل على المكياج الهادئ والفاتح، الذي يلقي بظلاله على عارضات الأزياء ليكشف عن ملامحهن، حيث تم التركيز على لون البشرة الفاتح، وظلال العيوب بدرجات النيود، وأحمر الشفاه "المات" الطبيعي.
كما ركزت ديور على مكياج العيون السموكي الصاخب، حيث اكتفت بالعين المسحوبة بالظلال السوداء الجذابة، ولكي لا يظهر بشكل مبالغ فيه، فاستخدمت أحمر شفاه طبيعيا وهادئا.
أهم ما اهتمت به دار أزياء سكيابارلي مكياج الشفاه الذي يتضمن الشفاه الثقيلة والبارزة من خلال وضع الألوان الزاهية لعارضات الأزياء.