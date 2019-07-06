«موت وانتحار».. آخر تطورات وفاة أم ونجلها في عين شمس

تحرير:محمد أبو زيد ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٤٦ م

كشفت معاينة نيابة عين شمس برئاسة المستشار شريف عيسوى، عن تفاصيل جديدة في واقعة العثور على جثة سيدة ونجلها الشاب متوفيين داخل شقتهما في حالة تعفن بمطقة عين شمس، إذ تبيّن من المناظرة وجود حبل ملفوف برقبة نجل السيدة المسنة، وصرحت النيابة بتشريح جثة السيدة ونجلها لبيان سبب الوفاة، ووجود شبهة جنائية من عدمه، كما أمرت النيابة بطلب التحريات حول الواقعة، فيما رجحت التحريات الأولية أن انتحار الشاب شنقًا، جاء حزنًا على وفاة والدته المريضة وأنه كان يعمل بالأفراح "دي جي" من أجل الإنفاق عليها.

وكشفت التحريات عن أنه لا توجود أي إصابات ظاهرية في الجثة، ولا وجود بعثرة في الشقة أو سرقة لمحتوياتها أو هواتفهما المحمولة. تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة عين شمس، بلاغًا من الأهالي، يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة جارهم بشارع نور الإسلام بعين شمس، وبالانتقال والفحص، عثر على جثة سيدة مسنة،