«موت وانتحار».. آخر تطورات وفاة أم ونجلها في عين شمس
تحرير:محمد أبو زيد
٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٤٦ م
انتحار_أرشيفية
كشفت معاينة نيابة عين شمس برئاسة المستشار شريف عيسوى، عن تفاصيل جديدة في واقعة العثور على جثة سيدة ونجلها الشاب متوفيين داخل شقتهما في حالة تعفن بمطقة عين شمس، إذ تبيّن من المناظرة وجود حبل ملفوف برقبة نجل السيدة المسنة، وصرحت النيابة بتشريح جثة السيدة ونجلها لبيان سبب الوفاة، ووجود شبهة جنائية من عدمه، كما أمرت النيابة بطلب التحريات حول الواقعة، فيما رجحت التحريات الأولية أن انتحار الشاب شنقًا، جاء حزنًا على وفاة والدته المريضة وأنه كان يعمل بالأفراح "دي جي" من أجل الإنفاق عليها.
وكشفت التحريات عن أنه لا توجود أي إصابات ظاهرية في الجثة، ولا وجود بعثرة في الشقة أو سرقة لمحتوياتها أو هواتفهما المحمولة.
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة عين شمس، بلاغًا من الأهالي، يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة جارهم بشارع نور الإسلام بعين شمس، وبالانتقال والفحص، عثر على جثة سيدة مسنة،
وكشفت التحريات عن أنه لا توجود أي إصابات ظاهرية في الجثة، ولا وجود بعثرة في الشقة أو سرقة لمحتوياتها أو هواتفهما المحمولة.
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة عين شمس، بلاغًا من الأهالي، يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة جارهم بشارع نور الإسلام بعين شمس، وبالانتقال والفحص، عثر على جثة سيدة مسنة، ونجلها ويدعى "أيمن.أ" 30 عاما، ويعمل في الأفراح، متوفيين داخل شقتهما.
وتبيّن من التحريات الأولية أن الوفاة حدثت منذ عدة أيام، وأن السيدة المسنة تعيش بصحبة نجلها بمفردهما، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى العام، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة.