جريمة

«موت وانتحار».. آخر تطورات وفاة أم ونجلها في عين شمس

تحرير:محمد أبو زيد ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٤٦ م
انتحار_أرشيفية
انتحار_أرشيفية
كشفت معاينة نيابة عين شمس برئاسة المستشار شريف عيسوى، عن تفاصيل جديدة في واقعة العثور على جثة سيدة ونجلها الشاب متوفيين داخل شقتهما في حالة تعفن بمطقة عين شمس، إذ تبيّن من المناظرة وجود حبل ملفوف برقبة نجل السيدة المسنة، وصرحت النيابة بتشريح جثة السيدة ونجلها لبيان سبب الوفاة، ووجود شبهة جنائية من عدمه، كما أمرت النيابة بطلب التحريات حول الواقعة، فيما رجحت التحريات الأولية أن انتحار الشاب شنقًا، جاء حزنًا على وفاة والدته المريضة وأنه كان يعمل بالأفراح "دي جي" من أجل الإنفاق عليها.
وكشفت التحريات عن أنه لا توجود أي إصابات ظاهرية في الجثة، ولا وجود بعثرة في الشقة أو سرقة لمحتوياتها أو هواتفهما المحمولة. تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة عين شمس، بلاغًا من الأهالي، يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة جارهم بشارع نور الإسلام بعين شمس، وبالانتقال والفحص، عثر على جثة سيدة مسنة،
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مقتل محامٍ وإصابة زميله على أيدي لصوص في شبرا الخيمة

قُتل محامٍ وأصيب آخر، اليوم السبت، على أثر قيامهما بضبط بلطجية قاموا بسرقة مكتب أحدهما، فقاموا بإطلاق نيران عليهما، ما أدى إلى وفاة أحدهما وإصابة الآخر، وتم نقله إلى مستشفى ناصر العام وتولت النيابة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد إسماعيل عبد الله، مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بوفاة وإصابة محاميين بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وتم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية، والعميد يحيى راضي رئيس المباحث الجنائية؛ لكشف غموض وملابسات الحادث وضبط الجناة.
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ليلة سقوط «ضباع الجبل» بترسانة أسلحة بالعياط

معلومة سرية وصلت إلى ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة حول قيام مجموعة من العاطلين بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى فرض الإتاوات على مالكي الأراضى الصحراوية بالجيزة، بالإضافة إلى تجارتهم بالمخدرات وسرقة السيارات وبالتحديد العياط والمناطق الجبلية بالجيزة، ومن هنا قرر ضباط المباحث إنهاء نشاط العصابة فتم عمل كمين لهم وألقى القبض على 6 من عناصر التشكيل وبحوزتهم 3 أسلحة نارية، وكمية من الذخيرة غير مرخصة، أثناء استقلالهم سيارة ربع نقل بالعياط، وبإحالتهم للنيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.
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قبل الحكم فيها.. تعرف على مراحل «التخابر الكبرى»

تُصدر غدًا محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، حكمها فى قضية اتهام المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الإرهابية محمد بديع، و20 آخرين من قيادات الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر الكبرى»، وذلك على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، ونرصد فى السطور التالية أبرز المراحل التى مرت بها الدعوى، قبل ساعات من الحكم بها للمرة الثانية.
انتحار

مأساة في الفيوم.. انتحار فتاة بسبب «شغل البيت»

أقدمت فتاة لم تتجاوز السادسة عشرة من عمرها، على الانتحار متناولةً أقراص مكافحة تسوس القمح، بعدما ضاق بها الحال وساءت حالتها النفسية جراء تعمد والدتها تكليفها بأعمال منزلية كثيرة، وإلقاء كل الأعباء عليها، بقصد تعليمها واجبات المنزل، لتأهيلها للزواج وتحمل المسؤولية، إلا أنها لم تتحمل ذلك فتخلصت من حياتها بتناول أقراص مكافحة تسوس القمح ولم يتمكن أهلها من إسعافها فلفظت أنفاسها الأخيرة فور وصولها للمستشفى. تلقى اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم إخطارا من مستشفى الفيوم العام، بوصول "ر. ف. ع" 16 عاما، مقيمة بسيلا بدائرة المركز على أثر تناول مادة سامة.
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غرق

غرق شاب بالإسكندرية.. وورقة تثير الشكوك حول انتحاره

ابتلع البحر المتوسط بالإسكندرية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، شابا في العقد الثالث من العمر، دون تحديد هويته، وسط شكوك تشير إلى انتحاره، بعد العثور على ورقة تحوى أرقام هواتف أسرته للوصول إليهم بعد إيجاد جثته، فيما يكثف رجال الحماية المدنية ورجال الإنقاذ النهرى بمديرية أمن الإسكندرية من جهودهم لمحاولة استخراج جثمان الشاب الغريق حيث مازال الشاب عالقاً في الأعماق، وجارٍ إجراء عمليات البحث بمحيط المنطقة التي غرق بها أمام شاطئ كامب شيزار بشرق المدينة.
انتحار

وفاة شاب انتحر من الطابق الخامس في دار السلام

معاناة من المرض النفسي دفعت «طارق» إلى إلقاء نفسه من شرفة مسكنه بالطابق الخامس في منطقة دار السلام أصيب بجروح وكسور بأماكن متفرقة بالجسم، وتم نقله للمستشفى وتوفي بعد مرور يوم واحد على انتحاره متأثرا بإصاباته. تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى العميد محمد علام مأمور قسم شرطة دار السلام، إشارة من أحد المستشفيات بوصول شاب، مقيم بدائرة القسم، مصابا بجروح وكسور بأماكن متفرقة بالجسم، وبالانتقال والفحص تبين أن «طارق» 28 عاما، وكشفت التحريات عن أن الشاب كان يعاني من مرض نفسي وانتحر عن طريق إلقاء نفسه من شرفة مسكنه بالطابق الخامس.
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«جثة وحكايات غامضة».. ماذا حدث في شقة قارئة الفنجان؟

عاشت "عطا" حياتها وحيدة يملأها الغموض، تعيش بين جدران وسقف في شقتها بالحي الشعبي بالطابق الأرضي، لا تعرف سوى التسول نهارا من المارة منذ أن وطئت قدماها المنطقة، "هات شلن"، كانت تطلب مما شاء حظه أن يمر من أمامها، حتى اقترنت العملة باسمها، ولقبت بـ"عطا شلن"، وقراءة الفنجان ليلا هذا ما يعرفه عنها جيرانها.. حواديت وروايات تدور حول السيدة التي كانت تحكي أن لها أسرة كبيرة غنية ولكنها فضلت أن تعيش بمفردها، لا جديد في حياة السيدة اعتادت عليها، إلا أن شيئا ما حدث بدل سيناريو يومها المعتاد، إذ عثر الأهالي على جثتها لتموت وحيدة كما عاشت.
جثة

تفريغ الكاميرات لكشف هوية المتهمين بقتل شاب بالسلام

نشبت مشاجرة بين 3 أشخاص وشاب في إحدى شوارع مدينة النهضة بالسلام بسبب خلافات بينهم انتهت بمقتل الشاب بعدما سددوا له طعنات عديدة، وفروا هاربين من مسرح الجريمة، ليقوم الأهالي بالإبلاغ عن الواقعة، وكان قسم شرطة السلام ثان، تلقى بلاغًا من الأهالي، يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل، وبانتقال رجال المباحث بالقسم، وبإجراء الفحص عثر على جثة شاب في منتصف العقد الثاني من العمر، مصاب بطعنات. ودلت التحريات الأولية على أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص بسبب خلافات سابقة بينهم وبين الشاب، فيما يكثف ضباط القسم من جهودهم لضبط المتهمين.
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