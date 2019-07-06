بعثة الأهلي تصل إلى إسبانيا بعد رحلة طيران 4 ساعات

تحرير:أحمد سعيد ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٤٨ م

بعثة الأهلي

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل إلى فندق الإقامة بمدينة إليكانتي بإسبانيا لخوض معسكر الإعداد وانطلقت رحلة الطيران في العاشرة صباح اليوم السبت، والتي استغرقت نحو 4 ساعات ونصف الساعة وصولا إلى مدينة إليكانتي التي تستضيف معسكر الفريق، ويتخلل المعسكر ثلاث مباريات ودية متدرجة المستوى من أجل تجهيز اللاعبين لاستئناف منافسات الموسم الجاري عقب نهاية بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام حاليا في مصر حتى 19 يوليو. ويخوض الفريق مرانا خفيفا مساء اليوم السبت فى إليكانتى على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة.

وكانت بعثة فريق الأهلى غادرت مطار القاهرة صباح اليوم بقائمة ضمت 34 لاعبا هم: علي لطفى وأحمد فتحي وعلي معلول وحسام عاشور، ومحمد نجيب وعمرو السولية ورامي ربيعة، وإسلام محارب وباسم علي، وجونيور أجايي ومحمد هاني، وأحمد حمودي، وهشام محمد ووليد أزارو وناصر ماهر وأحمد علاء ومحمد شريف وصلاح محسن ومحمود وحيد