رياضة

بعثة الأهلي تصل إلى إسبانيا بعد رحلة طيران 4 ساعات

تحرير:أحمد سعيد ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٤٨ م
بعثة الأهلي
بعثة الأهلي
وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل إلى فندق الإقامة بمدينة إليكانتي بإسبانيا لخوض معسكر الإعداد وانطلقت رحلة الطيران في العاشرة صباح اليوم السبت، والتي استغرقت نحو 4 ساعات ونصف الساعة وصولا إلى مدينة إليكانتي التي تستضيف معسكر الفريق، ويتخلل المعسكر ثلاث مباريات ودية متدرجة المستوى من أجل تجهيز اللاعبين لاستئناف منافسات الموسم الجاري عقب نهاية بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام حاليا في مصر حتى 19 يوليو. ويخوض الفريق مرانا خفيفا مساء اليوم السبت فى إليكانتى على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة.
وكانت بعثة فريق الأهلى غادرت مطار القاهرة صباح اليوم بقائمة ضمت 34 لاعبا هم: علي لطفى وأحمد فتحي وعلي معلول وحسام عاشور، ومحمد نجيب وعمرو السولية ورامي ربيعة، وإسلام محارب وباسم علي، وجونيور أجايي ومحمد هاني، وأحمد حمودي، وهشام محمد ووليد أزارو وناصر ماهر وأحمد علاء ومحمد شريف وصلاح محسن ومحمود وحيد
اقرأ المزيد
المغر- وجنوب-افريقيا (5)

مدرب جنوب إفريقيا يعلن تشكيل مباراة مصر

أعلن ستيوارت باكستر المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا عن تشكيل فريقه لمواجهة المنتخب الوطني الأول، في مباراة الدور ثمن النهائي لكأس أمم إفريقيا 2019، والمقرر أن تقام على استاد القاهرة، في تمام التاسعة مساء، ووصلت مصر إلى هذا الدور بعد تصدرها ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط، بالفوز على زيمبابوي بهدف نظيف، والفوز على كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا 2- 0، أما جنوب إفريقيا فصعدت ضمن أفضل ثوالث من المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بعد الخسارة من المغرب وكوت ديفوار 1- 0 والفوز على ناميبيا بنفس النتيجة.
أليو ديانج

ديانج: انتقالي للأهلي فرصة كبيرة في مسيرتي

أعرب المالي أليو ديانج، عن سعادته البالغة بالانتقال لصفوف الأهلي المصري، قادمًا من مولودية الجزائر لمدة 5 مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأعلن النادي الأهلي، أمس الجمعة، ضم المالي أليو ديانج لمدة 5 مواسم، قادمًا من مولودية الجزائر، بعد سلسلة من المفاوضات استمرت قرابة الشهر. ديانج يبلغ من العمر 21 عاما، ويلعب في مركز الوسط المدافع، ويعد أحد لاعبي منتخب مالي الأوليمبي، انضم إلى صفوف مولودية الجزائر ليصبح محط أنظار العديد من الفرق، إلا أن رغبة اللاعب والمفاوضات الجادة حسمت الصفقة لصالح الأهلي لمدة 5 مواسم قادمة.
توافد-جماهير-منتخبى الكاميرون-ونيجيريا-لاستاد الاسكندرية (1)

توافد جماهير الكاميرون ونيجيريا على استاد إسكندرية

شهد محيط استاد الإسكندرية، اليوم السبت، توافد جماهير منتخبي نيجيريا والكاميرون، إذ بدأت المباراة بين الفريقين في تمام السادسة مساء في إطار منافسات الدور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية "كان 2019"، التي تستضيفها مصر، ويدير المباراة طاقم تحكيم من بوتسوانا بقيادة الحكم جوشوا بوندو. وكان منتخب نيجيريا حجز مقعده في دور الـ 16 بعدما حل ثانيا في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط خلف مدغشقر، بينما صعد منتخب الكاميرون بعدما حل ثانيا في جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط خلف غانا.
اقرأ المزيد من الأخبار
رمضان-صبحى

نكشف القيمة المالية لاستعارة رمضان صبحي في الأهلي

أعلن النادي الأهلي تمديد استعارة رمضان صبحي من هدريسفيلد الإنجليزي، لمدة موسم جديد وعلمت "التحرير" من مصادر بالنادي الأهلي، التفاصيل المادية لإتمام الإعارة بعدما وضع النادي الإنجليزي عدة شروط مالية من أجل إبرام الصفقة حيث اشترط النادي في البداية تقاضى 2 مليون جنيه استرليني لإعارة اللاعب لموسم واحد. ووفقاً لمصدر مسؤول بالأهلي فإن عقد الإعارة الجديد سيكلف خزينة النادي مليونا و600 ألف استرليني مايوازي 33 مليونا و280 ألف جنيه، بالإضافة إلى بعض المزايا المالية الأخرى في التعاقد قد ترفع قيمة الإعارة إلى مليون و900 ألف جنيه استرليني.
تدريبات الأهلي (2)

مران الأهلي.. ظهور حسين السيد وانتظام علي لطفي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم الإثنين، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، حيث بدأ المران بمحاضرة نظرية من مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق، أعقبها خوض الفريق لفقرة بدنية خفيفة تحت إشراف اليخاندرو مخطط الأحمال، وركز الجهاز الفني على تدريبات الكرة والجانب الخططي في المران المسائي، وتم تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات، كما عقد مارتن لاسارتي جلسة تنسيقية مع الجهاز المعاون على هامش المران للوقوف على بعض الجوانب الفنية.
جاستن-تشونجا‎

«التحرير» تكشف شروط الثنائي الإفريقي للانضمام للأهلي

عرضت لجنة التخطيط بقطاع الكرة بالأهلي برئاسة طه إسماعيل، لمارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، سي ديهات للثنائي الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم فريق مازيمبي وجاستن تشونجا مهاجم فريق أورلاندو بايرتس والمنتخب الزامبي، من أجل المفاضلة بينهما للاستقرار على المهاجم الذي يريد ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية. وعلمت "التحرير" من مصادر داخل الأهلي أن لجنة التخطيط استقرت على موليكا وتشونجا، من أجل التعاقد مع أحد منهما خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة، في ظل إبداء الثنائي رغبتهما القوية في ارتداء قميص القلعة الحمراء.
محمد-ممدوح-هاشم (1)

محمد ممدوح هاشم ينتقل إلى بوخارست الروماني

انتقل محمد ممدوح هاشم نجم المنتخب المصري لكرة اليد ونجم الزمالك السابق، رسميا إلى نادي بوخارست الروماني، قادما من مونبلييه الفرنسي، حيث وقع هاشم على عقود الانضمام للنادي الروماني، لمدة موسم وحيد، في صفقة حرة. وبدأت مسيرة ممدوح هاشم مع مونبلييه الفرنسي الموسم قبل الماضي، بعدما انتقل إليه على سبيل الإعارة من مواطنه إكس، كما ساهم نجم منتخب يد الفراعنة مع مونبلييه في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا وهو أول لاعب مصري لكرة اليد يتوج بدوري أبطال أوروبا.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org