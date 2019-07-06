بسبب اشتعال المنافسة.. نيسان تخفض أسعار سياراتها

ما زال الركود يخيم على السوق رغم التخفيضات والعروض السعرية الكثيرة التي قدمها عدد كبير من الوكلاء والتجار.. وكانت شركة نيسان اليابانية آخر الشركات التي قدمت تخفيضات سعرية

تحرير:كريم ربيع ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٤٩ م

نيسان صني

أعلنت شركة «نيسان إيجيب» تخفيض أسعار جميع فئات سيارتيها المجمعتين في مصر «صني» و«سنترا» السيدان، بالإضافة إلى تخفيض أسعار السيارة المستوردة «قشقاي» الـSUV الرياضية الخدمية متعددة الاستخدامات، بقيم وصلت إلى 18 ألف جنيه. ونشر الموقع الرسمي للشركة الأسعار الجديدة للسيارات الثلاث في يوليو، وتراوحت قيم التخفيضات مقارنة بأسعار يونيو بين 11.000 جنيه وحتى 18.000 جنيه. وتسببت حملات المقاطعة الشعبية في كثير من المشاكل أجبرت وكلاء وتجار عدد من السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة.

نيسان صني تراجعت أسعار السيارة اليابانية نيسان «صني» السيدان بقيمة 11 ألف جنيه، على جميع فئاتها، وأصبح سعر الفئة الأولى يبدأ من 209 آلاف جنيه بدلا من 220 ألف جنيه، والفئة الثانية بـ220.000 جنيه بدلا من 231.000 جنيه، أما الفئة الثالثة فبـ231.000 جنيه بدلا من 242.000 جنيه. ونجحت «نيسان