بسبب اشتعال المنافسة.. نيسان تخفض أسعار سياراتها

ما زال الركود يخيم على السوق رغم التخفيضات والعروض السعرية الكثيرة التي قدمها عدد كبير من الوكلاء والتجار.. وكانت شركة نيسان اليابانية آخر الشركات التي قدمت تخفيضات سعرية
أعلنت شركة «نيسان إيجيب» تخفيض أسعار جميع فئات سيارتيها المجمعتين في مصر «صني» و«سنترا» السيدان، بالإضافة إلى تخفيض أسعار السيارة المستوردة «قشقاي» الـSUV الرياضية الخدمية متعددة الاستخدامات، بقيم وصلت إلى 18 ألف جنيه.
ونشر الموقع الرسمي للشركة الأسعار الجديدة للسيارات الثلاث في يوليو، وتراوحت قيم التخفيضات مقارنة بأسعار يونيو بين 11.000 جنيه وحتى 18.000 جنيه.
وتسببت حملات المقاطعة الشعبية في كثير من المشاكل أجبرت وكلاء وتجار عدد من السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة.
نيسان صني
تراجعت أسعار السيارة اليابانية نيسان «صني» السيدان بقيمة 11 ألف جنيه، على جميع فئاتها، وأصبح سعر الفئة الأولى يبدأ من 209 آلاف جنيه بدلا من 220 ألف جنيه، والفئة الثانية بـ220.000 جنيه بدلا من 231.000 جنيه، أما الفئة الثالثة فبـ231.000 جنيه بدلا من 242.000 جنيه.
ونجحت «نيسان
نيسان صني
تراجعت أسعار السيارة اليابانية نيسان «صني» السيدان بقيمة 11 ألف جنيه، على جميع فئاتها، وأصبح سعر الفئة الأولى يبدأ من 209 آلاف جنيه بدلا من 220 ألف جنيه، والفئة الثانية بـ220.000 جنيه بدلا من 231.000 جنيه، أما الفئة الثالثة فبـ231.000 جنيه بدلا من 242.000 جنيه.
ونجحت «نيسان صني» -المجمعة محليا- في تصدر قائمة مبيعات سيارات الملاكي خلال عام 2018، بإجمالي مبيعات 13.545 سيارة بفارق 5.497 وحدة عن أقرب منافسيها -هيونداي توسان-.
وتُعد نيسان صني واحدة من السيارات الاقتصادية في سعرها واستهلاكها للوقود، إلا أنها أيضا تتميز بجودة الخامات، وهذا ما يجعلها واحدة من أقوى المنافسين في فئتها.
ويتميز الموديل الجديد من صني 2019 1.5 A/T، بعدة مواصفات أهمها: «سعة الموتور 1498 سي سي، قوة المحرك 108 أحصنة على 6000 لفة في الدقيقة، يبلغ عزم السيارة 134 نيوتن على كل 4000 لفة في الدقيقة، يمكنها التسارع من 0 - 100 كيلومتر في الساعة خلال 15.5 ثانية، تبلغ السرعة القصوى 178 كيلومترا في الساعة، متوسط استهلاك الوقود 6.9 لتر لكل 100 كيلومتر».
نيسان قشقاي
احتلت قشقاي المركز الخامس في قائمة السيارات الكروس أوفر الأكثر مبيعًا خلال الربع الأول من العام الحالي، السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات التي يتم استيرادها من مصانع الشركة اليابانية في المملكة المتحدة، بعد أن تسببت التخفيضات السعرية التي قدمها وكيل السيارة اليابانية فى زيادة المبيعات، بـ497 وحدة مباعة، وبعد التخفيض أصبحت أسعارها تنافسية بشكل كبير، حيث يبلغ سعر فئة بلغ معدل تراجع أسعارها في يوليو 15.000 جنيه.
وتعتمد السيارة على محرك ذى 4 سلندرات ذى شاحن تربو تبلغ سعته 1200 سى سى تبلغ قوته 117 حصان عند 4500 دورة في الدقيقة بينما يبلغ عزمه الأٌقصى 190 نيوتن متر عند 2000 دورة في الدقيقة.
ويتصل المحرك بناقل سرعات CVT متغير النسب بشكل مستمر، ويتميز المحرك بتقنية عالية وأداء قوى علاوة على توفير فى استهلاك الوقود.
وتأتي السيارة في مصر بثلاث فئات، ويبدأ سعر الفئة الأولى من 379 ألف جنيه، بدلا من 394 ألف جنيه، والفئة الثانية بـ409 آلاف جنيه، مقارنة بـ424 ألف جنيه في يونيو، والفئة الثالثة 439 ألف جنيه، بدلا من 454 ألف جنيه.
نيسان سنترا
حصلت نيسان «سنترا» المجمعة في مصر على أكبر نسبة تخفيض، بعدما تراجعت أسعار فئتيها بقيمة 18.000 جنيه، مقارنة بأسعارهما في يونيو الماضي، وعقب التخفيض أصبح سعر الفئة القياسية بـ269 ألف جنيه بدلا من 287 ألف جنيه، وتراجع سعر الفئة الأعلى إلى 287 ألف جنيه بدلا من 305 آلاف جنيه.
وتتميز سنترا برحابتها واتساعها من الداخل وشكلها الجيد من الخارج، كما أنها مريحة في السفر، وتحتوي على مساحات كبيرة للحمولات المختلفة.
وتأتي السيارة بمواصفات:
سعة الموتور 1598 سي سي.
قوة الموتور 118 حصانا.
العزم الأقصى 154 نيوتن متر.
4 سلندرات.
5 نقلات حركة أوتوماتيكية.
سعة خزان الوقود 52 لترا.
استهلاك الوقود 8.9 لتر بنزين، لكل 100 كيلو متر.
نوع الوقود 92.
التسارع من 0 - 100 كيلو متر خلال 10.9 ثانية.
السرعة القصوى 180 كيلومترا في الساعة.
سعة الصندوق الخلفى 510 لترات.
الارتفاع عن الأرض 165 ملي مترا.
نظام فرامل ABS.
توزيع إلكتروني للفرامل EBD.
نظام إيموبليزر ضد السرقة.
صوت تنبيهي فى حالة عدم غلق السيارة.
وسائد هوائية للسائق وللراكب الأمامي.