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بسبب اشتعال المنافسة.. نيسان تخفض أسعار سياراتها

ما زال الركود يخيم على السوق رغم التخفيضات والعروض السعرية الكثيرة التي قدمها عدد كبير من الوكلاء والتجار.. وكانت شركة نيسان اليابانية آخر الشركات التي قدمت تخفيضات سعرية
تحرير:كريم ربيع ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٤٩ م
نيسان صني
نيسان صني
أعلنت شركة «نيسان إيجيب» تخفيض أسعار جميع فئات سيارتيها المجمعتين في مصر «صني» و«سنترا» السيدان، بالإضافة إلى تخفيض أسعار السيارة المستوردة «قشقاي» الـSUV الرياضية الخدمية متعددة الاستخدامات، بقيم وصلت إلى 18 ألف جنيه. ونشر الموقع الرسمي للشركة الأسعار الجديدة للسيارات الثلاث في يوليو، وتراوحت قيم التخفيضات مقارنة بأسعار يونيو بين 11.000 جنيه وحتى 18.000 جنيه. وتسببت حملات المقاطعة الشعبية في كثير من المشاكل أجبرت وكلاء وتجار عدد من السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة.
نيسان صني تراجعت أسعار السيارة اليابانية نيسان «صني» السيدان بقيمة 11 ألف جنيه، على جميع فئاتها، وأصبح سعر الفئة الأولى يبدأ من 209 آلاف جنيه بدلا من 220 ألف جنيه، والفئة الثانية بـ220.000 جنيه بدلا من 231.000 جنيه، أما الفئة الثالثة فبـ231.000 جنيه بدلا من 242.000 جنيه. ونجحت «نيسان
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صندوق-النقد-الدولي

بعد رفع الوقود| هل يصرف صندوق النقد الشريحة الأخيرة؟

رفعت الحكومة أمس، الجمعة، أسعار الوقود والتي تعد الزيادة الأخيرة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه حاليا بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وبموجب هذا البرنامج التزمت الحكومة المصرية بتنفيذ مجموعة من الإجراءات الإصلاحية وحصلت من خلالها على 10 مليارات دولار مقسمة على 5 شرائح. وتوقع أحمد كوجك نائب وزير المالية، صرف الشريحة السادسة والأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2 مليار دولار خلال شهر يوليو الجاري، لافتا إلى أن هذا يتوقف على حسب مواعيد اجتماعات مجلس إدارة الصندوق.
ازمة-بنزين

بعد تطبيق التسعير التلقائي.. ما مصير أسعار البنزين؟

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا ببدء تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية. وشمل القرار أن تتولى اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الوزراء، متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، أي كل ثلاثة أشهر، لربط سعر المنتجات البترولية بالسوق المحلية، بنسبة زيادة ونقص متوسط السعر العالمي، لخام برنت وسعر الصرف. ورفعت الحكومة أمس، الجمعة، أسعار المواد البترولية، والتي تعد الزيادة الرابعة والأخيرة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
ذهب

أسعار الذهب تعاود الهبوط خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم، السبت، لينخفض سعر الجرام بنحو 7 جنيهات، وذلك نتيجة انخفاض سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1400 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019، لتسجل نحو 357 مليون دولار.
محطة -بنزين (1)

قرار بتطبيق آلية التسعير التلقائي للبنزين كل 3 أشهر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1558 لسنة 2019، بشأن التسعير التلقائي للمنتجات البترولية. وشمل القرار أن تتولى اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الوزراء، متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، أي كل ثلاثة أشهر، لربط سعر المنتجات البترولية بالسوق المحلية، واستثنى البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة في الكهرباء والمخابز، بنسبة زيادة ونقص متوسط السعر العالمي، لخام برنت وسعر الصرف. وتضمن القرار تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تسليم المستهلك، شاملا الضريبة على القيمة المضافة.
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مهاب-مميش (1)

مميش: بحيرة فيكتوريا ستوفر فرص عمل لشباب إفريقيا

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية، إن مشروع الربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط سيعطي قيمة مضافة للقارة الإفريقية، مؤكدًا أنه يساعد في نجاح تبادل التجارة بين الدول المختلفة، كما سيخلق حياة وفرص جيدة للعمل للشباب المصري والإفريقي، مشيرًا إلى أن المشروع سيستفيد منه كل الشعوب الإفريقية. وأضاف: "مصر وإفريقيا في مركب واحدة وليس أمامنا غير العمل لصالح شعوبنا ويجب أن نتكاتف الأيدي ونخلص النوايا لنجاح ذلك المشروع وغيره من المشروعات التي ستنهض بالقارة ككل".
ليبيا

مصر والجزائر وتونس: نرفض التدخل الخارجي في ليبيا

أعلنت مصر والجزائر وتونس رفضها الكامل للتدخل الخارجي في الشأن الليبي، وتدفق السلاح إلى داخل ليبيا بما يؤجج الصراع. وجاء في البيان المشترك للدول الثلاث، عقب اجتماع وزراء الخارجية السابع بشأن التسوية في ليبيا، اليوم الأربعاء، في تونس، "أعرب الوزراء عن بالغ قلقهم من الوضع الحالي في ليبيا"، مؤكدين مواصلة العمل سويا لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، من أجل وقف إطلاق النار. وأضاف البيان أن الدول الثلاث "أكدت أنه لا حل عسكري للأزمة الليبية"، مشددين على "أهمية الحفاظ على المسار السياسي كسبيل لحل الأزمة".
سامح-شكرى (1)

مصر تدين استهداف مليشيات الحوثي لمطار أبها السعودي

أصدرت وزارة الخارجية، بيانا أكدت فيه إدانة مصر -بأشد العبارات- استهداف مليشيات الحوثي في اليمن لمطار أبها الدولي جنوب المملكة العربية السعودية بمقذوف صباح اليوم، ما أسفر عن إصابة 26 شخصا من جنسيات مختلفة. وجاء في بيان الخارجية، أن مصر تقف حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة أي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها، مشددةً على ضرورة الوقف الفوري لأي استهداف للأراضي السعودية. وأعرب البيان عن تمنيات مصر بسرعة الشفاء للمصابين.
دودة-الحشد-وممدوح-السباعي

الحشرة الجياشة تخترق الحدود وتهدد المحاصيل الزراعية

تعد «الحشرة الجياشة» واحدة من أخطر الآفات التي تسبب أضرارا بالغة في الزراعات، والتي تم اكتشافها في غرب أفريقيا للمرة الأولى، وبالتزامن مع انتشارها في عدد من الدول تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» رفع حالة الطوارئ لمواجهتها من خلال الإجراءات الاحترازية. وشدد عز الدين أبوستيت وزير الزراعة، على التنسيق بين خبراء منظمة «الفاو» والزراعة لاتخاذ كافة الإجراء الاحترازية للتصدي لـ«دودة الحشد الخريفية» والتي تهدد 8 محاصيل رئيسية معلنا رفع حالة الطوارئ لمواجهة «دودة الحشد الخريفية».
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