«الأوقاف» تفتح باب التقديم للحصول على تصريح واعظة

٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٥٠ م

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم للراغبات في استخراج تصريح واعظة جديدة متطوعة، وذلك لجميع عضوات هيئة التدريس ومعاونيهم في التخصصات الشرعية والعربية بجميع الجامعات المصرية، ولجميع خريجات جامعة الأزهر الشريف من العاملات بالمعاهد الأزهرية أو أية جهة تتبع الأزهر الشريف. واشترطت الوزارة في بيان لها اليوم، السبت، اجتياز الواعظات الاختبارات أو المقابلات المقررة، إذ تجرى الاختبارات تحريريًّا وشفويًّا لجميع المتقدمات عدا درجة أستاذ مساعد فصاعدًا فتجرى لهن مقابلة شخصية مع تقديم صورة من السيرة الذاتية ونسخة كاملة من مؤلفاتهن عند المقابلة.

وأفادت الوزارة بأن من ترغب في التقديم خلال أسبوعين من تاريخ نشر الإعلان فعليها التقديم من خلال هذا (الرابط).وكانت وزارة التضامن الاجتماعي، أرسلت واعظات للأراضي السعودية لمرافقة الحجيج، لأول مرة هذا العام، بالاتفاق مع وزارة الأوقاف، مشيرة إلى عقد ندوات دينية لتوعية الحجيج، من خلال التنسيق مع الوعاظ المتخصصين،