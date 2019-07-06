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أحمد أمين يحكي تجربته مع الصمت: أسبوعين من غير كلام

تحرير:التحرير ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٣٠ م
أحمد أمين
أحمد أمين
روى الفنان أحمد أمين، كيف قضى الأيام الماضية «في صمت تام»، بعدما نصحه الأطباء بذلك، نظرًا لتعرضه إلى إصابة في الحنجرة، قائلا: "أنا الحمد لله بقيت أحسن كتير، وهارجع أشتغل قريب.. المهم إني استفدت كتير جدا من تجربة الصمت.. أسبوعين من غير كلام فرقوا معايا جدا". ولخص أمين التجربة في عدة نقاط قائلا: "أولا لقيت نفسي عايز أكتب زي زمان، مش عشان عندي كبت.. ما هو لما بتقلل وقت الإرسال، وقت الاستقبال بيزيد.. قريت كتير وحتى حاجات متعلقة عالحيطة في المكتب وماكنتش قريتها، وتقريبا قربت أسمع الحاجات كمان.. قربت أسمع الزرعة اللي عندي في المطبخ".
وتابع أمين: "كنت بتواصل مع الناس بالكتابة واحتفظت بشوية ورق منه ورقة بكلم بيها مراتي، لقيت فيها 3 جمل بس (ياااه؟ ما هي غلسة وتستاهل وحاضر يا حبيبتي)". وأكمل: "كنت بشاور لأولادي وفهموني، وما اضطريتش أزعق في البيت.. الصمت محتاج صبر.. وعدم التعبير بالكلام محتاج بلاغة، ومن العجائب مثلا إني أنا طلبت الأوردر
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الشرنوبي يجيب.. هل هناك جزء ثان من «كأنه إمبارح»؟

نشر الفنان محمد الشرنوبى، صورة تجمعه بكل من الفنانة هدى المفتي وخالد أنور وأسماء جلال، على موقع «إنستجرام» وهم يوجدون داخل حمام السباحة، وعلق على الصورة: «ده جزء تاني وده ولا إيه؟ كأنه إمبارح»، وتفاعل الجمهور مع الصورة، مؤكدين سعادتهم حال تقديم جزء ثان من المسلسل الذي عرض العام الماضى وحقق نجاحا كبيرًا، ولكن هل هناك بالفعل جزء ثان من المسلسل؟ الأمر لا يزال غير مؤكد، ولكن نهاية الجزء الأول تركها الكاتب مفتوحة وتتحمل تقديم جزء آخر، خاصة مع اهتمام المشاهدين بقصة "علي" الطفل الذى أصبح شابا وتبحث عائلته عنه منذ أن خطف منها وهو بالخامسة من عمره.
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النجوم و«غطاء الزجاجة».. أصالة تخوض أول تحدٍّ

من وقت لآخر يظهر تحدٍّ جديد بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ينتشر بسرعة الصاروخ فور إقدام المشاهير والنجوم العالميين على خوضه، ومع تداول تلك الفيديوهات والصور يبدأ النجوم العرب فى تقليد الفكرة، فبعد تحدي «رقصة الكيكي» التي شارك فيها الغالبية العظمى من الفنانين والأشخاص العاديين، ظهر تحدّ جديد، هو "bottle cap challenge" ويعنى «تحدي غطاء الزجاجة» حيث يقوم المشارك فى التحدى بنشر فيديو لنفسه تم تصويره بأسلوب التصوير البطيء "slow motion" وهو يقوم بركلة خلفية لإزالة غطاء غير مغلق بإحكام عن زجاجة، وذلك دون تحريك الزجاجة ذاتها.
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أحمد أمين ممنوع من الكلام لهذا السبب

كشف الفنان أحمد أمين، عن احتمالية إجراءه لعملية جراحية في الحنجرة، حيث تعرّض لإصابة بها وأهملها لفترة، وعليه فهو ممنوع من الكلام بأمر الأطباء لمدة 3 أسابيع. وكتب أحمد أمين، عبر حسابه بموقع "تويتر": "حصل لي إصابة في الحنجرة، والصراحة أهملتها، بالتالي احتمال أعمل عملية، بس الأكيد وللأسف مش هاينفع استخدم صوتي أبدًا لمدة 3 أسابيع، للأسف مش هاقدر أشتغل، مش هعرف أرد على التليفون، بس اتفقت مع حد يزعق لولادي بدالي، وهاشجع المنتخب بالإشارة بقى، وقدر الله وما شاء فعل".
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