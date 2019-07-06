أحمد أمين يحكي تجربته مع الصمت: أسبوعين من غير كلام

تحرير:التحرير ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٣٠ م

أحمد أمين

روى الفنان أحمد أمين، كيف قضى الأيام الماضية «في صمت تام»، بعدما نصحه الأطباء بذلك، نظرًا لتعرضه إلى إصابة في الحنجرة، قائلا: "أنا الحمد لله بقيت أحسن كتير، وهارجع أشتغل قريب.. المهم إني استفدت كتير جدا من تجربة الصمت.. أسبوعين من غير كلام فرقوا معايا جدا". ولخص أمين التجربة في عدة نقاط قائلا: "أولا لقيت نفسي عايز أكتب زي زمان، مش عشان عندي كبت.. ما هو لما بتقلل وقت الإرسال، وقت الاستقبال بيزيد.. قريت كتير وحتى حاجات متعلقة عالحيطة في المكتب وماكنتش قريتها، وتقريبا قربت أسمع الحاجات كمان.. قربت أسمع الزرعة اللي عندي في المطبخ".

وتابع أمين: "كنت بتواصل مع الناس بالكتابة واحتفظت بشوية ورق منه ورقة بكلم بيها مراتي، لقيت فيها 3 جمل بس (ياااه؟ ما هي غلسة وتستاهل وحاضر يا حبيبتي)". وأكمل: "كنت بشاور لأولادي وفهموني، وما اضطريتش أزعق في البيت.. الصمت محتاج صبر.. وعدم التعبير بالكلام محتاج بلاغة، ومن العجائب مثلا إني أنا طلبت الأوردر