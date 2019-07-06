ديانج: انتقالي للأهلي فرصة كبيرة في مسيرتي

تحرير:أحمد سعيد ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:١٤ م

أليو ديانج

أعرب المالي أليو ديانج، عن سعادته البالغة بالانتقال لصفوف الأهلي المصري، قادمًا من مولودية الجزائر لمدة 5 مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأعلن النادي الأهلي، أمس الجمعة، ضم المالي أليو ديانج لمدة 5 مواسم، قادمًا من مولودية الجزائر، بعد سلسلة من المفاوضات استمرت قرابة الشهر. ديانج يبلغ من العمر 21 عاما، ويلعب في مركز الوسط المدافع، ويعد أحد لاعبي منتخب مالي الأوليمبي، انضم إلى صفوف مولودية الجزائر ليصبح محط أنظار العديد من الفرق، إلا أن رغبة اللاعب والمفاوضات الجادة حسمت الصفقة لصالح الأهلي لمدة 5 مواسم قادمة.

وقال ديانج في فيديو بثه الحساب الرسمي للأهلي "سعيد للغاية بالانتقال لأحد أكبر أندية إفريقيا والعالم، أعتبر ذلك فرصة كبيرة لي في مسيرتي الكروية". وتابع: "أتمنى أن يحالفني التوفيق في مسيرتي مع الأهلي المصري خلال الفترة المقبلة". ومن المقرر أن يلتحق أليو ديانج بمعسكر الفريق في إسبانيا، حيث سيغادر الفريق