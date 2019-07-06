رياضة

ديانج: انتقالي للأهلي فرصة كبيرة في مسيرتي

تحرير:أحمد سعيد ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:١٤ م
أليو ديانج
أليو ديانج
أعرب المالي أليو ديانج، عن سعادته البالغة بالانتقال لصفوف الأهلي المصري، قادمًا من مولودية الجزائر لمدة 5 مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأعلن النادي الأهلي، أمس الجمعة، ضم المالي أليو ديانج لمدة 5 مواسم، قادمًا من مولودية الجزائر، بعد سلسلة من المفاوضات استمرت قرابة الشهر. ديانج يبلغ من العمر 21 عاما، ويلعب في مركز الوسط المدافع، ويعد أحد لاعبي منتخب مالي الأوليمبي، انضم إلى صفوف مولودية الجزائر ليصبح محط أنظار العديد من الفرق، إلا أن رغبة اللاعب والمفاوضات الجادة حسمت الصفقة لصالح الأهلي لمدة 5 مواسم قادمة.
وقال ديانج في فيديو بثه الحساب الرسمي للأهلي "سعيد للغاية بالانتقال لأحد أكبر أندية إفريقيا والعالم، أعتبر ذلك فرصة كبيرة لي في مسيرتي الكروية". وتابع: "أتمنى أن يحالفني التوفيق في مسيرتي مع الأهلي المصري خلال الفترة المقبلة". ومن المقرر أن يلتحق أليو ديانج بمعسكر الفريق في إسبانيا، حيث سيغادر الفريق
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المغر- وجنوب-افريقيا (5)

مدرب جنوب إفريقيا يعلن تشكيل مباراة مصر

أعلن ستيوارت باكستر المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا عن تشكيل فريقه لمواجهة المنتخب الوطني الأول، في مباراة الدور ثمن النهائي لكأس أمم إفريقيا 2019، والمقرر أن تقام على استاد القاهرة، في تمام التاسعة مساء، ووصلت مصر إلى هذا الدور بعد تصدرها ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط، بالفوز على زيمبابوي بهدف نظيف، والفوز على كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا 2- 0، أما جنوب إفريقيا فصعدت ضمن أفضل ثوالث من المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بعد الخسارة من المغرب وكوت ديفوار 1- 0 والفوز على ناميبيا بنفس النتيجة.
بعثة-الأهلي-في إسبانيا‎

بعثة الأهلي تصل إلى إسبانيا بعد رحلة طيران 4 ساعات

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل إلى فندق الإقامة بمدينة إليكانتي بإسبانيا لخوض معسكر الإعداد وانطلقت رحلة الطيران في العاشرة صباح اليوم السبت، والتي استغرقت نحو 4 ساعات ونصف الساعة وصولا إلى مدينة إليكانتي التي تستضيف معسكر الفريق، ويتخلل المعسكر ثلاث مباريات ودية متدرجة المستوى من أجل تجهيز اللاعبين لاستئناف منافسات الموسم الجاري عقب نهاية بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام حاليا في مصر حتى 19 يوليو. ويخوض الفريق مرانا خفيفا مساء اليوم السبت فى إليكانتى على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة.
توافد-جماهير-منتخبى الكاميرون-ونيجيريا-لاستاد الاسكندرية (1)

توافد جماهير الكاميرون ونيجيريا على استاد إسكندرية

شهد محيط استاد الإسكندرية، اليوم السبت، توافد جماهير منتخبي نيجيريا والكاميرون، إذ بدأت المباراة بين الفريقين في تمام السادسة مساء في إطار منافسات الدور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية "كان 2019"، التي تستضيفها مصر، ويدير المباراة طاقم تحكيم من بوتسوانا بقيادة الحكم جوشوا بوندو. وكان منتخب نيجيريا حجز مقعده في دور الـ 16 بعدما حل ثانيا في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط خلف مدغشقر، بينما صعد منتخب الكاميرون بعدما حل ثانيا في جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط خلف غانا.
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مصر-والكونغو (1)

لغة الانتصارات لا تغيب عن الفراعنة مع الحكم كاستاني

تتجه الأنظار اليوم السبت صوب ملعب القاهرة الذي سيحتضن مباراة المنتخب الوطني وجنوب إفريقيا في دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية، ويدير مباراة اليوم الحكم الجابوني إيريك أوتوجو كاستاني، الذي سبق وأن أدار 11 مباراة من قبل في كأس الكان ليس من بينهم أي مباراة لجنوب إفريقيا، بينما أدار مباراة واحدة من قبل للفراعنة كانت أمام المغرب في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية الماضية في الجابون وفازت مصر بهدف نظيف حينها، وفي تصفيات كأس العالم، حكم فوز الفراعنة على غانا بهدفين دون رد على ملعب برج العرب في تصفيات المونديال الأخير.
الزمالك-ونهضة-بركان المغربي (1- (6)

الزمالك يخسر أمام إيل ليماسول في أولى وديات قبرص

خسر فريق نادي الزمالك أمام فريق إيل ليماسول القبرصي بطل كأس قبرص في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في إطار استعدادات الفريق الأبيض لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز، حيث تقدم للزمالك أحمد مدبولي في الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء وتعادل فريق إيل في الدقيقة التاسعة، بينما أضاف محمد إبراهيم الهدف الثاني في الدقيقة الـ 39 ثم أحرز عمر السعيد الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع بالشوط الأول، وفي الشوط الثاني أحرز فريق إيل 3 أهداف في الدقائق 12 و40 والوقت المحتسب بدلا من الضائع.
أليو ديانج

رسميا.. الأهلي يضم المالي أليو ديانج لمدة خمسة مواسم

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، المتواجد حاليًا في الجزائر، عن تعاقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع المالي أليو ديانج، لاعب مولودية الجزائر الجزائري، لمدة خمسة مواسم قادمة، بعد المفاوضات التي استمرت أكثر من شهر في ضوء ترشيح الجهاز الفني للاعب والسعي للاستفادة بجهوده بداية من الموسم المقبل. وغادر أمير توفيق إلى الجزائر قبل يومين لإتمام إجراءات التعاقد مع اللاعب بعدما أثير عن تلقيه عدة عروض من دوريات أخرى، وبالفعل حصل مدير التعاقدات على تقويع اللاعب بشكل رسمي بعد الإتفاق مع ناديه على كل التفاصيل.
فرحة-لعيبة-النادى-الاهلى (2)

الأهلي يطلب التعاقد مع الدبابة المالية «أليو ديانج»

كشفت مصادر في النادي الأهلي، أن لجنة التعاقدات بالنادي أرسلت فاكسًا رسميا لنادي مولودية الجزائر بشأن الحصول على خدمات المالي أليو ديانج لاعب خط وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد أن أبدى الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي رغبته في التعاقد مع لاعب خط وسط مدافع لتدعيم الفريق خلال الفترة المُقبلة. وتقدم مسؤولو الأهلي بخطاب رسمي لنظيره الجزائري من أجل الاستفسار عن مدى إمكانية التعاقد مع اللاعب المالي صاحب الـ22 عامًا، وتحديد القيمة المادية التي تناسبهم، من أجل إتمام الصفقة.
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