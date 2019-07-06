رياضة

مدرب جنوب إفريقيا يعلن تشكيل مباراة مصر

تحرير:أحمد بركات ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٢٥ م
جنوب إفريقيا
جنوب إفريقيا
أعلن ستيوارت باكستر المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا عن تشكيل فريقه لمواجهة المنتخب الوطني الأول، في مباراة الدور ثمن النهائي لكأس أمم إفريقيا 2019، والمقرر أن تقام على استاد القاهرة، في تمام التاسعة مساء، ووصلت مصر إلى هذا الدور بعد تصدرها ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط، بالفوز على زيمبابوي بهدف نظيف، والفوز على كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا 2- 0، أما جنوب إفريقيا فصعدت ضمن أفضل ثوالث من المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بعد الخسارة من المغرب وكوت ديفوار 1- 0 والفوز على ناميبيا بنفس النتيجة.
وضم تشكيل جنوب إفريقيا كلا من: حراسة المرمى: رونوين ويليامز خط الدفاع: ماكهازي، هلانتي، ماخوينزي، هالاتشوايا خط الوسط: ديان فورمان، موكوتجو، زونجو، لورش خط الهجوم: بيرسي تاو، موتثيبا وتواجه المنتخبان في 11 مباراة سابقة، حققت جنوب إفريقيا الفوز خلالها في 6 مباريات مقابل 4 انتصارات للمنتخب الوطني،
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أليو ديانج

ديانج: انتقالي للأهلي فرصة كبيرة في مسيرتي

أعرب المالي أليو ديانج، عن سعادته البالغة بالانتقال لصفوف الأهلي المصري، قادمًا من مولودية الجزائر لمدة 5 مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأعلن النادي الأهلي، أمس الجمعة، ضم المالي أليو ديانج لمدة 5 مواسم، قادمًا من مولودية الجزائر، بعد سلسلة من المفاوضات استمرت قرابة الشهر. ديانج يبلغ من العمر 21 عاما، ويلعب في مركز الوسط المدافع، ويعد أحد لاعبي منتخب مالي الأوليمبي، انضم إلى صفوف مولودية الجزائر ليصبح محط أنظار العديد من الفرق، إلا أن رغبة اللاعب والمفاوضات الجادة حسمت الصفقة لصالح الأهلي لمدة 5 مواسم قادمة.
بعثة-الأهلي-في إسبانيا‎

بعثة الأهلي تصل إلى إسبانيا بعد رحلة طيران 4 ساعات

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل إلى فندق الإقامة بمدينة إليكانتي بإسبانيا لخوض معسكر الإعداد وانطلقت رحلة الطيران في العاشرة صباح اليوم السبت، والتي استغرقت نحو 4 ساعات ونصف الساعة وصولا إلى مدينة إليكانتي التي تستضيف معسكر الفريق، ويتخلل المعسكر ثلاث مباريات ودية متدرجة المستوى من أجل تجهيز اللاعبين لاستئناف منافسات الموسم الجاري عقب نهاية بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام حاليا في مصر حتى 19 يوليو. ويخوض الفريق مرانا خفيفا مساء اليوم السبت فى إليكانتى على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة.
توافد-جماهير-منتخبى الكاميرون-ونيجيريا-لاستاد الاسكندرية (1)

توافد جماهير الكاميرون ونيجيريا على استاد إسكندرية

شهد محيط استاد الإسكندرية، اليوم السبت، توافد جماهير منتخبي نيجيريا والكاميرون، إذ بدأت المباراة بين الفريقين في تمام السادسة مساء في إطار منافسات الدور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية "كان 2019"، التي تستضيفها مصر، ويدير المباراة طاقم تحكيم من بوتسوانا بقيادة الحكم جوشوا بوندو. وكان منتخب نيجيريا حجز مقعده في دور الـ 16 بعدما حل ثانيا في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط خلف مدغشقر، بينما صعد منتخب الكاميرون بعدما حل ثانيا في جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط خلف غانا.
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المغر- وجنوب-افريقيا (6)

مدرب جنوب إفريقيا: هدفنا زيادة الضغوط على الفراعنة

كشف ستيوارت باكستر، المدير الفني لجنوب إفريقيا، عن استعداداته لمواجهة الفراعنة مساء غد السبت ضمن مباريات دور الـ16 بكأس الأمم، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، إذ أكد في تصريحات صحفية خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أن فريقه لعب 3 مباريات في وقت قصير وأن كأس الأمم سريعة، إلا أنه متفائل بمواجهة الدولة المضيفة للبطولة. وأضاف باكستر خلال تصريحاته، أن الضغط الأكبر يقع على المنتخب المصري بسبب وجود الجماهير بشكل كبير، قائلا: "ستكون مهمتنا أن نزيد من الضغوط على الفراعنة؛ لأن الجماهير سلاح ذو حدين وسنحاول استخدامهم لصالحنا".
مصر وأوغندا‎ (8)

محمد صلاح يغيب عن تدريبات منتخب مصر

تغيب محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني ونجم فريق ليفربول الإنجليزي، عن تدريبات الفراعنة استعداداً لمباراة جنوب إفريقيا في ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية مساء السبت المقبل، التي ستجمعهما على استاد القاهرة الدولي. وجاء غياب صلاح عن التدريبات بسبب تعرضه لنزلة برد قوية لم تمكنه من المشاركة في المران الجماعي، ليفضل الجهاز الطبي منحه راحة، حيث جاء قرار المكسيكي بعد التشاور مع الجهاز الطبي والاتفاق على عدم إشراك محمد صلاح في التدريبات، خوفاً من تفاقم حالته للأسوأ.
منتخب-جنوب-افريقيا‎ (3)

مدرب جنوب إفريقيا: اللعب ضد الفراعنة تحد كبير ومثير

أكد ستيوارت باكستر، مدرب منتخب جنوب إفريقيا، أن لاعبيه لا يحتاجون إلى أى حافز إضافى عندما يواجهون مصر فى استاد القاهرة، مساء السبت فى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم 2019، وأضاف أن التأهل فى حد ذاته كاف لتحفيز أى لاعب، واللعب ضد الفراعنة تحد كبير ومثير، قائلا: "إنه تحد كبير، أعتقد أن دور المجموعات كان صعبا للغاية، وكانت مجموعتنا صعبة جدا. لقد كانت ثواني من كل لعبة تقريبًا كأنها لعبة مختلفة، وهي نتيجة مختلفة حتى يعتقد الناس أننا مررنا بالباب الخلفى أو أيا كان، لكننا كنا على بعد ثوانٍ فى عدة ألعاب من المرور بقوتنا ولاعبينا".
الشوط -لاول-مصر-واوغندا‎ (4)

تعرف على طريق مصر للوصول إلى نهائي أمم إفريقيا

تأكد رسميا مواجهة المنتخب الوطني لنظيره الجنوب إفريقي، في منافسات دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الحالي، وذلك بعد خسارة أنجولا أمام مالي بهدف دون رد، مساء الثلاثاء، الفراعنة تأهلوا إلى ثمن النهائي بعدما تصدروا المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بالفوز خلال الثلاث مواجهات الماضية، فكانت الأولى أمام زيمبابوي وانتهت بفوز منتخبنا بهدف دون رد، ثم الفوز على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 2/ صفر، وختامًا الفوز على أوغندا بنفس النتيجة.
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