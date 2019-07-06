مدرب جنوب إفريقيا يعلن تشكيل مباراة مصر

تحرير:أحمد بركات ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٢٥ م

جنوب إفريقيا

أعلن ستيوارت باكستر المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا عن تشكيل فريقه لمواجهة المنتخب الوطني الأول، في مباراة الدور ثمن النهائي لكأس أمم إفريقيا 2019، والمقرر أن تقام على استاد القاهرة، في تمام التاسعة مساء، ووصلت مصر إلى هذا الدور بعد تصدرها ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط، بالفوز على زيمبابوي بهدف نظيف، والفوز على كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا 2- 0، أما جنوب إفريقيا فصعدت ضمن أفضل ثوالث من المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بعد الخسارة من المغرب وكوت ديفوار 1- 0 والفوز على ناميبيا بنفس النتيجة.

وضم تشكيل جنوب إفريقيا كلا من: حراسة المرمى: رونوين ويليامز خط الدفاع: ماكهازي، هلانتي، ماخوينزي، هالاتشوايا خط الوسط: ديان فورمان، موكوتجو، زونجو، لورش خط الهجوم: بيرسي تاو، موتثيبا وتواجه المنتخبان في 11 مباراة سابقة، حققت جنوب إفريقيا الفوز خلالها في 6 مباريات مقابل 4 انتصارات للمنتخب الوطني،