أبو تريكة يغيب عن تحليل مباراة مصر وجنوب إفريقيا

تحرير:أحمد سعيد ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:١٨ م

محمد أبو تريكة

اعتذر محمد أبو تريكة، لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، عن التواجد في الاستوديو التحليلي لقناة beIN SPORTS لتحليل مباراة مصر وجنوب إفريقيا المقرر لها مساء اليوم السبت، ضمن مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي ستقام على استاد القاهرة الدولي. ويعاني أبو تريكة من نزلة برد حادة ستمنعه من الظهور في الاستوديو التحليلي رغم إعلان القناة، وسيعوض هيثم فاروق لاعب منتخب مصر والزمالك السابق، محمد أبو تريكة في استوديو beIN لتحليل لقاء المنتخب أمام جنوب إفريقيا.

من جانبه كتب هيثم فاروق عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أطيب الأمنيات بالشفاء العاجل للنجم الكبير محمد أبوتريكة". أطيب الأمنيات بالشفاء العاجل للنجم الكبير محمد أبوتريكة — Haytham Farouk (@HaythamFarouk) July 6, 2019 وتواجه منتخب مصر بنظيره الجنوب إفريقي في 11 مباراة سابقة، حققت