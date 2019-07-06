رياضة

أبو تريكة يغيب عن تحليل مباراة مصر وجنوب إفريقيا

تحرير:أحمد سعيد ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:١٨ م
محمد أبو تريكة
محمد أبو تريكة
اعتذر محمد أبو تريكة، لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، عن التواجد في الاستوديو التحليلي لقناة beIN SPORTS لتحليل مباراة مصر وجنوب إفريقيا المقرر لها مساء اليوم السبت، ضمن مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي ستقام على استاد القاهرة الدولي. ويعاني أبو تريكة من نزلة برد حادة ستمنعه من الظهور في الاستوديو التحليلي رغم إعلان القناة، وسيعوض هيثم فاروق لاعب منتخب مصر والزمالك السابق، محمد أبو تريكة في استوديو beIN لتحليل لقاء المنتخب أمام جنوب إفريقيا.
من جانبه كتب هيثم فاروق عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أطيب الأمنيات بالشفاء العاجل للنجم الكبير محمد أبوتريكة". أطيب الأمنيات بالشفاء العاجل للنجم الكبير محمد أبوتريكة — Haytham Farouk (@HaythamFarouk) July 6, 2019 وتواجه منتخب مصر بنظيره الجنوب إفريقي في 11 مباراة سابقة، حققت
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نيجيريا تهزم الكاميرون وتصعد إلى ربع نهائي كأس الأمم

تأهل منتخب نيجيريا إلى الدور ربع النهائي من كأس الأمم الإفريقية، بعدما تمكن من الفوز على منتخب الكاميرون بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على استاد الإسكندرية، في إطار دور الـ16، سجل أهداف النسور الخضراء كل من إيجالو في الدقيقة 19 و63، وأليكس أيوبي في الدقيقة 66، بينما سجل للكاميرون باهوكين في الدقيقة 41 وكلينتون في الدقيقة 44. المباراة بدأت بضغط كبير من لاعبي نيجيريا ومحاولة السيطرة على منطقة وسط الملعب الأمر الذي أسفر عن تسجيل أول أهداف اللقاء عن طريق إيجالو مهاجم النسور الخضراء في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول
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مروان محسن يقود هجوم المنتخب أمام جنوب أفريقيا

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أعلن ستيوارت باكستر المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا عن تشكيل فريقه لمواجهة المنتخب الوطني الأول، في مباراة الدور ثمن النهائي لكأس أمم إفريقيا 2019، والمقرر أن تقام على استاد القاهرة، في تمام التاسعة مساء، ووصلت مصر إلى هذا الدور بعد تصدرها ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط، بالفوز على زيمبابوي بهدف نظيف، والفوز على كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا 2- 0، أما جنوب إفريقيا فصعدت ضمن أفضل ثوالث من المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بعد الخسارة من المغرب وكوت ديفوار 1- 0 والفوز على ناميبيا بنفس النتيجة.
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تعرف على طريق مصر للوصول إلى نهائي أمم إفريقيا

تأكد رسميا مواجهة المنتخب الوطني لنظيره الجنوب إفريقي، في منافسات دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الحالي، وذلك بعد خسارة أنجولا أمام مالي بهدف دون رد، مساء الثلاثاء، الفراعنة تأهلوا إلى ثمن النهائي بعدما تصدروا المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بالفوز خلال الثلاث مواجهات الماضية، فكانت الأولى أمام زيمبابوي وانتهت بفوز منتخبنا بهدف دون رد، ثم الفوز على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 2/ صفر، وختامًا الفوز على أوغندا بنفس النتيجة.
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تأهل الجزائر وأمل كينيا في سادس أيام «كان 2019»

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إنفانتينو يصل القاهرة لحضور حفل افتتاح كأس الأمم

وصل السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إلى القاهرة لحضور افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، والذي سيبدأ بمواجهة منتخب زيمبابوي، على استاد القاهرة في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما كلا من الكونغو الديمقراطية وأوغندا. وتوجه إنفانتينو من مطار القاهرة، رفقة أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي، إلى فندق الإقامة وسط القاهرة، تمهيدًا لانتقاله إلى استاد القاهرة لحضور مباراة الافتتاح.
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