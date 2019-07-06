مروان محسن يقود هجوم المنتخب أمام جنوب أفريقيا

تحرير:كريم أحمد ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٣٩ م

مروان محسن

أعلن المكسيكي خافير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، التشكيل الأساسي الذي سيبدأ به مباراته أمام منتخب جنوب أفريقيا، التي ستنطلق في التساعة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات دور الـ16 في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري ، حيث جاء التشكيل على النحو التالي: محمد الشناوي - أحمد المحمدي - أحمد حجازي - محمود علاء - أيمن أشرف - محمد النني - طارق حامد - محمد صلاح - عبد الله السعيد - محمود حسن "تريزيجيه" - مروان محسن.

كان ستيوارت باكستر المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا قد أعلن عن تشكيل فريقه لمواجهة المنتخب الوطني الأول، حيث جاء تشكيل منتخب الأولاد كالتالي: حراسة المرمى: رونوين ويليامزخط الدفاع: ماكهازي، هلانتي، ماخوينزي، هالاتشواياخط الوسط: ديان فورمان، موكوتجو، زونجو، لورشخط الهجوم: بيرسي تاو، موتثيباوتواجه المنتخبان