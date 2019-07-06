رياضة

مروان محسن يقود هجوم المنتخب أمام جنوب أفريقيا

تحرير:كريم أحمد ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٣٩ م
مروان محسن
مروان محسن
أعلن المكسيكي خافير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، التشكيل الأساسي الذي سيبدأ به مباراته أمام منتخب جنوب أفريقيا، التي ستنطلق في التساعة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات دور الـ16 في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري ، حيث جاء التشكيل على النحو التالي: محمد الشناوي - أحمد المحمدي - أحمد حجازي - محمود علاء - أيمن أشرف - محمد النني - طارق حامد - محمد صلاح - عبد الله السعيد - محمود حسن "تريزيجيه" - مروان محسن.
كان ستيوارت باكستر المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا قد أعلن عن تشكيل فريقه لمواجهة المنتخب الوطني الأول، حيث جاء تشكيل منتخب الأولاد كالتالي: حراسة المرمى: رونوين ويليامزخط الدفاع: ماكهازي، هلانتي، ماخوينزي، هالاتشواياخط الوسط: ديان فورمان، موكوتجو، زونجو، لورشخط الهجوم: بيرسي تاو، موتثيباوتواجه المنتخبان
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نيجيريا تهزم الكاميرون وتصعد إلى ربع نهائي كأس الأمم

تأهل منتخب نيجيريا إلى الدور ربع النهائي من كأس الأمم الإفريقية، بعدما تمكن من الفوز على منتخب الكاميرون بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على استاد الإسكندرية، في إطار دور الـ16، سجل أهداف النسور الخضراء كل من إيجالو في الدقيقة 19 و63، وأليكس أيوبي في الدقيقة 66، بينما سجل للكاميرون باهوكين في الدقيقة 41 وكلينتون في الدقيقة 44. المباراة بدأت بضغط كبير من لاعبي نيجيريا ومحاولة السيطرة على منطقة وسط الملعب الأمر الذي أسفر عن تسجيل أول أهداف اللقاء عن طريق إيجالو مهاجم النسور الخضراء في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول
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أبو تريكة يغيب عن تحليل مباراة مصر وجنوب إفريقيا

اعتذر محمد أبو تريكة، لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، عن التواجد في الاستوديو التحليلي لقناة beIN SPORTS لتحليل مباراة مصر وجنوب إفريقيا المقرر لها مساء اليوم السبت، ضمن مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي ستقام على استاد القاهرة الدولي. ويعاني أبو تريكة من نزلة برد حادة ستمنعه من الظهور في الاستوديو التحليلي رغم إعلان القناة، وسيعوض هيثم فاروق لاعب منتخب مصر والزمالك السابق، محمد أبو تريكة في استوديو beIN لتحليل لقاء المنتخب أمام جنوب إفريقيا.
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مدرب جنوب إفريقيا يعلن تشكيل مباراة مصر

أعلن ستيوارت باكستر المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا عن تشكيل فريقه لمواجهة المنتخب الوطني الأول، في مباراة الدور ثمن النهائي لكأس أمم إفريقيا 2019، والمقرر أن تقام على استاد القاهرة، في تمام التاسعة مساء، ووصلت مصر إلى هذا الدور بعد تصدرها ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط، بالفوز على زيمبابوي بهدف نظيف، والفوز على كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا 2- 0، أما جنوب إفريقيا فصعدت ضمن أفضل ثوالث من المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بعد الخسارة من المغرب وكوت ديفوار 1- 0 والفوز على ناميبيا بنفس النتيجة.
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فرحة-صلاح‎ (2)

مفاجأة وصدارة وأمل.. أبرز مشاهد تاسع أيام كأس الأمم

أقيم اليوم الأحد 4 مباريات في ختام منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وتستمر حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، حيث أقيمت في السادسة مساء مباراتا المجموعة الثانية، المباراة الأولى جمعت بين مدغشقر ونيجيريا والثانية بين بوروندي وغينيا، بينما أقيم في التاسعة مساء مباراتا المجموعة الأولى، اللقاء الأول جمع بين منتخب مصر ونظيره الأوغندي والمباراة الثانية بين زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وشهدت هذه المباريات مفاجآت قوية.
الشوط -لاول-مصر-واوغندا‎ (2)

محمد صلاح يقود مصر للفوز على أوغندا في كأس الأمم

حقق المنتخب الوطني فوزًا غاليًا على نظيره الأوغندي بهدفين دون رد أحرزهما محمد صلاح في الدقيقة 36 وأحمد المحمدي في الدقيقة 45، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بهذا الفوز يحصد الفراعنة 3 نقاط غالية وضعتهم على قمة المجموعة الأولى بالبطولة برصيد 9 نقاط، بينما تجمد رصيد أوغندا عند 4 نقاط في المركز الثاني، بينما احتل منتخب الكونغو المركز الثالث برصيد 3 نقاط، فيما تذيل منتخب زيمبابوي المركز الأخير بنقطة واحدة.
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أزمة وردة والمنتخب.. من أمن العقوبة أساء الأدب

في الرواية الشهيرة التي كتبها الأديب العالمي نجيب محفوظ "القاهرة الجديدة" في منتصف الأربعينيات تقريبًا، تنبأ بأن مصر مقبلة على مرحلة خطيرة في انهيار الوطنية والقيم والمبادئ، من خلال شخصية محجوب عبدالدايم، الشخص الذي لا يهتم بأي آراء حوله، وكأنه لا ينتمي إلى هذا العالم الذي تسود فيه العديد من القيم والمبادئ، ولا يرى أيًا منها يمثله، فهو يعيش مغتربًا عنها وعن نفسه، وكأنه لم يتربَّ عليها أو يعيشها بين أهله، هذه الشخصية عاشت وستظل موجودة بيننا في مجتمعنا المعاصر.
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مدرب الكونغو: كنا الأفضل في لقاء مصر

قال فلوران إبينجي، المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، إن فريقه كان أفضل في مباراته أمام منتخب مصر، وقدم مستوى أفضل من المباراة الأولى، واستطاع أن يهدد مرمى الفراعنة في أوقات كثيرة من اللقاء. وأوضح مدرب الكونغو أن فريقه كان عليه أن يكون أكثر جرأة على مرمى منتخب مصر من أجل إحراز الأهداف، خاصة أنهم صنعوا أكثر من فرصة للتسجيل، مؤكدًا أنهم حاولوا اللعب من الناحية اليمنى للفراعنة لكن وجود صلاح حال دون ذلك بل إن الأخير استطاع أن يستغل الاخطاء والمساحات ويسجل الهدف الثاني لمصر.
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