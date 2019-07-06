رياضة

نيجيريا تهزم الكاميرون وتصعد إلى ربع نهائي كأس الأمم

تحرير:أحمد سعيد ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٥٧ م
نيجيريا
نيجيريا
تأهل منتخب نيجيريا إلى الدور ربع النهائي من كأس الأمم الإفريقية، بعدما تمكن من الفوز على منتخب الكاميرون بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على استاد الإسكندرية، في إطار دور الـ16، سجل أهداف النسور الخضراء كل من إيجالو في الدقيقة 19 و63، وأليكس أيوبي في الدقيقة 66، بينما سجل للكاميرون باهوكين في الدقيقة 41 وكلينتون في الدقيقة 44. المباراة بدأت بضغط كبير من لاعبي نيجيريا ومحاولة السيطرة على منطقة وسط الملعب الأمر الذي أسفر عن تسجيل أول أهداف اللقاء عن طريق إيجالو مهاجم النسور الخضراء في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول
بعدها تراجع مستوى المنتخب النيجيري وانقلب حال المباراة لسيطرة كبيرة للمنتخب الكاميروني حتى نجح ستيفان باهوكين في معادلة النتيجة في الدقيقة 41، وواصل الأسود محاولتهم ونجح كلينتون موا نجي في تعزيز النتيجة في الدقيقة 44. في الشوط الثاني بدأ لاعبو نيجيريا في تنظيم الهجمات ومحاولة تهديد مرمى أونانا الحارس
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مروان محسن (2)

مروان محسن يقود هجوم المنتخب أمام جنوب أفريقيا

أعلن المكسيكي خافير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، التشكيل الأساسي الذي سيبدأ به مباراته أمام منتخب جنوب أفريقيا، التي ستنطلق في التساعة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات دور الـ16 في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري ، حيث جاء التشكيل على النحو التالي: محمد الشناوي - أحمد المحمدي - أحمد حجازي - محمود علاء - أيمن أشرف - محمد النني - طارق حامد - محمد صلاح - عبد الله السعيد - محمود حسن "تريزيجيه" - مروان محسن.
محمد-أبو-تريكة (1)

أبو تريكة يغيب عن تحليل مباراة مصر وجنوب إفريقيا

اعتذر محمد أبو تريكة، لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، عن التواجد في الاستوديو التحليلي لقناة beIN SPORTS لتحليل مباراة مصر وجنوب إفريقيا المقرر لها مساء اليوم السبت، ضمن مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي ستقام على استاد القاهرة الدولي. ويعاني أبو تريكة من نزلة برد حادة ستمنعه من الظهور في الاستوديو التحليلي رغم إعلان القناة، وسيعوض هيثم فاروق لاعب منتخب مصر والزمالك السابق، محمد أبو تريكة في استوديو beIN لتحليل لقاء المنتخب أمام جنوب إفريقيا.
المغر- وجنوب-افريقيا (5)

مدرب جنوب إفريقيا يعلن تشكيل مباراة مصر

أعلن ستيوارت باكستر المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا عن تشكيل فريقه لمواجهة المنتخب الوطني الأول، في مباراة الدور ثمن النهائي لكأس أمم إفريقيا 2019، والمقرر أن تقام على استاد القاهرة، في تمام التاسعة مساء، ووصلت مصر إلى هذا الدور بعد تصدرها ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط، بالفوز على زيمبابوي بهدف نظيف، والفوز على كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا 2- 0، أما جنوب إفريقيا فصعدت ضمن أفضل ثوالث من المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بعد الخسارة من المغرب وكوت ديفوار 1- 0 والفوز على ناميبيا بنفس النتيجة.
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مباراة-نيجيريا-وغينيا (3)

التشكيل الرسمي لمواجهة الكاميرون ونيجيريا بكان 2019

أعلن الهولندي كلارنس سيدورف والألماني جيرنو رور المديران الفنيان للكاميرون ونيجيريا عن تشكيل فريقيهما لمباراة ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية التي ستقام مساء اليوم السبت على استاد الإسكندرية، وتأهلت الكاميرون إلى هذا الدور، بعدما حلت في المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط بالفوز على غينيا بيساو 2-0 والتعادل مع كل من غانا وبنين بدون أهداف، أما نيجيريا فحلت ثانية في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بالفوز على كل من بوروندي وغينيا بهدف نظيف، والخسارة أمام مدغشقر بنتيجة 2-0.
مؤتمر-خافيير-اجيرى المدير-الفني-للمنتخب المصري (4)

كيف بدأ أجيرى استعداداته لمواجهة جنوب إفريقيا؟

كشف هاني رمزي، المدرب العام للمنتخب الوطني، أن الجهاز الفني سيشاهد مباريات جنوب إفريقيا، لدراسة نقاط القوة والضعف، وذلك استعدادًا للمواجهة المرتقبة بين الفراعنة والأولاد، في المباراة المقرر لها في تمام الساعة التاسعة مساء السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي، وذلك في دور الـ16 بمسابقة بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، وفي حالة تأهل المنتخب لدور الـ 8 سوف يواجه الفائز من الكاميرون ونيجيريا.
منتخب-غينيا‎ (2)

مدرب غينيا: عندما تلعب ضد نيجيريا يجب أن تكون شجاعًا

قال البلجيكى بول بوت المدير الفني للمنتخب الغيني، إن مواجهة الفريق أمام نيجيريا لن تكون سهلة وعلينا الاجتهاد لتحقيق الانتصار فيها، وأضاف "بوت" في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه أمام نيجيريا، ندرك جيدا أهمية المباراة كونها أمام فريق قوي لديه نوعية جيدة من اللاعبين ولابد أن نكون واقعيين، وقال بوت: "هناك عدد من الدروس خرجنا بها من مباراة مدغشق، ويجب علينا أن نتحلى بالتركيز طوال وقت المباراة، وأن نكون في حالة معنوية مرتفعة، وعندما تلعب أمام نيجيريا يجب أن تكون في قمة التركيز وأفضل حال، ويجب أن تكون شجاعًا".
أوغندا

إنذار وظهور باهت وركلة جزاء.. ثاني أيام «كان 2019»

انتهى اليوم الثاني من منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المُقبل، حيث شهد يوم السبت ثلاثة مباريات قوية، بدأت بمواجهة منتخب أوغندا وجمهورية الكونغو ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم معهما منتخب مصر وزيمبابوي، ثم مواجهة منتخب نيجيريا مع نظيره البوروندي، وغينيا مع نظيره منتخب مدغشقر، ضمن منافسات المجموعة الثانية بالبطولة التي يشارك بها 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخها، تم تقسيمهم على 6 مجموعات.
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