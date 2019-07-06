نيجيريا تهزم الكاميرون وتصعد إلى ربع نهائي كأس الأمم

تحرير:أحمد سعيد ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٥٧ م

نيجيريا

تأهل منتخب نيجيريا إلى الدور ربع النهائي من كأس الأمم الإفريقية، بعدما تمكن من الفوز على منتخب الكاميرون بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على استاد الإسكندرية، في إطار دور الـ16، سجل أهداف النسور الخضراء كل من إيجالو في الدقيقة 19 و63، وأليكس أيوبي في الدقيقة 66، بينما سجل للكاميرون باهوكين في الدقيقة 41 وكلينتون في الدقيقة 44. المباراة بدأت بضغط كبير من لاعبي نيجيريا ومحاولة السيطرة على منطقة وسط الملعب الأمر الذي أسفر عن تسجيل أول أهداف اللقاء عن طريق إيجالو مهاجم النسور الخضراء في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول

بعدها تراجع مستوى المنتخب النيجيري وانقلب حال المباراة لسيطرة كبيرة للمنتخب الكاميروني حتى نجح ستيفان باهوكين في معادلة النتيجة في الدقيقة 41، وواصل الأسود محاولتهم ونجح كلينتون موا نجي في تعزيز النتيجة في الدقيقة 44. في الشوط الثاني بدأ لاعبو نيجيريا في تنظيم الهجمات ومحاولة تهديد مرمى أونانا الحارس