انفجار في مركز تسوق بفلوريدا وسقوط جرحى (فيديو)

٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:١٠ م

انفجار - صورة أرشيفية

أصيب عدد من الأمريكيين، اليوم السبت، في انفجار قوي هزّ مركز تسوق في ولاية فلوريدا الساحلية، بحسب وكالة "فرانس برس". وأظهرت مقطع فيديو، نشرته شبكة "إبي سي سي نيوز" الأمريكية، حطامًا أمام مركز التسوق الواقع في بلدة بلانتيشون في جنوب فلوريدا. وقال جهاز الإطفاء في منطقة بلانتيشون، إن الانفجار ناجم عن غاز، مشيرا إلى سقوط عدد من الجرحى. وأشارت محطة "دبليو بي إل جي" المحلية إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح، اثنان منهم إصابتهما خطيرة. وتم إغلاق شارع رئيسي قرب مركز التسوق، ولا تزال فرق الإنقاذ تفتش المكان الذي أغلقته الشرطة.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الانفجار كان ضخما داخل مركز التسوق، بينما أكدت السلطات المحلية أن الحادث نجم عن انفجار غاز في مطعم، ما أسفر عن إصابة 20 شخصا على الأقل وتدمير المطعم وإلحاق الضرر بالمباني التجارية المجاورة.DEVELOPING: Police and fire crews are responding to an explosion with "multiple