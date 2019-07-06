سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

انفجار في مركز تسوق بفلوريدا وسقوط جرحى (فيديو)

٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:١٠ م
انفجار - صورة أرشيفية
انفجار - صورة أرشيفية
أصيب عدد من الأمريكيين، اليوم السبت، في انفجار قوي هزّ مركز تسوق في ولاية فلوريدا الساحلية، بحسب وكالة "فرانس برس". وأظهرت مقطع فيديو، نشرته شبكة "إبي سي سي نيوز" الأمريكية، حطامًا أمام مركز التسوق الواقع في بلدة بلانتيشون في جنوب فلوريدا. وقال جهاز الإطفاء في منطقة بلانتيشون، إن الانفجار ناجم عن غاز، مشيرا إلى سقوط عدد من الجرحى. وأشارت محطة "دبليو بي إل جي" المحلية إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح، اثنان منهم إصابتهما خطيرة. وتم إغلاق شارع رئيسي قرب مركز التسوق، ولا تزال فرق الإنقاذ تفتش المكان الذي أغلقته الشرطة.
وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الانفجار كان ضخما داخل مركز التسوق، بينما أكدت السلطات المحلية أن الحادث نجم عن انفجار غاز في مطعم، ما أسفر عن إصابة 20 شخصا على الأقل وتدمير المطعم وإلحاق الضرر بالمباني التجارية المجاورة.DEVELOPING: Police and fire crews are responding to an explosion with "multiple
اقرأ المزيد
دونالد-ترامب (2)

أول تعليق من أمريكا على تقاسم السلطة في السودان

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم السبت، بالاتفاق الذي توصل إليه المجلس العسكري الحاكم في السودان وتحالف يضم قوى المعارضة والجماعات الاحتجاجية بشأن تقاسم السلطة لمدة ثلاث سنوات ووصفته بأنه "خطوة مهمة للأمام"، بحسب "سي إن إن عربي". وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، إن المبعوث الخاص للسودان دونالد بوث سيعود إلى المنطقة قريبًا. ومن المقرر أن يتم قريبًا الانتهاء من تفاصيل الاتفاق، الذي أعلن أمس الجمعة وتوسطت فيه إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، يوم الاثنين الماضي.
تمثال-مرعب-بالحجم-الطبيعى-لميلانيا-ترامب (1)

تمثال «خيال مآتة» لميلانيا ترامب في مسقط رأسها (صور)

قرب مسقط رأسها في "سلوفينيا"، كُشف، أمس الجمعة، عن تمثال خشبي بالحجم الطبيعي لسيدة الولايات المتحدة الأولى ميلانيا ترامب. وذكرت وكالة أنباء "رويترز"، أن التمثال نحته الفنان المحلي أليس زوبيفتس، بتكليف من الفنان الأمريكي المقيم في برلين، براد داوني، مشيرةً إلى أنه يتزامن الكشف عن التمثال -الذي يبدو ساخرا- مع معرض لداوني في يوبليانا عاصمة سلوفينيا، عن جذور ميلانيا في هذا البلد الصغير.
قافلة-المهاجرين-انتخابات-الكونجرس

ترحيل المهاجرين يفتح جبهة سياسية جديدة ضد ترامب

لا تزال سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه المهاجرين تحت الأضواء، خاصة بعد تأكيده مؤخرًا أن ترحيلهم بات وشيكًا للغاية، الأمر الذي من المتوقع أن يُحدث حالة من البلبلة السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام القليلة المقبلة. بوادر الأزمات التي قد تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية، ظهرت ملامحها من خلال حالة الرفض الواضحة لعمليات الترحيل الجماعي للمهاجرين التي أعلن ترامب، أمس الجمعة، أنها ستبدأ في القريب العاجل، الأمر الذي قد يكون بداية لأزمة سياسية جديدة في واشنطن.
جيف بيزوس وماكينزي

رسميا.. مؤسس أمازون يدفع أغلى تسوية طلاق في التاريخ

أقر قاضي في مدينة سياتل الأمريكية، اليوم السبت، اتفاقا لتسوية طلاق جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون، من زوجته ماكينزي، بعد زواج استمر 25 عاما، ما يمهد الطريق أمام حصولها على أسهم في أمازون بقيمة 38.3 مليار دولار، وذلك بعد أن أعلن بيزوس وماكينزي - أغنى زوجين في العالم - طلاقهما في بيان مشترك عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في شهر يناير الماضي، ما أثار قلقا من أن ينتهي الحال بحصول بيزوس على حق أقل في التصويت أو أن يبيع هو أو زوجته كميات كبيرة من الأسهم.
اقرأ المزيد من الأخبار
انفجار في السودان

مقتل 10 ضباط من شرطة كينيا في انفجار قرب الصومال

لقى 10 ضباط على الأقل من الشرطة الكينية، مصرعهم، اليوم السبت، إثر انفجار عبوة ناسفة في سيارتهم بالقرب من الحدود مع الصومال. ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مصدر قوله إن "السيارة كان بها نحو 13 ضابطا، وكانوا يلاحقون متطرفين خطفوا جنود للاحتياط"، موضحا أن "10 ضباط على الأقل قتلوا". وكانت الشرطة الكينية قد أعلنت، أن متطرفين أطلقوا الرصاص في وسط بلدة واجير وخطفوا 3 من جنود الاحتياط. ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعا داميا بين حركة "الشباب"، التي تتبنى فكر تنظيم "القاعدة"، "الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول"، وقوات الحكومة المركزية في الصومال.
انفجار-عبوة ناسفة (1)

استهدفا النواب والأمن.. انفجاران يهزان عاصمة الصومال

شهدت العاصمة الصومالية مقديشيو، اليوم السبت، انفجارين، ما أسفر عن إصابة شخص واحد. وأفادت مواقع محلية صومالية بأن "الانفجار الأول ضرب منطقة سيادكا، القريبة من مجلس النواب، والثاني كان بالقرب من حاجز أمني". ونقلت عن شهود عيان القول إن "الانفجار الثاني وقع بعد أن أوقفت قوات الأمن سيارة محملة بالمتفجرات، وأسفر الانفجار عن إصابة السائق، الذي تم توقيفه لاحقا"، بحسب "سبوتنيك". ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعا داميا بين حركة "الشباب"، التي تتبنى فكر تنظيم "القاعدة"، (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، وقوات الحكومة المركزية في الصومال.
شرطة-المكسيك (2)

مقتل 9 أشخاص في عمليات تبادل لإطلاق النار بالمكسيك

أعلنت السلطات المكسيكية مقتل 9 أشخاص، وإصابة طفل أثر عمليات تبادل لإطلاق النار في ولاية سونورا شمالي البلاد. ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن الادعاء العام في الولاية المكسيكية قوله في بيان اليوم، الثلاثاء: إن أول حادث تبادل لإطلاق النار وقع في بلدة "أجوا بريتا" شمالي ولاية سونورا على الحدود مع مدينة دوجلاس بولاية أريزونا الأمريكية. وأضافت الشبكة الأمريكية، أنه تم العثور على أربعة رجال وامرأة قتلى في سيارتين على إحدى الطرق كما وجدت أسلحة هجومية.
أدم-ايرلي-المتحدث-السابق-باسم-الخارجية-الاميركية (2)

المتحدث السابق للخارجية الأمريكية يقدم برنامجا باللغة العربية

بمقال أسبوعي وبرنامج ناطق باللغة العربية، تعاقد آدم إيرلي، المتحدث السابق باسم الخارجية الأمريكية، ومساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، وسفير الولايات المتحدة لدى مملكة البحرين سابقا، مع العين الإخبارية بدءًا من الشهر الجاري. ومن المنتظر أن يُقدم إيرلى، برنامجًا يشرح فيه خفايا السياسة الأمريكية، وخصوصا القضايا ذات الاهتمام المشترك مع المنطقة العربية. ويتميز إيرلي بفهمه لمنطقة الشرق الأوسط، فبجانب خدمته سفيرًا للولايات المتحدة في مملكة البحرين، خدم أيضا في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org