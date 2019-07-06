هنيدي يعلق على «قصف الجبهة» المتبادل مع أحمد فهمي

تحرير:التحرير ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٣٠ م

محمد هنيدي

قال الفنان محمد هنيدي، إنه "استغرب" حين عرض عليه تقديم عروض "ستاند آب كوميدي"، لأنه لم يسبق أن قدم عروضا مشابهة، ولم يكن متحمسًا للأمر في البداية، لكنه راجع حسابته، وشعر بأنها ستكون إضافة جيدة إلى أعماله، منوهًا بأنه يحب تقديم العروض على المسرح؛ لأنه يتفاعل خلالها مع الحضور. وكشف هنيدي، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أنه خلال رحلته إلى الإمارات، التقى على متن الطائرة، النجم عمرو دياب صدفة، وحدثه عن مشروعه الجديد، ليتوقع له الهضبة أن يحقق نجاحًا "كبيرًا".

وخلال الفترة المقبلة، سيزور "هنيدي" 20 دولة لتقديم عروض "ستاند أب كوميدي"، والبداية من أمريكا. وفي سياق آخر، علق "هنيدي" على "قصف الجبهة" المتبادل بينه وبين الفنان أحمد فهمي قائلا: "هو حبيبي.. كله هزار"، لينفي بذلك ما أثاره البعض حول وجود خلافات بينهما. (شاهد.. «قصف الجبهة» مستمر بين محمد