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هنيدي يعلق على «قصف الجبهة» المتبادل مع أحمد فهمي

تحرير:التحرير ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٣٠ م
محمد هنيدي
محمد هنيدي
قال الفنان محمد هنيدي، إنه "استغرب" حين عرض عليه تقديم عروض "ستاند آب كوميدي"، لأنه لم يسبق أن قدم عروضا مشابهة، ولم يكن متحمسًا للأمر في البداية، لكنه راجع حسابته، وشعر بأنها ستكون إضافة جيدة إلى أعماله، منوهًا بأنه يحب تقديم العروض على المسرح؛ لأنه يتفاعل خلالها مع الحضور. وكشف هنيدي، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أنه خلال رحلته إلى الإمارات، التقى على متن الطائرة، النجم عمرو دياب صدفة، وحدثه عن مشروعه الجديد، ليتوقع له الهضبة أن يحقق نجاحًا "كبيرًا".
وخلال الفترة المقبلة، سيزور "هنيدي" 20 دولة لتقديم عروض "ستاند أب كوميدي"، والبداية من أمريكا. وفي سياق آخر، علق "هنيدي" على "قصف الجبهة" المتبادل بينه وبين الفنان أحمد فهمي قائلا: "هو حبيبي.. كله هزار"، لينفي بذلك ما أثاره البعض حول وجود خلافات بينهما. (شاهد.. «قصف الجبهة» مستمر بين محمد
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احمد امين

أحمد أمين يحكي تجربته مع الصمت: أسبوعين من غير كلام

روى الفنان أحمد أمين، كيف قضى الأيام الماضية «في صمت تام»، بعدما نصحه الأطباء بذلك، نظرًا لتعرضه إلى إصابة في الحنجرة، قائلا: "أنا الحمد لله بقيت أحسن كتير، وهارجع أشتغل قريب.. المهم إني استفدت كتير جدا من تجربة الصمت.. أسبوعين من غير كلام فرقوا معايا جدا". ولخص أمين التجربة في عدة نقاط قائلا: "أولا لقيت نفسي عايز أكتب زي زمان، مش عشان عندي كبت.. ما هو لما بتقلل وقت الإرسال، وقت الاستقبال بيزيد.. قريت كتير وحتى حاجات متعلقة عالحيطة في المكتب وماكنتش قريتها، وتقريبا قربت أسمع الحاجات كمان.. قربت أسمع الزرعة اللي عندي في المطبخ".
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الشرنوبي يجيب.. هل هناك جزء ثان من «كأنه إمبارح»؟

نشر الفنان محمد الشرنوبى، صورة تجمعه بكل من الفنانة هدى المفتي وخالد أنور وأسماء جلال، على موقع «إنستجرام» وهم يوجدون داخل حمام السباحة، وعلق على الصورة: «ده جزء تاني وده ولا إيه؟ كأنه إمبارح»، وتفاعل الجمهور مع الصورة، مؤكدين سعادتهم حال تقديم جزء ثان من المسلسل الذي عرض العام الماضى وحقق نجاحا كبيرًا، ولكن هل هناك بالفعل جزء ثان من المسلسل؟ الأمر لا يزال غير مؤكد، ولكن نهاية الجزء الأول تركها الكاتب مفتوحة وتتحمل تقديم جزء آخر، خاصة مع اهتمام المشاهدين بقصة "علي" الطفل الذى أصبح شابا وتبحث عائلته عنه منذ أن خطف منها وهو بالخامسة من عمره.
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خطوبة ميار الغيطي.. وإدوارد أول المهنئين (صور)

هنأ الفنان إدوارد، الممثلة الشابة ميار الغيطي بخطبتها، إذ قام بنشر مجموعة من صور الخطبة على حسابه الخاص بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ظهرت فيها «ميار» وهي ترتدي فستانا أبيض مفتوحا ومطعمًا باللون الفضى، وعلق على الصور قائلا: «ألف مبروك الخطوبة يا ميار»، وحضر حفل الخطبة عدد من نجوم الفن، في مقدمتهم كل من مي سليم ودانا حمدان وأمل رزق، وحتى الآن لم تنشر أي من ميار الغيطي أو شقيقتها مي الغيطي أيا من صور الخطبة، إذ سبق الفنان إدوارد الجميع وهنأها بالخطبة.
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محمد هنيدى

قبل بدء حملة الدعاية| تذاكر مسرحية هنيدي تنفد من جدة

قال المخرج مجدي الهواري، الشريك المؤسس لشركة "كايرو شو" المنتجة لمسرحية "3 أيام في الساحل"، حول العرض المسرحي للعمل في السعودية، إن التذاكر الخاصة بكل العروض المقرر تقديمها على المسرح العربي في مدينة جدة بدءا من بعد غد الأربعاء، 3 يوليو، أوشكت على النفاد بالكامل. وهو ما وصفه الهواري بحجم الإقبال الذي فاق كل التوقعات، رغم أنه لم تبدأ الحملات الدعائية بالمدينة بعد، وأعرب الهواري عن سعادته البالغة وأن هذا ليس بغريب على الجمهور السعودي الذواق والعاشق للفن الجيد بصفة عامة، والموهوب محمد هنيدي فارس الكوميديا بصفة خاصة.
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محمد هنيدي بجدة لعرض «3 أيام في الساحل» (صور)

وصل الفنان محمد هنيدي وفريق عمل مسرحية "3 أيام في الساحل" إلى جدة لعرض العمل هناك، حسبما أعلنت صفحة "كايرو شو" المنتجة للمسرحية عبر حسابها على "فيسبوك" وكتب مسئول الصفحة "هنيدي ونجوم الساحل في جدة، وبروفات مكثفة فور الوصول". وتابع: "وصل نجم الكوميديا الكبير محمد هنيدي وأسرة مسرحية 3 أيام في الساحل مدينة جدة في أولى الجولات الخارجية للعمل، استعدادا لانطلاق العروض اليومية المتوالية للمسرحية بدءا من الأربعاء المقبل 3 يوليو على "المسرح العربي" الذي تم تشييده على أحدث طراز بمنطقة أبحر.
احمد فهمى

أحمد فهمي: «كل ما أقصف جبهة هنيدي أطلع خسران» (حوار)

أحمد فهمى.. عرفه الجمهور مع الثنائي شيكو، وهشام ماجد، حين قدّموا في عام 2008، أول أفلامهم "ورقة شفرة"، من إخراج أمير رمسيس، وبعدها توالت نجاحاتهم، فكان فيلم "سمير وشهير وبهير" خطوة فارقة فى مشوارهم الفنى، ثم ضربة أخرى عام 2012 من خلال فيلم "بنات العم"، وبعدها عرض أهم أفلامهم، وأحد أفضل الأعمال المصرية الكوميدية منذ بداية الألفية الجديدة، وهو "الحرب العالمية الثالثة" عام 2014، لتنتهي مع هذا الفيلم قصة الثلاثي، وتبدأ مرحلة الخلافات بينهم، معلنين انفصالهم عام 2016.
محمد هنيدي

شاهد.. «قصف الجبهة» مستمر بين محمد هنيدي وأحمد فهمي

حاول الفنان أحمد فهمي، السخرية من الفنان محمد هنيدي، عبر المشاركة في "ترند" الأسماء المنتشر في مواقع التواصل، حيث نشر صورة مركبة للفنان أحمد عز وهنيدي، في المثل الشعبي "الطول هيبة والقصر خيبة"، واستبدل كلمة "الطول" بصورة أحمد عز، وكلمة "القصر" بصورة هنيدي، في إشارة إلى قصر قامة الأخير. إلا أن الرد جاءه سريعًا من هنيدي، الذي علق بصورة كلب وإلى جواره صورة الفنان أحمد السقا، قاصدًا جملة "كلب السقا"، وهو اللقب الذي كان يطلق على شخصية "فهمي" في فيلم "سمير وشهير وبهير".
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