أيوبي: إقصاء الكاميرون زاد ثقتنا بأنفسنا

تحرير:سعد الدين محمود ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٣٥ م

أيوبي - منتخب نيجيريا

أعرب أليكس أيوبي، نجم المنتخب النيجيري عن سعادته الكبيرة بتأهل منتخب بلاده، إلى الدور ربع النهائي لبطولة الأمم الإفريقية، بعد تغلبه على نظيره الكاميروني، مساء اليوم السبت. وتأهل منتخب النسور إلى الدور ربع النهائي من كأس الأمم الإفريقية، بعدما تمكن من الفوز على منتخب الكاميرون بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على استاد الإسكندرية، في إطار دور الـ16، سجل أهداف النسور الخضراء كل من إيجالو في الدقيقة 19 و63، وأليكس أيوبي في الدقيقة 66، بينما سجل للكاميرون باهوكين في الدقيقة 41 وكلينتون في الدقيقة 44.

وعن اللقاء، أكد أيوبي، خلال تصريحاته لقناة beIN SPORTS، أن المباراة كانت صعبة ومعقدة على فريقه، خاصة أنها أمام منتخب قوي للغاية مثل الكاميرون. وتابع: «جميع اللاعبين تحدثوا أثناء المباراة، وطالبنا بعضنا بضرورة إظهار شخصيتنا الحقيقية بقوة وتحقيق الفوز والتأهل للدور التالي ونجحنا في ذلك». واستمر