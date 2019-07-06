رياضة

أيوبي: إقصاء الكاميرون زاد ثقتنا بأنفسنا

تحرير:سعد الدين محمود ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٣٥ م
أيوبي - منتخب نيجيريا
أيوبي - منتخب نيجيريا
أعرب أليكس أيوبي، نجم المنتخب النيجيري عن سعادته الكبيرة بتأهل منتخب بلاده، إلى الدور ربع النهائي لبطولة الأمم الإفريقية، بعد تغلبه على نظيره الكاميروني، مساء اليوم السبت. وتأهل منتخب النسور إلى الدور ربع النهائي من كأس الأمم الإفريقية، بعدما تمكن من الفوز على منتخب الكاميرون بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على استاد الإسكندرية، في إطار دور الـ16، سجل أهداف النسور الخضراء كل من إيجالو في الدقيقة 19 و63، وأليكس أيوبي في الدقيقة 66، بينما سجل للكاميرون باهوكين في الدقيقة 41 وكلينتون في الدقيقة 44.
وعن اللقاء، أكد أيوبي، خلال تصريحاته لقناة beIN SPORTS، أن المباراة كانت صعبة ومعقدة على فريقه، خاصة أنها أمام منتخب قوي للغاية مثل الكاميرون. وتابع: «جميع اللاعبين تحدثوا أثناء المباراة، وطالبنا بعضنا بضرورة إظهار شخصيتنا الحقيقية بقوة وتحقيق الفوز والتأهل للدور التالي ونجحنا في ذلك». واستمر
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مورينيو: محمد صلاح يذكرني بميسي وتريزيجيه رائع

تحدث البرتغالى جوزيه مورينو المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد عن محمد صلاح نجم منتخب مصر مؤكدا أنه لاعب كبير ومرعب لجميع الفرق، ولذلك سيحاول المنافسون السيطرة عليه، لإيقاف خطورة الفراعنة. وقال مورينيو في تصريحات لقناة تايم سبورت: "صلاح هو ميسي مصر، في اللحظة الحالية يحاول أن يقترب من مستوى ميسي ويكون ضمن أفضل 3 لاعبين". وضرب مورينيو مثالا بفترته مع ريال مدريد حين كان يرغب في إيقاف ليونيل ميسي نجم برشلونة قائلا: "حين كنت في مدريد قضيت ساعات بشأن ميسي".
ليندجرين مدرب يد الأهلي‎

الأهلي يتعاقد مع مدرب أجنبي جديد لفريق كرة اليد

أعلن رؤوف عبدالقادر، مدير النشاط الرياضي بالنادى عن تعاقد الأهلي مع السويدي «أولا ليندجرين» لقيادة الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الموسم المقبل ومعه مواطنه «روبرت» مدربا مساعدا، وقام ليندجرين المدير الفني الجديد لـ«رجال اليد» ومساعده روبرت بتوقيع عقد تدريب الأهلي اليوم في الجلسة التي جمعتهما مع مدير إدارة النشاط الرياضي. وحرص ليندجرين ومواطنه روبرت على القيام بجولة تفقدية اليوم داخل مقر النادي بالجزيرة بعد انتهاء جلسة توقيع عقود تدريب «رجال يد الأهلي».
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نيجيريا تهزم الكاميرون وتصعد إلى ربع نهائي كأس الأمم

تأهل منتخب نيجيريا إلى الدور ربع النهائي من كأس الأمم الإفريقية، بعدما تمكن من الفوز على منتخب الكاميرون بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على استاد الإسكندرية، في إطار دور الـ16، سجل أهداف النسور الخضراء كل من إيجالو في الدقيقة 19 و63، وأليكس أيوبي في الدقيقة 66، بينما سجل للكاميرون باهوكين في الدقيقة 41 وكلينتون في الدقيقة 44. المباراة بدأت بضغط كبير من لاعبي نيجيريا ومحاولة السيطرة على منطقة وسط الملعب الأمر الذي أسفر عن تسجيل أول أهداف اللقاء عن طريق إيجالو مهاجم النسور الخضراء في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول
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المنتخب يكشف سر غياب صلاح وموعد عودته للتدريبات

أكد إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، أن محمد صلاح، نجم ليفربول ومنتخب الفراعنة شعر بالتعب بسبب إصابته بنزلة برد، وفضل الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري إراحته بعدم خوضه تدريبات اليوم الخميس. وتغيب صلاح عن تدريبات منتخب مصر، استعداداً لمباراة جنوب إفريقيا في ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية مساء السبت المقبل، التي ستجمعهما على استاد القاهرة الدولي، وجاء غياب صلاح عن التدريبات بسبب تعرضه لنزلة برد قوية لم تمكنه من المشاركة في المران الجماعي، ليفضل الجهاز الطبي منحه راحة، بعد التشاور مع الجهاز الطبي.
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نجم غانا: لم نلعب حتى الآن وراضٍ عن التعادل مع بنين

أبدى جوردان آيو، نجم المنتخب الغاني الأول لكرة القدم، رضاه عن تعادل منتخب بلاده أمام بنين، مؤكدًا أن ظروف اللقاء الصعبة تجعل التعادل نتيجة جيدة. وحقق منتخب بنين مفاجأة كبيرة، بعد أن تعادل مع منتخب غانا بهدفين لكلٍ منهما، في اللقاء المثير الذي جمع بينهما، مساء الثلاثاء، على استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الحالي وحتى 19 يوليو المقبل.
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القسطرة تنقذ لاعب نيجيريا بعد توقف عضلة القلب

كشفت مستشفى مبرة العصافرة شرق الإسكندرية، تفاصيل الحالة الصحية للنجم الدولي النيجيري صامويل كالو، الذي تعرض لأزمة قلبية خلال تدريبات جماعية لمنتخب بلاده مساء الجمعة، استعدادًا لمواجهة بوروندي، في افتتاحية مباريات المجموعة الثانية لكأس الأمم الإفريقية، إذ تعرض اللاعب لتوقف في عضلة القلب خلال المران المسائي، وسقط مغشيًا عليه، وهو ما أثار فزع زملائه، واستدعى الأمر تدخل اللجنة الطبية المرافقة لبعثة المنتخب، ليتم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة من ملعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل، وفى الأخير خضع اللاعب لقسطرة في القلب.
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هاني رمزي: استقرينا على التشكيل.. وهذا الأمر يزعجنا

أكد هاني رمزي، المدرب العام للمنتخب الوطني، على أهمية مواجهة غينيا، مساء اليوم الأحد، موضحًا أنه بخلاف الفوز استطاع الجهاز الفني أن يدفع بأكبر عدد من اللاعبين والاطمئنان على الحالة البدنية لبعضهم، والخروج من المباريات الودية دون إصابات. وأشار رمزي، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة TIME SPORTS، إلى أن الأخطاء المتكررة أكثر ما يزعج الجهاز الفني، مشددًا أن هناك تمريرات خاطئة تحدث في مناطق خطرة تكلف المنتخب أهداف في بعض الأحيان، لكنه سيعمل على تجنبها في الفترة المقبلة.
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