الأهلي يتعاقد مع مدرب أجنبي جديد لفريق كرة اليد

تحرير:أحمد سعيد ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٣٩ م

ليندجرين

أعلن رؤوف عبدالقادر، مدير النشاط الرياضي بالنادى عن تعاقد الأهلي مع السويدي «أولا ليندجرين» لقيادة الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الموسم المقبل ومعه مواطنه «روبرت» مدربا مساعدا، وقام ليندجرين المدير الفني الجديد لـ«رجال اليد» ومساعده روبرت بتوقيع عقد تدريب الأهلي اليوم في الجلسة التي جمعتهما مع مدير إدارة النشاط الرياضي. وحرص ليندجرين ومواطنه روبرت على القيام بجولة تفقدية اليوم داخل مقر النادي بالجزيرة بعد انتهاء جلسة توقيع عقود تدريب «رجال يد الأهلي».

من جانبه أعرب أولا ليندجرين، عن سعادته الكبيرة بالتعاقد رسميا مع النادي لقيادة فريق كرة اليد خلال الموسم المقبل. وأضاف: «شرف كبير العمل داخل النادي الأكبر في القارة الإفريقية، ومن ثم أبقى سعيدا للغاية بخطوة تعاقدي مع النادي الأهلي». وأوضح أنه ينتظر دعم جماهير الأهلي الكبيرة، ويعد الجميع