رياضة

الأهلي يتعاقد مع مدرب أجنبي جديد لفريق كرة اليد

تحرير:أحمد سعيد ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٣٩ م
ليندجرين
ليندجرين
أعلن رؤوف عبدالقادر، مدير النشاط الرياضي بالنادى عن تعاقد الأهلي مع السويدي «أولا ليندجرين» لقيادة الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الموسم المقبل ومعه مواطنه «روبرت» مدربا مساعدا، وقام ليندجرين المدير الفني الجديد لـ«رجال اليد» ومساعده روبرت بتوقيع عقد تدريب الأهلي اليوم في الجلسة التي جمعتهما مع مدير إدارة النشاط الرياضي. وحرص ليندجرين ومواطنه روبرت على القيام بجولة تفقدية اليوم داخل مقر النادي بالجزيرة بعد انتهاء جلسة توقيع عقود تدريب «رجال يد الأهلي».
من جانبه أعرب أولا ليندجرين، عن سعادته الكبيرة بالتعاقد رسميا مع النادي لقيادة فريق كرة اليد خلال الموسم المقبل. وأضاف: «شرف كبير العمل داخل النادي الأكبر في القارة الإفريقية، ومن ثم أبقى سعيدا للغاية بخطوة تعاقدي مع النادي الأهلي». وأوضح أنه ينتظر دعم جماهير الأهلي الكبيرة، ويعد الجميع
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مورينيو: محمد صلاح يذكرني بميسي وتريزيجيه رائع

تحدث البرتغالى جوزيه مورينو المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد عن محمد صلاح نجم منتخب مصر مؤكدا أنه لاعب كبير ومرعب لجميع الفرق، ولذلك سيحاول المنافسون السيطرة عليه، لإيقاف خطورة الفراعنة. وقال مورينيو في تصريحات لقناة تايم سبورت: "صلاح هو ميسي مصر، في اللحظة الحالية يحاول أن يقترب من مستوى ميسي ويكون ضمن أفضل 3 لاعبين". وضرب مورينيو مثالا بفترته مع ريال مدريد حين كان يرغب في إيقاف ليونيل ميسي نجم برشلونة قائلا: "حين كنت في مدريد قضيت ساعات بشأن ميسي".
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أيوبي: إقصاء الكاميرون زاد ثقتنا بأنفسنا

أعرب أليكس أيوبي، نجم المنتخب النيجيري عن سعادته الكبيرة بتأهل منتخب بلاده، إلى الدور ربع النهائي لبطولة الأمم الإفريقية، بعد تغلبه على نظيره الكاميروني، مساء اليوم السبت. وتأهل منتخب النسور إلى الدور ربع النهائي من كأس الأمم الإفريقية، بعدما تمكن من الفوز على منتخب الكاميرون بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على استاد الإسكندرية، في إطار دور الـ16، سجل أهداف النسور الخضراء كل من إيجالو في الدقيقة 19 و63، وأليكس أيوبي في الدقيقة 66، بينما سجل للكاميرون باهوكين في الدقيقة 41 وكلينتون في الدقيقة 44.
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نيجيريا تهزم الكاميرون وتصعد إلى ربع نهائي كأس الأمم

تأهل منتخب نيجيريا إلى الدور ربع النهائي من كأس الأمم الإفريقية، بعدما تمكن من الفوز على منتخب الكاميرون بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على استاد الإسكندرية، في إطار دور الـ16، سجل أهداف النسور الخضراء كل من إيجالو في الدقيقة 19 و63، وأليكس أيوبي في الدقيقة 66، بينما سجل للكاميرون باهوكين في الدقيقة 41 وكلينتون في الدقيقة 44. المباراة بدأت بضغط كبير من لاعبي نيجيريا ومحاولة السيطرة على منطقة وسط الملعب الأمر الذي أسفر عن تسجيل أول أهداف اللقاء عن طريق إيجالو مهاجم النسور الخضراء في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول
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النادى-الاهلى

اقتحام واعتداء.. الانفلات يضرب فروع النادي الأهلي

شهد النادي الأهلي في الفترة الماضية حالة من الانفلات وعدم الانضباط، حيث وقعت أكثر من مشاجرة خلال الأيام القلية الماضية سواء في فرع مدينة نصر أو الشيخ زايد، وحصلت "التحرير" على تفاصيل المشاجرة التي وقعت داخل مقر النادي بالشيخ زايد، يوم الأربعاء الماضي، بين أفراد الأمن الإداري وأحد الأعضاء، بسبب رفض الأمن السماح بدخول أصدقاء العضو لمنطقة حمامات السباحة؛ الأمر الذي أثار غضب عضو النادي، ووقعت مشادة كلامية وتطورت إلى مشاجرة، وسدد العضو ضربة قوية بالرأس "روسية" لفرد الأمن نتج عنها إصابة عضو النادي، الذي انصرف مهددًا بالانتقام من أفراد الأمن الإداري.
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لاسارتي يحدد مطالبه للجنة التخطيط بالأهلي

كشف طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط لقطاع الكرة بالنادي الأهلي عن تفاصيل الاجتماع الذي عقد ظهر اليوم مع الأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة؛ لمناقشة احتياجات الفريق ورؤية الجهاز الفني للمرحلة القادمة، موضحًا أن الاجتماع مع لاسارتي جاء إيجابيا، خاصة أن اللجنة استمعت لتصوره حول العديد من الأمور المهمة التي تخص اللاعبين ومستقبل الفريق. وأضاف أن الرؤية التي طرحها الأوروجواياني جاءت متوافقة كثيرا مع رؤية لجنة التخطيط، وقال إن الأهلي يمتلك أفضل العناصر.
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وزير الرياضة والمحافظ يفتتحان منطقة الخدمات بالأهلي

افتتح مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اليوم الأربعاء منطقة المطاعم الجديدة بفرع النادي بمدينة نصر، في حضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وعبدالعزيز سيف الدين مستشار السيد رئيس الجمهورية والرئيس السابق للهيئة العربية للتصنيع، وتشتمل منطقة المطاعم الجديدة «فود كورت» على 12 منفذا جديدًا لخدمة أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي فرع مدينة نصر، وقام محمود الخطيب ومجلس إدارته باصطحاب وزير الشباب والرياضة ومحافظ القاهرة، لتفقد عمليات التطوير الإنشائية التي داخل فرع النادي في الوقت الحالي.
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مران الأهلي.. جلسة بين لاسارتي ورمضان صبحي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم الأربعاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، واجتمهع مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي مع رمضان صبحي لاعب خط وسط الفريق على هامش المران، لعدة دقائق للاطمئنان على حالته الفنية والبدنية وتوجيه بعض التعليمات للاعب بشكل منفرد. واكتفى شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي بأداء جلسة من التدريبات البدنية والتأهيل في «الجيم»، حيث يؤدي حارس مرمى الفريق برنامجه التأهيلي والمحدد له من جانب الطبيب الألماني الذي أجرى جراحة الركبة للاعب مؤخرا.
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