جريمة

وفاة وإصابات.. ساعات من الرعب بحريق «الشاطبي للنساء»

تشغيل التكييف لمواجهة ارتفاع درجة الحرارة تسبب فى ماس كهربائي.. وإخلاء الطابق الثالث وغلق غرفة الطوارئ ونقل المرضى للأميري.. وطب الإسكندرية: حالة وفاة وحيدة لهذا السبب
تحرير:محمد مجلي ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٤٠ م
حريق مستشفى الشاطبي
حريق مستشفى الشاطبي
في غمضة عين اشتعل حريق وانطفأت الأنوار وباتت رائحة الحريق هي الشيء الوحيد الذي شعر به كل من تواجد داخل جدران وجنبات مستشفى الشاطبي للنساء والولادة، والملحق به مباني قسم الأطفال، التابعة لجامعة الإسكندرية والكائنة بمنطقة الشاطبي وتخدم نحو 4 محافظات هي: "الإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة ومطروح" إذ شبّ حريق هائل مساء الجمعة بإحدى الغرف المُلحقة بغرف العمليات الجراحية للولادة فانبعثت الأدخنة وتطاير رماد وشظايا الحريق فى كل مكان، فيما كان الخوف الأكبر لدى المرضى بعنابر السيدات والأطفال.
بينما كان المرضى يجلسون فى أسرّتهم، ومنهم من له مرافق، وآخرون فى الانتظار، في وقت كانت عقارب الساعة تشير إلى السادسة والنصف من مساء الجمعة، تصاعدت أدخنة ورائح تشير إلى وجود حريق الأمر الذي تسبب فى حالة من الفزع والهلع والصراخ بين جنبات المستشفى، وخرج البعض يتساءل عن سبب هذه الروائح فكانت الإجابة باشتعال
اقرأ المزيد
الانتحار-شنقا

«موت وانتحار».. آخر تطورات وفاة أم ونجلها في عين شمس

كشفت معاينة نيابة عين شمس برئاسة المستشار شريف عيسوى، عن تفاصيل جديدة في واقعة العثور على جثة سيدة ونجلها الشاب متوفيين داخل شقتهما في حالة تعفن بمطقة عين شمس، إذ تبيّن من المناظرة وجود حبل ملفوف برقبة نجل السيدة المسنة، وصرحت النيابة بتشريح جثة السيدة ونجلها لبيان سبب الوفاة، ووجود شبهة جنائية من عدمه، كما أمرت النيابة بطلب التحريات حول الواقعة، فيما رجحت التحريات الأولية أن انتحار الشاب شنقًا، جاء حزنًا على وفاة والدته المريضة وأنه كان يعمل بالأفراح "دي جي" من أجل الإنفاق عليها.
جثة (3)

مقتل محامٍ وإصابة زميله على أيدي لصوص في شبرا الخيمة

قُتل محامٍ وأصيب آخر، اليوم السبت، على أثر قيامهما بضبط بلطجية قاموا بسرقة مكتب أحدهما، فقاموا بإطلاق نيران عليهما، ما أدى إلى وفاة أحدهما وإصابة الآخر، وتم نقله إلى مستشفى ناصر العام وتولت النيابة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد إسماعيل عبد الله، مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بوفاة وإصابة محاميين بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وتم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية، والعميد يحيى راضي رئيس المباحث الجنائية؛ لكشف غموض وملابسات الحادث وضبط الجناة.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (1)

ليلة سقوط «ضباع الجبل» بترسانة أسلحة بالعياط

معلومة سرية وصلت إلى ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة حول قيام مجموعة من العاطلين بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى فرض الإتاوات على مالكي الأراضى الصحراوية بالجيزة، بالإضافة إلى تجارتهم بالمخدرات وسرقة السيارات وبالتحديد العياط والمناطق الجبلية بالجيزة، ومن هنا قرر ضباط المباحث إنهاء نشاط العصابة فتم عمل كمين لهم وألقى القبض على 6 من عناصر التشكيل وبحوزتهم 3 أسلحة نارية، وكمية من الذخيرة غير مرخصة، أثناء استقلالهم سيارة ربع نقل بالعياط، وبإحالتهم للنيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.
المستشار- محمد- شرين- فهمى (2)

قبل الحكم فيها.. تعرف على مراحل «التخابر الكبرى»

تُصدر غدًا محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، حكمها فى قضية اتهام المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الإرهابية محمد بديع، و20 آخرين من قيادات الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر الكبرى»، وذلك على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، ونرصد فى السطور التالية أبرز المراحل التى مرت بها الدعوى، قبل ساعات من الحكم بها للمرة الثانية.
اقرأ المزيد من الأخبار
القبض-على-متهم

ضبط 3 عناصر إجرامية بحشيش وتامول في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط ثلاثة أشخاص وبحيازتهم 30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلوجرامات، و7500 قرص لعقار التامول المخدر، بهدف توزيعها على زبائنهم. بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بورود معلومات تفيد وجود حركة ونشاط لبعض تجار المخدرات واعتزامهم ترويج بعض المواد المخدرة والعمل على توزيعها لزبائنهم في المحافظة، مستهدفين فئة الشباب وطلبة الجامعات والمدارس.
جثة (3)

وفاة شخص «مجهول» بجوار شباك خدمة المواطنين في قليوب

لفظ مواطن مجهول الهوية، أنفاسه الأخيرة، اليوم الثلاثاء، بجوار شباك خدمة المواطنين التابع لمجلس مدينة قليوب، حيث كان يرقد لعدم وجود مأوى أو مسكن له وليس معه ما يفيد تحقيق شخصيته، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى قليوب العام لاتخاذ اللازم. بدأت الواقعة بتلقي اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بعض الأهالى بالعثور على جثة أحد الأشخاص مجهول الهوية كان يرقد بجوار شباك خدمة المواطنين بمجلس مدينة قليوب.
مستحضرات-تجميل-صورة-ارشيفية

إحباط تهريب مستحضرات تجميل بقيمة ضريبية 40 مليونا

تمكن ضباط شرطة ميناء الإسكندرية البحري من إحباط محاولة تهريب 4 ملايين عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر عبر الميناء البحري، تقدر قيمة الضرائب والرسوم الجمركية وغرامة التهريب المستحقة عنها بمبلغ 40 مليون جنيه، واردة لإحدى شركات الاستيراد والتصدير بدائرة قسم شرطة أول العامرية، غرب المحافظ، وقادمة من إحدى الدول الأجنبية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على جميع المضبوطات وعدم السماح بالتصرف فيها لحين العرض على النيابة ودفع القيمة المستحقة عليها.
انتحار

خوفًا من فقدان والده.. انتحار طبيب في الإسكندرية

ليس أغلى على الإنسان من الوالدين، فهما بمثابة الأمان لكل إنسان يولد حتى يكبر ومهما بلغ من العمر فلا يوجد أغلى عليه منهم ولا يتحمل أي إنسان فقدانهما، إلا أن فكرة فقدان والد طبيب فى مقتبل العمر تسببت له فى اكتئاب وتحول إلى يأس تسبب معه أن يصل للاكتئاب التى توصل الإنسان للموت فى كثير من الأحيان، وهو ما ينطبق على حالة طبيب شاب أقدم على الانتحار قفزًا من أعلى عقار بجوار كنيسة القديسين بمنطقة سيدى بشر، شرق الإسكندرية، وذلك خوفًا من فقدان والده المصاب بمرض خطير.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org