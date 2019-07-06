وفاة وإصابات.. ساعات من الرعب بحريق «الشاطبي للنساء»

تشغيل التكييف لمواجهة ارتفاع درجة الحرارة تسبب فى ماس كهربائي.. وإخلاء الطابق الثالث وغلق غرفة الطوارئ ونقل المرضى للأميري.. وطب الإسكندرية: حالة وفاة وحيدة لهذا السبب

تحرير:محمد مجلي ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٤٠ م

في غمضة عين اشتعل حريق وانطفأت الأنوار وباتت رائحة الحريق هي الشيء الوحيد الذي شعر به كل من تواجد داخل جدران وجنبات مستشفى الشاطبي للنساء والولادة، والملحق به مباني قسم الأطفال، التابعة لجامعة الإسكندرية والكائنة بمنطقة الشاطبي وتخدم نحو 4 محافظات هي: "الإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة ومطروح" إذ شبّ حريق هائل مساء الجمعة بإحدى الغرف المُلحقة بغرف العمليات الجراحية للولادة فانبعثت الأدخنة وتطاير رماد وشظايا الحريق فى كل مكان، فيما كان الخوف الأكبر لدى المرضى بعنابر السيدات والأطفال.

بينما كان المرضى يجلسون فى أسرّتهم، ومنهم من له مرافق، وآخرون فى الانتظار، في وقت كانت عقارب الساعة تشير إلى السادسة والنصف من مساء الجمعة، تصاعدت أدخنة ورائح تشير إلى وجود حريق الأمر الذي تسبب فى حالة من الفزع والهلع والصراخ بين جنبات المستشفى، وخرج البعض يتساءل عن سبب هذه الروائح فكانت الإجابة باشتعال

بينما كان المرضى يجلسون فى أسرّتهم، ومنهم من له مرافق، وآخرون فى الانتظار، في وقت كانت عقارب الساعة تشير إلى السادسة والنصف من مساء الجمعة، تصاعدت أدخنة ورائح تشير إلى وجود حريق الأمر الذي تسبب فى حالة من الفزع والهلع والصراخ بين جنبات المستشفى، وخرج البعض يتساءل عن سبب هذه الروائح فكانت الإجابة باشتعال حريق.

هرج ومرج

قالت علية محمد، مرافقة لمريضة، إن جميع من كانوا في المستشفى أصيبوا بحالة من الفزع والخوف، بشأن مصيرهم، وبينهم سيدات وضعن أولادهن فى صباح اليوم وأخريات ينتظرن دخول غرفة العمليات، وتحولت الغرفة لحالة من الهرج والمرج مع وجود شكاوى عديدة بالاختناقات.

وقالت رجاء محمد، "مريضة": حضر إلينا موظف أمن ومسؤول وطبيب وطالبونا بالهدوء، وأنه سيتم نقلنا إلى أماكن أكثر أمانا وأنهم سيبدؤون بالحالات المرضية المتعبة إذ حضرت سيارات الإسعاف وبدأت نقل المرضى والمرافقين للمستشفى الأميرى الجامعي.

شائعات وبطولات

سريعا ما انتشر الخبر على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وتداول ناشطون خبرا عن وجود 8 حالات وفاة بين الأطفال والسيدات، ووجود إصابات بالجملة وهو ما نفته إدارة المستشفيات الجامعية.

فى الوقت نفسه، دفعت مديرية أمن الإسكندرية، بسيارات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وشاركهم موظفو أمن الإسكندرية بالتزامن مع خروج المرضى عن طريق سيارات الإسعاف.

وقال أحمد حماد، أحد المتطوعين لإنقاذ المرضى: "كنت أنتظر أحد أقاربي الذي كان برفقة زوجته –على وشك الولادة– وشاهدت الحريق وقمت سريعًا بمشاركة المسعفين ورجال الحماية المدنية حتى تم السيطرة على الحريق بعد إخراج جميع المرضى.

حالات اختناق

وكشفت أجهزة الأمن عن وجود 18 حالة اختناق بينها 9 حالات لسيدات من المرضى والمرافقين لهن وطفل تم نقله إلى قسم المبتسرين، وأصيبت طبيبة بالتواء فى القدم وطبيبة تخدير باختناق وموظف أمن وباقي الحالات من رجال الحماية المدنية والمسعفين.

كشف الحقائق

سارعت إدارة المستشفيات الجامعية بإصدار بيان يكشف حقيقة الأحداث، وأوضح البيان أن الحريق وقع فى تمام الساعة 6.15 مساء أمس الجمعة، في إحدى الغرف المُلحقة بعمليات الدور الثاني المخصصة لوضع الأجهزة الطبية، وأنه تم التعامل الفوري باستدعاء الدفاع المدني وتم تخصيص عنبر جراحة الأطفال بالمستشفى الرئيسي الجامعي، لاستقبال الحالات المحولة من مستشفى الشاطبي مؤقتا، وتم تحويل 12 حالة مترددة على الطوارئ إلى المستشفى الرئيسي الجامعى، لتلقى الخدمة الطبية والولادة الطبيعية أو القيصرية، كما تم تحويل 3 حالات يعانون من أعراض تنفسية، نتيجة استنشاق الدخان المتصاعد، وهم طبيبة وممرضة وفرد أمن، وتم إسعافهم على الفور وهم بحالة جيدة تماما و3 أطفال بوحدة المبتسرين بالطوارئ، وتم تحويلهم إلى وحدة المبتسرين الرئيسية بنفس المستشفى.

حالات وفاة

وأعلنت إدارة المستشفيات الجامعية وقوع حالة وفاة لسيدة بعد نقلها إلى المستشفى الرئيسى الجامعى وكانت محجوزة في العناية المركزة على جهاز تنفس صناعي.

واوضحت إدارة المستشفى أن السيدة توفيت نتيجة توقف عضلة القلب ونتيجة للحالة المرضية المتقدمة التى كانت عليها.

فتح قسم الطورئ

قال الدكتور أحمد عثمان، عميد كلية الطب، رئيس قطاع المستشفيات الجامعية، إنه تم إعادة فتح قسم وعمليات الطوارئ بمستشفى الشاطبي الجامعي للنساء والتوليد للعمل بعد الاطمئنان على جاهزية غرف العمليات وغرفة العناية المركزة للعمل عن طريق فريق متخصص من الإدارة الهندسية.

وأضاف، أنه تم بالفعل إجراء عمليتين قيصريتين بالدور الثاني، وتم إعادة الحالات إلى مستشفى الشاطبي الجامعي التي تم تحويلها إلى المستشفى الرئيسي الجامعي، مؤكدًا أن جميع الحالات بحالة جيدة ولا توجد أي إصابات.