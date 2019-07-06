مورينيو: محمد صلاح يذكرني بميسي وتريزيجيه رائع

تحرير:محمد جمال ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠١ م

مورينيو

تحدث البرتغالى جوزيه مورينو المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد عن محمد صلاح نجم منتخب مصر مؤكدا أنه لاعب كبير ومرعب لجميع الفرق، ولذلك سيحاول المنافسون السيطرة عليه، لإيقاف خطورة الفراعنة. وقال مورينيو في تصريحات لقناة تايم سبورت: "صلاح هو ميسي مصر، في اللحظة الحالية يحاول أن يقترب من مستوى ميسي ويكون ضمن أفضل 3 لاعبين". وضرب مورينيو مثالا بفترته مع ريال مدريد حين كان يرغب في إيقاف ليونيل ميسي نجم برشلونة قائلا: "حين كنت في مدريد قضيت ساعات بشأن ميسي".

وتابع: "لعبت ضد محمد صلاح 4 مرات وفي كل مرة كنت أجد صعوبة كبيرة في إيقافه والحد من خطورته". وعن محمود تريزجيه قال مدرب ريال مدريد السابق: "تريزيجيه في الجانب الآخر من الملعب، يخلق التوازن المطلوب من أجل نجاح محمد صلاح، ويجذب إليه المدافعين، كما أنه متميز في التعامل في مواجهة رجل لرجل". وأنهى تصريحاته