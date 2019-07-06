رياضة

مورينيو: محمد صلاح يذكرني بميسي وتريزيجيه رائع

تحرير:محمد جمال ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠١ م
مورينيو
مورينيو
تحدث البرتغالى جوزيه مورينو المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد عن محمد صلاح نجم منتخب مصر مؤكدا أنه لاعب كبير ومرعب لجميع الفرق، ولذلك سيحاول المنافسون السيطرة عليه، لإيقاف خطورة الفراعنة. وقال مورينيو في تصريحات لقناة تايم سبورت: "صلاح هو ميسي مصر، في اللحظة الحالية يحاول أن يقترب من مستوى ميسي ويكون ضمن أفضل 3 لاعبين". وضرب مورينيو مثالا بفترته مع ريال مدريد حين كان يرغب في إيقاف ليونيل ميسي نجم برشلونة قائلا: "حين كنت في مدريد قضيت ساعات بشأن ميسي".
وتابع: "لعبت ضد محمد صلاح 4 مرات وفي كل مرة كنت أجد صعوبة كبيرة في إيقافه والحد من خطورته". وعن محمود تريزجيه قال مدرب ريال مدريد السابق: "تريزيجيه في الجانب الآخر من الملعب، يخلق التوازن المطلوب من أجل نجاح محمد صلاح، ويجذب إليه المدافعين، كما أنه متميز في التعامل في مواجهة رجل لرجل". وأنهى تصريحاته
اقرأ المزيد
مصر-وجنوب-أفريقيا تصوير-سامح-أبو حسن‎ (5)

مصر تودع كأس الأمم بعد الخسارة من جنوب إفريقيا

ودعت مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها حتى 19 يوليو الجاري، بعد الخسارة من منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن منافسات دور الستة عشر بالبطولة، جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 85 عن طريق ثيمبينكوسي لورش، وبذلك يتأهل منتخب جنوب إفريقيا إلى ربع نهائي البطولة ومواجهة منتخب نيجيريا الذي تأهل اليوم على حساب منتخب الكاميرون حامل لقب البطولة حيث حسم النسور اللقاء لصالحهم بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
الأرجنتين‎ (2)

طرد ميسي في مباراة الأرجنتين وتشيلي (فيديو)

تلقى النجم ليونيل ميسي، لاعب المنتخب الأرجنتيني بطاقة حمراء، خلال مواجهة منتخب بلاده أمام منتخب تشيلي، التي تقام حاليًا لتحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كوبا أمريكا، التي تستضيفها البرازيل. اللعبة بدأت بعدما نجح جاري ميديل في اللحاق بالكرة قبل ميسي لتذهب الكرة إلى ركلة مرمى لتشيلي قبل أن يحتك الثنائي معا. وتراشق ميسي مع ميديل قبل أن يُشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء للثنائي معا في الدقيقة 37. ويُعد الطرد هو الثاني لميسي مع الأرجنتين بعدما طُرد في أولى مبارياته الدولية أمام المجر، ولم يسبق لميسي وأن يُطرد مع برشلونة.
ليندجرين مدرب يد الأهلي‎

الأهلي يتعاقد مع مدرب أجنبي جديد لفريق كرة اليد

أعلن رؤوف عبدالقادر، مدير النشاط الرياضي بالنادى عن تعاقد الأهلي مع السويدي «أولا ليندجرين» لقيادة الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الموسم المقبل ومعه مواطنه «روبرت» مدربا مساعدا، وقام ليندجرين المدير الفني الجديد لـ«رجال اليد» ومساعده روبرت بتوقيع عقد تدريب الأهلي اليوم في الجلسة التي جمعتهما مع مدير إدارة النشاط الرياضي. وحرص ليندجرين ومواطنه روبرت على القيام بجولة تفقدية اليوم داخل مقر النادي بالجزيرة بعد انتهاء جلسة توقيع عقود تدريب «رجال يد الأهلي».
اقرأ المزيد من الأخبار
المغر- وجنوب-افريقيا (5)

مدرب جنوب إفريقيا يعلن تشكيل مباراة مصر

أعلن ستيوارت باكستر المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا عن تشكيل فريقه لمواجهة المنتخب الوطني الأول، في مباراة الدور ثمن النهائي لكأس أمم إفريقيا 2019، والمقرر أن تقام على استاد القاهرة، في تمام التاسعة مساء، ووصلت مصر إلى هذا الدور بعد تصدرها ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط، بالفوز على زيمبابوي بهدف نظيف، والفوز على كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا 2- 0، أما جنوب إفريقيا فصعدت ضمن أفضل ثوالث من المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بعد الخسارة من المغرب وكوت ديفوار 1- 0 والفوز على ناميبيا بنفس النتيجة.
محمد صلاح - عبد الله السعيد

محمد صلاح= 4 أضعاف القيمة السوقية لجنوب إفريقيا

يتجدد الصراع بين المنتخب الوطني وجنوب إفريقيا في كأس الأمم الإفريقية اليوم السبت، وذلك عندما يتواجه المنتخبان على استاد القاهرة في تمام الساعة التاسعة مساء، ضمن مباريات دور الـ16، وفي الوقت الذي يتفوق فيه الأولاد في المواجهات المباشرة أمام الفراعنة، تتفوق مصر بشكل كاسح في القيمة السوقية، حيث تبلغ قيمة لاعبي الفراعنة 196,2 مليون يورو، بينما تبلغ قيمة لاعبي جنوب إفريقيا 33,5 مليون يورو، يتصدرهم مهاجم ستراسبورج الفرنسي، ليبو موثيبا والذي تبلغ قيته 7 ملايين يورو.
المغر- وجنوب-افريقيا (6)

مدرب جنوب إفريقيا: هدفنا زيادة الضغوط على الفراعنة

كشف ستيوارت باكستر، المدير الفني لجنوب إفريقيا، عن استعداداته لمواجهة الفراعنة مساء غد السبت ضمن مباريات دور الـ16 بكأس الأمم، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، إذ أكد في تصريحات صحفية خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أن فريقه لعب 3 مباريات في وقت قصير وأن كأس الأمم سريعة، إلا أنه متفائل بمواجهة الدولة المضيفة للبطولة. وأضاف باكستر خلال تصريحاته، أن الضغط الأكبر يقع على المنتخب المصري بسبب وجود الجماهير بشكل كبير، قائلا: "ستكون مهمتنا أن نزيد من الضغوط على الفراعنة؛ لأن الجماهير سلاح ذو حدين وسنحاول استخدامهم لصالحنا".
مصر وأوغندا‎ (8)

محمد صلاح يغيب عن تدريبات منتخب مصر

تغيب محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني ونجم فريق ليفربول الإنجليزي، عن تدريبات الفراعنة استعداداً لمباراة جنوب إفريقيا في ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية مساء السبت المقبل، التي ستجمعهما على استاد القاهرة الدولي. وجاء غياب صلاح عن التدريبات بسبب تعرضه لنزلة برد قوية لم تمكنه من المشاركة في المران الجماعي، ليفضل الجهاز الطبي منحه راحة، حيث جاء قرار المكسيكي بعد التشاور مع الجهاز الطبي والاتفاق على عدم إشراك محمد صلاح في التدريبات، خوفاً من تفاقم حالته للأسوأ.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org