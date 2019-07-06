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إلهام شاهين تعود إلى السينما بهذا الفيلم

تحرير:التحرير ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٦ م
إلهام شاهين
إلهام شاهين
تخوض الفنانة إلهام شاهين تجربة سينمائية جديدة، تعود بها إلى الشاشة الكبيرة، والتي غابت عنها منذ نحو 3 سنوات، وقد كانت آخر الأعمال التي قدمتها هو "يوم للستات". وكشف مقربون من الفنانة، اليوم الجمعة، أنها تستعد لبدء تصوير فيلمها الجديد، والذي يحمل اسم "حظر تجوال"، وسيشاركها البطولة العديد من الفنانين، ومن بينهم أمينة خليل، كما أن العمل سيكون من إخراج أمير رمسيس، وبذلك يكون هذا هو العمل الأول الذي يجمعها بـ"أمينة"، التي تلقت إشادات كبيرة خلال الفترة الماضية، خاصة بعد تقديمها دورًا مميزًا في مسلسل "قابيل"، الذي عرض خلال شهر رمضان المنقضي.
وسيبدأ تصوير الفيلم في شهر فبراير المقبل، وبحسب المعلومات الأولية عنه، فإن العمل يناقش قضايا اجتماعية، وستقع الأحداث فى يوم واحد يشهد حالة "حظر تجول" في البلاد، لتقع مفاجآت كثيرة، كما تنكشف في هذا اليوم حقائق خطيرة عن علاقة الأم التى تجسدها إلهام شاهين بابنتها أمينة خليل، وأسرار حاولت الأم لسنوات أن
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17 فنانة رفعن شعار «بلاش تبوسني».. منى زكي بالمقدمة

يحل علينا اليوم السبت 6 يوليو، اليوم العالمي للقُبلات أو "البوس"، حيث إن "القُبلة" هي وسيلة للتعبير عن مشاعر الحب، وقد شهدت السينما المصرية على مدار تاريخها الذي يمتد لنحو قرن من الزمان، الكثير والكثير من القبلات في الأفلام، ولكن المفارقة أن الفنانات الحاليات اللاتي يعشن النجومية ويجنين ثمارها، يرفض غالبيتهن تقديم أية قُبلات في أعمالهن، فخلال العشر سنوات الأخيرة نستطيع عدّ نجمات قدّمن أدوارا تتضمن أداء قُبلة، بل وصرح الكثير منهن برفضهن للقُبلات في الأعمال الفنية، وبينهن:
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فنانات يقبلن مشاهد القبلات| إحداهن: البوس أجمل حاجة

يحتفل العالم اليوم السبت، 6 يوليو، باليوم العالمي للقبلات أو "البوس"، انطلاقا من كون القُبلة وسيلة يعبر بها الأشخاص عن حبهم لأسرهم وذويهم وأصدقائهم. ومن الملاحظ في السنوات العشرين الأخيرة، ندرة مشاهد "القبلات" في السينما المصرية، حتى كادت تختفي، فالفنانات الحاليات اللاتي يعشن النجومية ويجنين ثمارها، ترفض أغلبهن تقديم أي قبلات في أعمالهن، وهذه الملاحظة كانت نقطة انطلاق المخرج والمؤلف أحمد عامر لصناعة فيلمه "بلاش تبوسني" 2018، الذي يحاول أن يرصد فيه "تاريخ البوس"، ومقارنته بالوضع الحالي.
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أمينة خليل مع محمد إمام وياسمين رئيس في «لص بغداد»

يستعد الفنان محمد إمام خلال الفترة المقبلة لاستئناف تصوير فيلمه "لص بغداد" من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف تامر إبراهيم، حيث صور منه 40%، ليتوقف بعدها التصوير لانشغاله بمسلسله الأخير "هوجان" الذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي. واستقر صناع "لص بغداد" على الفنانة أمينة خليل، لتجسد البطولة النسائية ضمن أحداث الفيلم إلى جانب النجمة ياسمين رئيس، حيث تعاقدت "أمينة" بشكل رسمي مع شركة "سينرجي فيلمز" المنتجة للعمل خلال الأيام الماضية، وتحضر حاليًا مع الاستايلست ملابس الشخصية التى تقدمها فى الفيلم، لتصبح جاهزة مباشرة للتصوير.
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هل نشاهد Spider Man وDoctor Strange في فيلم واحد؟

أعرب النجم العالمي توم هولاند عن رغبته في تقديم فيلم يجمع بين كل من شخصية Spider Man التي يؤديها وحقق من خلالها شهرة واسعة، وشخصية Doctor Strange التي يقدمها النجم العالمي بيندكت كامبرباتش، ليتعاونا ضمن مشروع جديد تحت رعاية استوديوهات "مارفل". وعند سؤاله عن الأمر قال "هولاند" في تصريحات صحفية، إنه يريد بشدة عملا يجمع بين شخصيتي Spider-Man، وDoctor Strange، لأن أصول الشخصيتين من مدينة نيويورك، أي النشأة متشابهة بينهما للغاية، وأن الفكرة في حد ذاتها تؤكد أن التجربة ستكون ممتعة.
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7 أعمال فنية تعود للبلاتوهات.. أبرزها قيد عائلي

حالة من الهدوء تشهدها مواقع التصوير، حيث سافر أغلب النجوم إلى المدن الساحلية لقضاء عطلة الصيف، بعد انتهاء الموسمين الدرامي والسينمائي، لكن الأيام الماضية شهدت نشاطًا على غير العادة من الفنانين وصناع الأعمال، الذين سبق أن أوقفوا تصوير مسلسلاتهم وأفلامهم؛ لانشغالهم بتصوير أعمالهم الرمضانية، والآن يتجهزون لاستئناف تصويرها، من أجل الانتهاء منها في الوقت المحدد، وفي التقرير التالي نستعرض لكم أبرز المسلسلات والأفلام التي ننتظر أن يتم الإفراج عنها قريبًا.
فيلم الكنز

7 ملاحظات على تريلر «الكنز 2»| محمد سعد يحير الجمهور

قبل ساعات طُرح الإعلان الرسمي لفيلم «الكنز 2» بطولة محمد رمضان ومحمد سعد، المرتقب عرضه في السينمات يوليو المقبل، وكشف البرومو لمحات من الجزء الثاني الذي حمل عنوان «الحب والمصير»، وستصل الأحداث فيه إلى ذروتها، فمن سينتصر بالنهاية الحب أم السلطة؟ سواء كانت سلطة الكرسي الذى يجلس عليه محمد سعد، أو التي تقضى بانتقام محمد رمضان من قاتل والده وأبي حبيبته فى نفس الوقت، أو استكمال أحمد حاتم رحلة فك لغز "الكنز" الذى يبحث عنه، تلك الرحلة بدأت بعودته من أوروبا إلى مسقط رأسه، ليتفاجأ بأن الكنز الذي ينتظره مجموعة من الجوابات وشرائط الفيديو.
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مهرجان كان السينمائي يكشف عن موعد دورته الـ73

أعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي، عن موعد الدورة المقبلة التي تحمل رقم 73، حيث ستقام في الفترة من 13 إلى 23 مايو 2020، وسيفتتح المهرجان فعالياته مساء الثلاثاء للمرة الثالثة على التوالي، على عكس انطلاقه يوم الأربعاء الذي كان تقليدًا لسنوات عديدة، بينما سيعقد سوق مهرجان كان في الفترة من 12 إلى 21 مايو المقبل، في غضون ذلك، سوف يقترب مهرجان برلين السينمائي من مهرجان كان، الذي يبدأ في وقت متأخر عن المعتاد، في 20 فبراير 2020، وهو تحول تم إجراؤه لتجنب تصادم المهرجان مع حفل توزيع جوائز الأوسكار.
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