إلهام شاهين تعود إلى السينما بهذا الفيلم

تحرير:التحرير ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٦ م

إلهام شاهين

تخوض الفنانة إلهام شاهين تجربة سينمائية جديدة، تعود بها إلى الشاشة الكبيرة، والتي غابت عنها منذ نحو 3 سنوات، وقد كانت آخر الأعمال التي قدمتها هو "يوم للستات". وكشف مقربون من الفنانة، اليوم الجمعة، أنها تستعد لبدء تصوير فيلمها الجديد، والذي يحمل اسم "حظر تجوال"، وسيشاركها البطولة العديد من الفنانين، ومن بينهم أمينة خليل، كما أن العمل سيكون من إخراج أمير رمسيس، وبذلك يكون هذا هو العمل الأول الذي يجمعها بـ"أمينة"، التي تلقت إشادات كبيرة خلال الفترة الماضية، خاصة بعد تقديمها دورًا مميزًا في مسلسل "قابيل"، الذي عرض خلال شهر رمضان المنقضي.

وسيبدأ تصوير الفيلم في شهر فبراير المقبل، وبحسب المعلومات الأولية عنه، فإن العمل يناقش قضايا اجتماعية، وستقع الأحداث فى يوم واحد يشهد حالة "حظر تجول" في البلاد، لتقع مفاجآت كثيرة، كما تنكشف في هذا اليوم حقائق خطيرة عن علاقة الأم التى تجسدها إلهام شاهين بابنتها أمينة خليل، وأسرار حاولت الأم لسنوات أن