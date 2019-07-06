التحالف: إسقاط طائرات مسيرة أطلقت باتجاه السعودية

٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٨ م

تركي المالكي

صرح المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف تمكنت مساء السبت، من اعتراض وإسقاط طائرات دون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من محافظة صنعاء باتجاه أراضي المملكة، نافيًا مزاعم الميليشيا الحوثية عبر وسائل إعلامها من أن هجماتهم أصابت أهدافها بدقة، وأن الحقيقة أنها تم تدميرها في الأجواء عبر منظومات قوات التحالف. وأوضح المالكي، أن محاولات الميليشيا الحوثية اليائسة والمستمرة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية سيتم مواجهاتها باستمرار.

وأكد أنه سيتم إحباط وتحييد القدرات العدائية لديهم بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.وتمكنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن من اعتراض طائرة مسيرة تابعة لميليشيات الحوثي وإسقاطها، أول من أمس الخميس.وأعلن التحالف، أن قواته تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقتها المليشيات