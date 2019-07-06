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التحالف: إسقاط طائرات مسيرة أطلقت باتجاه السعودية

٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٨ م
تركي المالكي
تركي المالكي
صرح المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف تمكنت مساء السبت، من اعتراض وإسقاط طائرات دون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من محافظة صنعاء باتجاه أراضي المملكة، نافيًا مزاعم الميليشيا الحوثية عبر وسائل إعلامها من أن هجماتهم أصابت أهدافها بدقة، وأن الحقيقة أنها تم تدميرها في الأجواء عبر منظومات قوات التحالف. وأوضح المالكي، أن محاولات الميليشيا الحوثية اليائسة والمستمرة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية سيتم مواجهاتها باستمرار.
وأكد أنه سيتم إحباط وتحييد القدرات العدائية لديهم بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.وتمكنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن من اعتراض طائرة مسيرة تابعة لميليشيات الحوثي وإسقاطها، أول من أمس الخميس.وأعلن التحالف، أن قواته تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقتها المليشيات
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النقاب في تونس

«التفجيرات».. كلمة السر في حظر النقاب بتونس

منذ سنوات هناك خلافات وجدل محتدم في تونس حول ارتداء النقاب، وعاد الجدل مرة أخرى بعد أن قررت رئاسة الحكومة التونسية أمس منع النقاب في المؤسسات العامة مرجعة هذا القرار إلى دواع أمنية. فقد استبق يوسف الشاهد رئيس الحكومة الانتخابات التي دعا إليها الرئيس الباجي قائد السبسي، إلى التوقيع على مرسوم حكومي يمنع كل شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، وذلك لدواع أمنية . فقرار الشاهد جاء بالتزامن مع توقيع الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى لمرسوم رئاسى لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال العام الجارى.
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الجيش اليمني يقصف مواقع لميليشيا الحوثي

قصفت مدفعية الجيش اليمني، صباح اليوم السبت، مواقع لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في جبهة حجر شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد، واستهدف القصف مواقع الميليشيا الانقلابية في أطراف منطقة باجة غربي مديرية قعطبة، ما أسفر عن تكبيد الميليشيا خسائر في الأرواح والعتاد، وذلك بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت". ويوم الخميس الماضي، أعلنت مصادر عسكرية يمنية أن القوات المشتركة دمرت مخزن أسلحة، وآلية قتالية تابعة لميليشيات الحوثي الموالية لإيران في شمال شرق مطار الحديدة.
صحف-اماراتية

صحف الإمارات: السودانيون يتفقون ورفض الحوار بالجزائر

تصدر الاتفاق الذي توصل إليه الأطراف المتنازعة في السودان عناوين الصحف الإماراتية الصادرة اليوم السبت ، كما تناولت الصحف تطورات الأزمة في الجزائر مسلطة الضوء على الصراع في الشرق الأوسط. ذكرت صحيفة "الخليج" أنه بعد مخاض عسير توجت المفاوضات الماراثونية بين المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير، باتفاق حاسم في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، وتراضى الطرفان على تشكيل مجلس سيادي مناصفة تكون رئاسته بالتناوب بين الطرفين، ولمدة ثلاث سنوات أو تزيد قليلاً.
حفتر

حفتر: هدفنا تحرير طرابلس.. وليس السيطرة على النفط

صرح المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، اليوم السبت، بأن هدف الجيش استعادة السيطرة على طرابلس، والهدف من معركة طرابلس تحريرها من الميلشيات، وليس السيطرة على النفط، فالجيش لا يمكن أن يكون تاجر نفط، ولا رغبة له في بيع النفط لصالحه بطريقة شرعية أو غير شرعية، موضحا أن عمليات بيع النفط من اختصاص المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، وأن من مسؤولية الجيش حماية المنشآت النفطية في ليبيا، كما أن الجيش يسعى للحيلولة دون إمكانية استفادة الميليشيات المسلحة من عائدات النفط، وذلك بحسب ما أوردته قناة "سكاي نيوز".
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ميليشيات-الحوثى

رويترز: الحوثيون هاجموا مواقع عسكرية في السعودية

ذكر تليفزيون المسيرة التابع لحركة الحوثي في اليمن، أن الحركة المتحالفة مع إيران نفّذت، اليوم الخميس، هجمات على مواقع عسكرية في مطار جازان بالسعودية، حسب وكالة "رويترز". وفي 25 يونيو الماضي، أعلن تليفزيون المسيرة، نقلا عن متحدث عسكري باسم الحوثيين، أنهم هاجموا مواقع عسكرية ومرابض الطائرات في مطاري أبها وجازان السعوديين. فيما أعلن التحالف لدعم الشرعية، اعتراض طائرة حوثية مسيرة "درون" أطلقتها ميليشيا الحوثي نحو منطقة سكنية في خميس مشيط، حسب "العربية. نت".
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«التحالف» يسقط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون على جازان

صرح المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف تمكنت، في تمام الساعة العاشرة وخمس وأربعين دقيقة من مساء السبت، من اعتراض وإسقاط طائرة دون طيار (مسيرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه جازان. وقال العقيد المالكي إن "الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات دون طيار، لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافها ويتم تدميرها وإسقاطها".
العقيد الركن تركي المالكي

السعودية تعلن إسقاط طائرة مسيرة في اليمن

أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، مساء الأربعاء، اعتراض طائرة مسيرة "درون" بالأجواء اليمنية أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية. وصرح المالكي "أن قوات التحالف الجوية تمكنت، مساء اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة بالأجواء اليمنية بعد أن أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية من شمال (صنعاء) باتجاه المملكة". وأوضح أن "الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات دون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافها ويتم تدميرها".
اطلاق-صواريخ-علي-تل-ابيب (2)

رويترز: الحوثيون استهدفوا مواقع عسكرية في السعودية

ذكر تليفزيون المسيرة التابع للحوثيين في اليمن، نقلا عن متحدث عسكري باسم الحركة المتحالفة مع إيران، أنها هاجمت مواقع عسكرية ومرابض الطائرات في مطاري أبها وجازان السعوديين، بحسب وكالة "رويترز". من جهته، أعلن التحالف لدعم الشرعية، اعتراض طائرة حوثية مسيرة "درون" أطلقتها ميلشيا الحوثي نحو منطقة سكنية في خميس مشيط، بحسب " العربية. نت". وأكد مجلس الوزراء السعودي في جلسته اليوم الثلاثاء، أن لقوات تحالف دعم الشرعية الحق في اتخاذ إجراءاتها لردع الاعتداءات الحوثية.
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