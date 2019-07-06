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السيسي يصل إلى النيجر لرئاسة القمة الإفريقية

تحرير:أ.ش.أ ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤٥ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى النيجر لرئاسة القمة الإفريقية الاستثنائية التى تستضيفها العاصمة نيامي. وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة ستشهد إطلاق منطقة اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية القارية بعد استكمال نصاب تصديقات الدول الإفريقية ودخول الاتفاقية حيز النفاذ. وأضاف أن تلك الاتفاقية التى تُعد أهم أولويات الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقي التي سعت مصر لتفعيلها وجعلها واقع، نظرا لأنها تمثل علامة فارقة فى مسيرة التكامل الاقتصادى للقارة وستنشئ أكبر منطقة تجارة حرة فى العالم.
وأوضح ان ذلك يٌمهد الطريق إلى اندماج القارة فى مؤسسات وآليات الاقتصاد العالمى، ويزيد من معدلات التجارة البينية للدول الإفريقية ويفتح آفاقًا جديدة متطورة للربط بين دول القارة، وكذلك تعظيم فرص الاستثمار ودعم التنمية والاستغلال الأنسب للموارد، وهى الأهداف التى أعلنت مصر منذ توليها رئاسة للاتحاد الإفريقى
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مصفاة-لتكرير-البترول-في-أمريكا

هل تتغير أسعار السلع كل 3 أشهر مع تحديد سعر البترول؟

بدأت الحكومة في تطبيق الشريحة الأخيرة من تقليل الدعم على الوقود والمحروقات، منذ صباح أمس الجمعة، إذ أصبح الآن سعر البنزين والسولار، وأسطوانة البوتاجاز، محررا، ويتم بيعه للمواطنين وفق الأسعار العالمية، وذلك ضمن إجرءات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة بالتزامن مع الحصول على قرض 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وأصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا بتشكيل لجنة تحدد سعر المواد البترولية كل 3 أشهر وفقا لسعر البترول عالميا وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، وبهامش زيادة ونقصان لا يتخطى 10%.
محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-06

«الأوقاف» تفتح باب التقديم للحصول على تصريح واعظة

أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم للراغبات في استخراج تصريح واعظة جديدة متطوعة، وذلك لجميع عضوات هيئة التدريس ومعاونيهم في التخصصات الشرعية والعربية بجميع الجامعات المصرية، ولجميع خريجات جامعة الأزهر الشريف من العاملات بالمعاهد الأزهرية أو أية جهة تتبع الأزهر الشريف. واشترطت الوزارة في بيان لها اليوم، السبت، اجتياز الواعظات الاختبارات أو المقابلات المقررة، إذ تجرى الاختبارات تحريريًّا وشفويًّا لجميع المتقدمات عدا درجة أستاذ مساعد فصاعدًا فتجرى لهن مقابلة شخصية مع تقديم صورة من السيرة الذاتية ونسخة كاملة من مؤلفاتهن عند المقابلة.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي يطلق مع قادة إفريقيا اتفاقية تحرير التجارة

أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات أن الزيارة التى يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسى لجمهورية النيجر تعد زيارة استثنائية، إذ سيتم إطلاق اتفاقية التجارة الحرة القارية التي أقرتها برلمانات 24 دولة إفريقية من إجمالى 52 دولة موقعة عليها ودخلت حيز التنفيذ فى الثلاثين من مايو الماضى، وهو يعد حدثا تاريخيا لأفريقيا تحت رئاسة مصر. وذكرت الهيئة، في تقرير لها، أن الزيارة تأتي في سياق اهتمام السياسة المصرية في السنوات الأخيرة بتعزيز العلاقات مع دول القارة الأفريقية، وهو الاهتمام الذي تضاعف مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي اعتبارا من العاشر من شهر فبراير الماضي.
جامعة-الاسكندرية

تجديد الثقة لمتوفىً بنادي «هيئة التدريس» بالإسكندرية

فوجئ أعضاء هيئة التدريس "دكاترة وأساتذة" بجامعة الإسكندرية، بقرار تجديد الثقة في أعضاء مجلس إدارة "نادي أعضاء هيئة التدريس"، وأن القائمة تضمنت عضوا متوفى وهو الدكتور أحمد غانم حافظ، أستاذ سابق بكلية الآداب والذى توفي فى شهر فبراير الماضي، حيث أصدرت وزارة التضامن القرار رقم 225 بتجديد الثقة فى المجلس بناء على الطلب المقدم من مديرية التضامن بالإسكندرية بشأن إعادة تعيين مجلس الإدارة المؤقت للجمعية؛ حيث تقرر إعادة تعيين مجلس الإدارة المؤقت لجمعية نادي أعضاء هيئة لتدريس بجامعة الإسكندرية المقيدة برقم 244 لسنة 1967.
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الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي يطلق مع قادة إفريقيا اتفاقية تحرير التجارة

أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات أن الزيارة التى يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسى لجمهورية النيجر تعد زيارة استثنائية، إذ سيتم إطلاق اتفاقية التجارة الحرة القارية التي أقرتها برلمانات 24 دولة إفريقية من إجمالى 52 دولة موقعة عليها ودخلت حيز التنفيذ فى الثلاثين من مايو الماضى، وهو يعد حدثا تاريخيا لأفريقيا تحت رئاسة مصر. وذكرت الهيئة، في تقرير لها، أن الزيارة تأتي في سياق اهتمام السياسة المصرية في السنوات الأخيرة بتعزيز العلاقات مع دول القارة الأفريقية، وهو الاهتمام الذي تضاعف مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي اعتبارا من العاشر من شهر فبراير الماضي.
مميش-مصر-قادرة على-تنظيم-الفعاليات الإقليمية

مميش: مصر قادرة على تنظيم الفعاليات العالمية

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إن مصر نجحت في تنظيم بطولة الأمم الإفريقية، بما لا يدع مجالا للشك في قدرتها على تنظيم الفعاليات الإقليمية والعالمية، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه اللا محدود ومتابعته الدقيقة لكافة الترتيبات والإجراءات التنظيمية وتوجيهه بتعاون كافة مؤسسات الدولة وأجهزتها مع اللجنة المنظمة للبطولة للخروج بشكل يليق بمصر وبما يدعم الروابط الأخوية مع الأشقاء الأفارقة، جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الأربعاء، بعثة منتخب بنين لكرة القدم المشارك في البطولة الأفريقية لكرة القدم عام 2019.
السيسي واسبينوزا الاٍرهاب واللاجئون واجنده أفريقيا

السيسي وإسبينوزا يناقشان قضايا الإرهاب واللاجئين وأجندة إفريقيا

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، السيدة "ماريا فيرناندا إسبينوزا" رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، والوفد المرافق لها، وذلك بحضور عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، والسفير "ريتشارد ديكتوس" الممثل المقيم للأمم المتحدة بالقاهرة.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي يدعو لإصلاح النظام الاقتصادي العالمي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، إن أطر حوكمة النظام الاقتصادي والمالي العالمي لا تزال بحاجة لإصلاح يعكس مشاركة العالم النامي في عملية اتخاذ القرار بشكل عادل وشفاف وبصفة خاصة فيما يتعلق بالدول الإفريقية، مع تأكيد أهمية الحفاظ على النظام التجاري متعدد الأطراف المحكوم بالقواعد. ودعا السيسي، في كلمته التي ألقاها أمام قمة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا، إلى ضرورة إبرام شراكات جادة مع مجموعة العشرين لتحقيق التنمية في قارة أفريقيا وفق الخطط والبرامج الوطنية لدول القارة السمراء.
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