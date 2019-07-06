السيسي يصل إلى النيجر لرئاسة القمة الإفريقية

تحرير:أ.ش.أ ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤٥ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى النيجر لرئاسة القمة الإفريقية الاستثنائية التى تستضيفها العاصمة نيامي. وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة ستشهد إطلاق منطقة اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية القارية بعد استكمال نصاب تصديقات الدول الإفريقية ودخول الاتفاقية حيز النفاذ. وأضاف أن تلك الاتفاقية التى تُعد أهم أولويات الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقي التي سعت مصر لتفعيلها وجعلها واقع، نظرا لأنها تمثل علامة فارقة فى مسيرة التكامل الاقتصادى للقارة وستنشئ أكبر منطقة تجارة حرة فى العالم.

وأوضح ان ذلك يٌمهد الطريق إلى اندماج القارة فى مؤسسات وآليات الاقتصاد العالمى، ويزيد من معدلات التجارة البينية للدول الإفريقية ويفتح آفاقًا جديدة متطورة للربط بين دول القارة، وكذلك تعظيم فرص الاستثمار ودعم التنمية والاستغلال الأنسب للموارد، وهى الأهداف التى أعلنت مصر منذ توليها رئاسة للاتحاد الإفريقى