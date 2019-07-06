طرد ميسي في مباراة الأرجنتين وتشيلي (فيديو)

تحرير:أحمد سعيد ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١١ م

ميسي

تلقى النجم ليونيل ميسي، لاعب المنتخب الأرجنتيني بطاقة حمراء، خلال مواجهة منتخب بلاده أمام منتخب تشيلي، التي تقام حاليًا لتحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كوبا أمريكا، التي تستضيفها البرازيل. اللعبة بدأت بعدما نجح جاري ميديل في اللحاق بالكرة قبل ميسي لتذهب الكرة إلى ركلة مرمى لتشيلي قبل أن يحتك الثنائي معا. وتراشق ميسي مع ميديل قبل أن يُشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء للثنائي معا في الدقيقة 37. ويُعد الطرد هو الثاني لميسي مع الأرجنتين بعدما طُرد في أولى مبارياته الدولية أمام المجر، ولم يسبق لميسي وأن يُطرد مع برشلونة.

طرد لميسي وميديل والأرجنتين تتقدم بهدفين نظيفين من توقيع أغويرو وديبالا!#CopaAmerica #beINCopahttps://t.co/JSi4pdP9LD — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 6, 2019 وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب الأرجنتين بهدفين في شباك منتخب تشيلي، سجل سيرجيو أجويرو الهدف الأول لراقصي التانجو في الدقيقة 12