رياضة

طرد ميسي في مباراة الأرجنتين وتشيلي (فيديو)

تحرير:أحمد سعيد ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١١ م
ميسي
ميسي
تلقى النجم ليونيل ميسي، لاعب المنتخب الأرجنتيني بطاقة حمراء، خلال مواجهة منتخب بلاده أمام منتخب تشيلي، التي تقام حاليًا لتحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كوبا أمريكا، التي تستضيفها البرازيل. اللعبة بدأت بعدما نجح جاري ميديل في اللحاق بالكرة قبل ميسي لتذهب الكرة إلى ركلة مرمى لتشيلي قبل أن يحتك الثنائي معا. وتراشق ميسي مع ميديل قبل أن يُشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء للثنائي معا في الدقيقة 37. ويُعد الطرد هو الثاني لميسي مع الأرجنتين بعدما طُرد في أولى مبارياته الدولية أمام المجر، ولم يسبق لميسي وأن يُطرد مع برشلونة.
طرد لميسي وميديل والأرجنتين تتقدم بهدفين نظيفين من توقيع أغويرو وديبالا!#CopaAmerica #beINCopahttps://t.co/JSi4pdP9LD — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 6, 2019 وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب الأرجنتين بهدفين في شباك منتخب تشيلي، سجل سيرجيو أجويرو الهدف الأول لراقصي التانجو في الدقيقة 12
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مصر-وجنوب-أفريقيا تصوير-سامح-أبو حسن‎ (5)

مصر تودع كأس الأمم بعد الخسارة من جنوب إفريقيا

ودعت مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها حتى 19 يوليو الجاري، بعد الخسارة من منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن منافسات دور الستة عشر بالبطولة، جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 85 عن طريق ثيمبينكوسي لورش، وبذلك يتأهل منتخب جنوب إفريقيا إلى ربع نهائي البطولة ومواجهة منتخب نيجيريا الذي تأهل اليوم على حساب منتخب الكاميرون حامل لقب البطولة حيث حسم النسور اللقاء لصالحهم بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
جوزيه-مورينيو (1)

مورينيو: محمد صلاح يذكرني بميسي وتريزيجيه رائع

تحدث البرتغالى جوزيه مورينو المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد عن محمد صلاح نجم منتخب مصر مؤكدا أنه لاعب كبير ومرعب لجميع الفرق، ولذلك سيحاول المنافسون السيطرة عليه، لإيقاف خطورة الفراعنة. وقال مورينيو في تصريحات لقناة تايم سبورت: "صلاح هو ميسي مصر، في اللحظة الحالية يحاول أن يقترب من مستوى ميسي ويكون ضمن أفضل 3 لاعبين". وضرب مورينيو مثالا بفترته مع ريال مدريد حين كان يرغب في إيقاف ليونيل ميسي نجم برشلونة قائلا: "حين كنت في مدريد قضيت ساعات بشأن ميسي".
ليندجرين مدرب يد الأهلي‎

الأهلي يتعاقد مع مدرب أجنبي جديد لفريق كرة اليد

أعلن رؤوف عبدالقادر، مدير النشاط الرياضي بالنادى عن تعاقد الأهلي مع السويدي «أولا ليندجرين» لقيادة الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الموسم المقبل ومعه مواطنه «روبرت» مدربا مساعدا، وقام ليندجرين المدير الفني الجديد لـ«رجال اليد» ومساعده روبرت بتوقيع عقد تدريب الأهلي اليوم في الجلسة التي جمعتهما مع مدير إدارة النشاط الرياضي. وحرص ليندجرين ومواطنه روبرت على القيام بجولة تفقدية اليوم داخل مقر النادي بالجزيرة بعد انتهاء جلسة توقيع عقود تدريب «رجال يد الأهلي».
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ميسى-الارجنتين-كوبا-اميركا (2)

الثأر يشعل لهيب موقعة الأرجنتين وتشيلي في كوبا

بعد مواجهتين مثيرتين في نهائي البطولة بالنسختين الماضيتين، يصطدم المنتخب الأرجنتيني بنظيره التشيلي، اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة مساء، في لقاء تضميد الجراح وتحديد المركز الثالث ببطولة كوبا أمريكا. وتلقى كل من الفريقين، صفعة قوية في الدور قبل النهائي للبطولة الحالية، حيث مني المنتخب الأرجنتيني بالهزيمة 0-2 أمام غريمه اللدود المنتخب البرازيلي، فيما سقط منتخب تشيلي حامل لقب البطولتين الماضيتين، في فخ الهزيمة الثقيلة والمفاجئة 0-3 أمام منتخب بيرو في المربع الذهبي للبطولة.
ريفالدو

ريفالدو: الأرجنيتن تعرضت للظلم وتستحق ضربتى جزاء

أكد اللاعب البرازيلي السابق ريفالدو أن منتخب الأرجنتين لديه أسبابه المنطقية من أجل الاعتراض على قرارات حكم مباراته أمام البرازيل في الدور قبل النهائي لبطولة كوبا أميركا 2019، معللا ذلك بأن الحكم لم يلجأ لتقنية حكم الفيديو المساعد الـ"فار" في ركلتي جزاء للأرجنتين. وأضاف ريفالدو أن منتخب راقصى السامبا يمتكلون فريقا أفضل من الأرجنتين في الوقت الراهن، وعلى الأرجح كان فريق تيتي المدير الفني للبرازيل سيفوز بدون الخطأين، ولكن كانت هناك ركلتي جزاء لصالح الأرجنتين في الوقت الذي لم تعمل فيه تقنية "الفار".
ستيفاني كايو (1)

قبلة من حسناء بيرو في انتظار بطل الفوز على تشيلي

قبل ساعات قليلة من المواجهة المنتظرة بين منتخب بيرو ضد تشيلي، في نصف النهائي الثاني ببطولة كوبا أمريكا، والمقرر لها في تمام الساعة 2:30 فجر اليوم الخميس، على ملعب أرينا دي جريميو في مدينة بورتو أليجري البرازيلية، وعدت المغنية والممثلة وعارضة الأزياء البيروفية ستيفاني كايو، بمنح قبلة للاعب الذي يسجل هدف الفوز لبلادها في مرمى تشيلي، بعد استئذانه، وكتبت «كايو» في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أفكر جديا بمنح قبلة (مع أخذ الإذن طبعا) للمسؤول عن الفوز على تشيلي».
الارجنتين-كوبا-اميركا (4)

ماذا قال مدرب الأرجنتين بعد السقوط أمام البرازيل؟

يرى ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين أن فريقه كان الأحق بالتأهل لنهائي كوبا أمريكا، وذلك رغم الخسارة أمام البرازيل، وقال سكالوني في تصريحات أبرزتها صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية: "لقد أثبت لاعبو الأرجنتين ولاءهم لقميص المنتخب أكثر من أي شخص آخر، وتركنا مؤشرا إيجابيا لمستقبل الفريق، وأتمنى أن تدرك الجماهير الإيجابيات التي تحققت، ومنتخب الأرجنتين كان الأحق بالتأهل للنهائي، لقد بدا أنه فريق كبير، إذا استفدنا مما قدمناه اليوم، أثق أن الأمور ستكون إيجابية. هذه المجموعة من اللاعبين تمثل الحاضر والمستقبل للمنتخب الوطني".
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