إصابة ضابط إسرائيلي و3 جنود في عملية دهس بالقدس (فيديو)

٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٣ م

إصابة إسرائيلي - صورة أرشيفية

أصيب ضابط تابع لقوات الاحتلال الإسرائيلي وثلاثة جنود آخرين، دهسًا، مساء السبت، على مدخل بلدة حزما شرق القدس المحتلة، بحسب "صحيفة القدس". ووفق وسائل إعلام عبرية فإن ضابطًا (33 عامًا) أصيب بجروح متوسطة، فيما وُصفت حالة الجنود الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين (19-21 عامًا)، بأنها طفيفة. ولم تعرف حتى اللحظة خلفيّة الحادثة، فيما أشارت وسائل إعلام إلى أنه من الوارد أن تكون عملية دهس على خلفية قومية. وبحسب الإعلام العبري فإن سائق المركبة فرّ من المكان، وتجري ملاحقته في هذه الأثناء.

وانفجرت سيارة مفخخة، اليوم، بالقرب من وزارة الدفاع الإسرائيلية فى تل أبيب، وذلك حسبما أفادت وكالة "فرانس برس" الإخبارية. وتشهد دولة الاحتلال مظاهرات عرقية عنيفة، إذ اشتبك الإسرائيليون من أصل إثيوبى، والمعروفون بـ"يهود الفلاشا"، مع الشرطة الإسرائيلية، على خلفية مقتل شاب إثيوبى على يد شرطى إسرائيلى.من