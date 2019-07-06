مصر تودع كأس الأمم بعد الخسارة من جنوب إفريقيا

٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٨ م

مصر وجنوب إفريقيا

ودعت مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها حتى 19 يوليو الجاري، بعد الخسارة من منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن منافسات دور الستة عشر بالبطولة، جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 85 عن طريق ثيمبينكوسي لورش، وبذلك يتأهل منتخب جنوب إفريقيا إلى ربع نهائي البطولة ومواجهة منتخب نيجيريا الذي تأهل اليوم على حساب منتخب الكاميرون حامل لقب البطولة حيث حسم النسور اللقاء لصالحهم بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

بداية المباراة جاءت قوية وسريعة حيث حاول المنتخب الوطني خطف هدف مبكر وبدأ الضغط عن طريق محمد صلاح واستغلال سرعته لضرب دفاع جنوب إفريقيا لكن بمرور الوقت تغير الموقف وسيطر منتخب الأولاد على المباراة وبدأ في شن هجمات خطيرة على مرمى الفراعنة إلا أن تألق محمد الشناوي حارس مرمى مصر حال دون دخول الكرة للشباك. وحاول