رياضة

مصر تودع كأس الأمم بعد الخسارة من جنوب إفريقيا

٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٨ م
مصر وجنوب إفريقيا
مصر وجنوب إفريقيا
ودعت مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها حتى 19 يوليو الجاري، بعد الخسارة من منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن منافسات دور الستة عشر بالبطولة، جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 85 عن طريق ثيمبينكوسي لورش، وبذلك يتأهل منتخب جنوب إفريقيا إلى ربع نهائي البطولة ومواجهة منتخب نيجيريا الذي تأهل اليوم على حساب منتخب الكاميرون حامل لقب البطولة حيث حسم النسور اللقاء لصالحهم بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
بداية المباراة جاءت قوية وسريعة حيث حاول المنتخب الوطني خطف هدف مبكر وبدأ الضغط عن طريق محمد صلاح واستغلال سرعته لضرب دفاع جنوب إفريقيا لكن بمرور الوقت تغير الموقف وسيطر منتخب الأولاد على المباراة وبدأ في شن هجمات خطيرة على مرمى الفراعنة إلا أن تألق محمد الشناوي حارس مرمى مصر حال دون دخول الكرة للشباك. وحاول
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الأرجنتين‎ (2)

طرد ميسي في مباراة الأرجنتين وتشيلي (فيديو)

تلقى النجم ليونيل ميسي، لاعب المنتخب الأرجنتيني بطاقة حمراء، خلال مواجهة منتخب بلاده أمام منتخب تشيلي، التي تقام حاليًا لتحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كوبا أمريكا، التي تستضيفها البرازيل. اللعبة بدأت بعدما نجح جاري ميديل في اللحاق بالكرة قبل ميسي لتذهب الكرة إلى ركلة مرمى لتشيلي قبل أن يحتك الثنائي معا. وتراشق ميسي مع ميديل قبل أن يُشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء للثنائي معا في الدقيقة 37. ويُعد الطرد هو الثاني لميسي مع الأرجنتين بعدما طُرد في أولى مبارياته الدولية أمام المجر، ولم يسبق لميسي وأن يُطرد مع برشلونة.
جوزيه-مورينيو (1)

مورينيو: محمد صلاح يذكرني بميسي وتريزيجيه رائع

تحدث البرتغالى جوزيه مورينو المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد عن محمد صلاح نجم منتخب مصر مؤكدا أنه لاعب كبير ومرعب لجميع الفرق، ولذلك سيحاول المنافسون السيطرة عليه، لإيقاف خطورة الفراعنة. وقال مورينيو في تصريحات لقناة تايم سبورت: "صلاح هو ميسي مصر، في اللحظة الحالية يحاول أن يقترب من مستوى ميسي ويكون ضمن أفضل 3 لاعبين". وضرب مورينيو مثالا بفترته مع ريال مدريد حين كان يرغب في إيقاف ليونيل ميسي نجم برشلونة قائلا: "حين كنت في مدريد قضيت ساعات بشأن ميسي".
ليندجرين مدرب يد الأهلي‎

الأهلي يتعاقد مع مدرب أجنبي جديد لفريق كرة اليد

أعلن رؤوف عبدالقادر، مدير النشاط الرياضي بالنادى عن تعاقد الأهلي مع السويدي «أولا ليندجرين» لقيادة الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الموسم المقبل ومعه مواطنه «روبرت» مدربا مساعدا، وقام ليندجرين المدير الفني الجديد لـ«رجال اليد» ومساعده روبرت بتوقيع عقد تدريب الأهلي اليوم في الجلسة التي جمعتهما مع مدير إدارة النشاط الرياضي. وحرص ليندجرين ومواطنه روبرت على القيام بجولة تفقدية اليوم داخل مقر النادي بالجزيرة بعد انتهاء جلسة توقيع عقود تدريب «رجال يد الأهلي».
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محمد-صلاح

«بى بى سى»: صلاح يدافع عن لاعب متهم بالتحرش الجنسي

تناول موقع بى بى سى الإنجليزى، دفاع محمد صلاح نجم منتخب مصر عن زميله فى المنتخب الوطنى اللاعب عمرو وردة، وذلك بعد عودة الأخير إلى قائمة المنتخب مرة أخرى رغم القرار السابق باستبعاده نهائياً من المنتخب بعد تداول فيديو فاضح له عبر موقع "تويتر"، ونشر صلاح تغريدتين عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»، كتب في الأولى: «يجب معاملة النساء بأقصى درجات الاحترام». وتابع قائلا: «هذه الأشياء يجب أن تظل مقدسة، أعتقد أيضًا أن الكثيرين الذين يرتكبون أخطاء يمكن أن يتغيروا إلى الأفضل ويجب ألا يتم إرسالهم مباشرة إلى المقصلة، لأن هذه هي أسهل طريقة للخروج من الأزمة».
عمرو-وردة (3)

أزمة وردة والمنتخب.. من أمن العقوبة أساء الأدب

في الرواية الشهيرة التي كتبها الأديب العالمي نجيب محفوظ "القاهرة الجديدة" في منتصف الأربعينيات تقريبًا، تنبأ بأن مصر مقبلة على مرحلة خطيرة في انهيار الوطنية والقيم والمبادئ، من خلال شخصية محجوب عبدالدايم، الشخص الذي لا يهتم بأي آراء حوله، وكأنه لا ينتمي إلى هذا العالم الذي تسود فيه العديد من القيم والمبادئ، ولا يرى أيًا منها يمثله، فهو يعيش مغتربًا عنها وعن نفسه، وكأنه لم يتربَّ عليها أو يعيشها بين أهله، هذه الشخصية عاشت وستظل موجودة بيننا في مجتمعنا المعاصر.
عمرو وردة

عضو الجبلاية يكشف تفاصيل جديدة في أزمة عمرو وردة

كشف كرم كردي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أنه سيتم خلال الساعات القليلة القادمة إصدار قرار من مجلس الجبلاية برئاسة هاني أبوريدة، بالعفو عن عمرو وردة لاعب منتخب مصر والتراجع عن قرار استبعاده من معسكر المنتخب الوطني الذي صدر صباح الأربعاء بعد انتشار فيديو غير أخلاقي للاعب على مواقع التواصل الاجتماعي، "تويتر" و"فيسبوك". وقال عضو المجلس في تصريحات خاصة للتحرير، إن هناك عدة أسباب تدفع اتحاد الكرة للتراجع عن قرار استبعاد اللاعب من معسكر الفراعنة تتمثل في:
شوقى-غريب

شوقي غريب: التعاطف مع عمرو وردة في المنتخب ممنوع

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي فى تصريحات تليفزيونية عن أزمة عمرو وردة الأخيرة، أن هناك مسئولية تقع على لاعبي المنتخب الوطني لحصد لقب بطولة أمم إفريقيا 2019 المقامة في مصر، وأن هذه المسئولية تمنع التعاطف مع اللاعب عمرو وردة فى أزمته الأخيرة، والتى صدر قرار باستبعاده من المنتخب بعدها. وقال غريب فى تصريحات تليفزيونية: "المنتخب مطالب بغلق صفحة استبعاد عمرو وردة والتركيز في مباراة أوغندا المقبلة للتأهل كأول المجموعة الأولى وعدم الانشغال بأزمات لاعب بعينه".
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