وائل جمعة عن خروج مصر: المنتخب ده آخره كده

تحرير:سعد الدين محمود ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٦ م

منتخب مصر

علق وائل جمعة، نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، على الخروج المهين لمنتخب الفراعنة من بطولة كأس الأمم الإفريقية، بالخسارة أمام جنوب إفريقيا، قائلا: «المنتخب ده آخره كده». ودعت مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها حتى 19 يوليو الجاري، بعد الخسارة من منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن منافسات دور الستة عشر بالبطولة، جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 85 عن طريق ثيمبينكوسي لورش.

وأضاف جمعة، خلال تواجده بالاستوديو التحليلي لقناة beIN sports، أن منتخب مصر لم يقدم أي شيء يذكر طوال الأربع مباريات التي خاضها يستحق عليه الاستمرار في البطولة. وأضاف، أن الدوري المصري لا يوجد به لاعبون قادرون على صناعة الفارق سواء في الخط الدفاعي أو الهجومي، متما: «كيف يكون هناك مهاجم لمنتخب مصر