المنتخب الأرجنتيني يحصد المركز الثالث بكوبا أمريكا

تحرير:أحمد سعيد ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٩ م

الأرجنتين

اقتنص المنتخب الأرجنتيني الميدالية البرونزية، عقب الفوز على نظيره منتخب تشيلي، بهدفين مُقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الحصول على المركز الثالث والرابع في بطولة كوبا أمريكا 2019، سجل الأهداف كل من سيرجيو أجويرو وباولو ديبالا للأرجنتين، بينما سجل للمنتخب التشيلي فيدال من ركلة جزاء. وتقدم الأرجنتين مبكرًا بالهدف الأول الذي جاء بعد تمريرة رائعة من ليونيل ميسي من منتصف الميدان تضع أجويرو منفردا بالمرمى ليراوغ الحارس ببراعة ويسددها في المرمى بنجاح، وذلك في الدقيقة الـ12 من عمر اللقاء.

وأضاف التانجو ثاني الأهداف في الدقيقة 23 بعد تمريرة رائعة من جيوفاني سيلسو لداخل يسار المنطقة إلى باولو ديبالا الذي انطلق بالكرة وسددها من فوق جسد الحارس لتسكن الشباك. وتعرض ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين لبطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 40 بعد مشاجرة بينه وبين جاري ميديل لاعب منتخب تشيلي بعد كرة