رياضة

المنتخب الأرجنتيني يحصد المركز الثالث بكوبا أمريكا

تحرير:أحمد سعيد ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٩ م
الأرجنتين
الأرجنتين
اقتنص المنتخب الأرجنتيني الميدالية البرونزية، عقب الفوز على نظيره منتخب تشيلي، بهدفين مُقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الحصول على المركز الثالث والرابع في بطولة كوبا أمريكا 2019، سجل الأهداف كل من سيرجيو أجويرو وباولو ديبالا للأرجنتين، بينما سجل للمنتخب التشيلي فيدال من ركلة جزاء. وتقدم الأرجنتين مبكرًا بالهدف الأول الذي جاء بعد تمريرة رائعة من ليونيل ميسي من منتصف الميدان تضع أجويرو منفردا بالمرمى ليراوغ الحارس ببراعة ويسددها في المرمى بنجاح، وذلك في الدقيقة الـ12 من عمر اللقاء.
وأضاف التانجو ثاني الأهداف في الدقيقة 23 بعد تمريرة رائعة من جيوفاني سيلسو لداخل يسار المنطقة إلى باولو ديبالا الذي انطلق بالكرة وسددها من فوق جسد الحارس لتسكن الشباك. وتعرض ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين لبطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 40 بعد مشاجرة بينه وبين جاري ميديل لاعب منتخب تشيلي بعد كرة
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اجيرى (1)

مصادر بالجبلاية تكشف مصير أجيري بعد وداع كأس الأمم

علمت "التحرير" من مصادر مطلعة في اتحاد الكرة، أن مجلس إدارة الجبلاية اتفق على رحيل المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة، عقب توديع كأس الأمم الإفريقية أمام جنوب إفريقيا، والخسارة بهدف دون رد، وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 85 عن طريق ثيمبينكوسي لورش. خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات دور الستة عشر من البطولة التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري، ليضرب منتخب الأولاد موعدًا مع منتخب نيجيريا في دور ربع النهائي.
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أبوريدة وأجيري والمعلمين.. هؤلاء سبب سقوط المنتخب

مخطئ من يظن إن خسارة منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا بهدف دون رد وخروجه من بطولة أمم أفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري وليد الصدفة، بالعكس فقد كانت هناك مقدمات ومؤشرات تؤكد أن الفراعنة سيودعون أي بطولة بشكل مهين ومؤلم، وهو ماحدث بالفعل مساء اليوم على استاد القاهرة بعد أن آبى أجيري ولاعبيه أن تخرج الجماهير المصرية من استاد القاهرة سعيدة وعادوا جميعا إلى منازلهم والحسرة والألم تعتصر قلوبهم، بعدما شاهدوا مجموعة من الأشباح داخل الملعب لم يقدروا قيمة قميص منتخب مصر وجهاز فني عاجز لا يملك أي حلول فنية لحسم نتيجة المباراة لصالحه.
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إكرامي يفتح النار على اتحاد الكرة وأجيري

فتح إكرامي الشحات، حارس مرمي الأهلي السابق، النار على المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، مشيرًا إلى أنه لم يدير المباراة بالشكل الجيد مما أسفر عن الخسارة والخروج من البطولة. وودع المنتخب المصري بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها حتى 19 يوليو الجاري، بعد الخسارة من منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ16بالبطولة، جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 85 عن طريق ثيمبينكوسي لورش من هجمة مرتدة منظمة.
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الأرجنتين‎ (2)

طرد ميسي في مباراة الأرجنتين وتشيلي (فيديو)

تلقى النجم ليونيل ميسي، لاعب المنتخب الأرجنتيني بطاقة حمراء، خلال مواجهة منتخب بلاده أمام منتخب تشيلي، التي تقام حاليًا لتحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كوبا أمريكا، التي تستضيفها البرازيل. اللعبة بدأت بعدما نجح جاري ميديل في اللحاق بالكرة قبل ميسي لتذهب الكرة إلى ركلة مرمى لتشيلي قبل أن يحتك الثنائي معا. وتراشق ميسي مع ميديل قبل أن يُشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء للثنائي معا في الدقيقة 37. ويُعد الطرد هو الثاني لميسي مع الأرجنتين بعدما طُرد في أولى مبارياته الدولية أمام المجر، ولم يسبق لميسي وأن يُطرد مع برشلونة.
ريفالدو

ريفالدو: الأرجنيتن تعرضت للظلم وتستحق ضربتى جزاء

أكد اللاعب البرازيلي السابق ريفالدو أن منتخب الأرجنتين لديه أسبابه المنطقية من أجل الاعتراض على قرارات حكم مباراته أمام البرازيل في الدور قبل النهائي لبطولة كوبا أميركا 2019، معللا ذلك بأن الحكم لم يلجأ لتقنية حكم الفيديو المساعد الـ"فار" في ركلتي جزاء للأرجنتين. وأضاف ريفالدو أن منتخب راقصى السامبا يمتكلون فريقا أفضل من الأرجنتين في الوقت الراهن، وعلى الأرجح كان فريق تيتي المدير الفني للبرازيل سيفوز بدون الخطأين، ولكن كانت هناك ركلتي جزاء لصالح الأرجنتين في الوقت الذي لم تعمل فيه تقنية "الفار".
ستيفاني كايو (1)

قبلة من حسناء بيرو في انتظار بطل الفوز على تشيلي

قبل ساعات قليلة من المواجهة المنتظرة بين منتخب بيرو ضد تشيلي، في نصف النهائي الثاني ببطولة كوبا أمريكا، والمقرر لها في تمام الساعة 2:30 فجر اليوم الخميس، على ملعب أرينا دي جريميو في مدينة بورتو أليجري البرازيلية، وعدت المغنية والممثلة وعارضة الأزياء البيروفية ستيفاني كايو، بمنح قبلة للاعب الذي يسجل هدف الفوز لبلادها في مرمى تشيلي، بعد استئذانه، وكتبت «كايو» في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أفكر جديا بمنح قبلة (مع أخذ الإذن طبعا) للمسؤول عن الفوز على تشيلي».
مباراة البرازيل والأرجنتين

فيرمينو يشيد بمستوى البرازيل أمام الأرجنتين

أشار النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو إلى تقديم منتخب بلاده مستوى مميزا في الفوز على الأرجنتين فجر اليوم الأربعاء، بهدفين دون رد في نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا التي تحتضنها البرازيل، ذلك الانتصار الذي صعد بالبرازيل إلى المباراة النهائية للبطولة، لتنتظر الفائز في مباراة بيرو وتشيلسي على ملعب ماراكانا يوم الأحد المقبل، بحثًا عن التتويج باللقب التاسع في تاريخها والأول منذ نسخة 2007، وقدم فيرمينو مستوى طيبا أمام الأرجنتين، حيث صنع الهدف الأول الذي سجله جابريل خيسوس، وتكفل هو بتسجيل الهدف الثاني.
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